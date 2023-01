Rita Maestre: "Las elecciones municipales serán un cara a cara entre el PP y Más Madrid"

¿Qué tal está? ¿Cómo afronta esta última etapa al frente de la oposición?

"Hemos hecho mucho trabajo a lo largo de estos cuatro años de oposición y alternativa"

Pues con mucha energía, la verdad. Y, también, con una cierta tranquilidad. Tengo la sensación, y así lo vamos contando y comprobando, de que hemos hecho mucho trabajo a lo largo de estos cuatro años de oposición alternativa y, por lo tanto, ahora estamos recogiendo los frutos. En ese sentido, no es que ahora nos tengamos que poner a recorrer la ciudad de Madrid, que haya que ir a hacer las visitas a los barrios o que haya que desarrollar ahora el programa electoral. Ahora lo que estamos haciendo, precisamente, es recoger el trabajo de mañanas y tardes de visitas a los centros deportivos, a los centros de salud, a las asociaciones de vecinos, a los problemas de los barrios, y recoger también ese trabajo programático que hemos ido desarrollando, que ha sido muy propositivo y que ahora empaquetamos, digamos, para las elecciones.

Tras ocho años de experiencia en la política madrileña, pasando incluso por la portavocía del Gobierno de Manuel Carmena, por primera vez encabezará una lista electoral. ¿Cuál es su principal baza como candidata?

"Somos una fuerza política centrada al 100% en Madrid"

Con humildad, pero también con tranquilidad, creo que nadie se conoce esta ciudad, sus problemas, sus distritos, sus calles, sus barrios y sus realidades concretas como Más Madrid, como lo he hecho desde mi portavocía. Hemos hecho un trabajo muy aterrizado, que ha intentado huir de la polémica estéril y centrarse mucho en la oposición, en los problemas reales que tiene la ciudad de Madrid de desigualdad, de injusticia social, de contaminación. Una ciudad muy atrapada en estos cuatro años, muy paralizada durante cuatro años... y esa baza creo que no la tiene nadie y es la razón por la que se reconoce, tanto en las encuestas como en elecciones anteriores, la fortaleza de Más Madrid. Somos una fuerza política centrada al 100% en Madrid, que no hemos hecho otra cosa que trabajar en Madrid y por Madrid, y eso le manda un mensaje muy claro a la ciudad.

Las encuestas dan un resultado ajustado. ¿Dónde estará el elemento diferencial que decantará la campaña?

Las encuestas dicen que, otra vez, las elecciones municipales van a ser un cara a cara entre el Partido Popular y Más Madrid. Fue así en 2015, fue así en 2019 y va a ser así en 2023, donde, efectivamente, el margen que puede decantar las cosas en un sentido o en otro, en un bloque o en otro, está en unos pocos miles de votos. La baza fundamental o lo principal que tiene que suceder en esta campaña es que hablemos de Madrid, y creo que ese es nuestro objetivo principal en esta campaña.

"Cuando Almeida tiene un problema con la limpieza o la contaminación en Madrid, la respuesta es comunismo"

El Partido Popular esconde su fracaso de gestión, los enormes problemas de la ciudad y de la Comunidad de Madrid en un enfrentamiento ficticio y grandilocuente con el Gobierno de España permanentemente. Cuando Ayuso tiene un problema con los centros de salud, la respuesta es Sánchez. Y cuando Almeida tiene un problema con la limpieza o la contaminación en Madrid, la respuesta es comunismo. Es decir, eliminar del foco de la discusión pública los problemas de Madrid. Así que nuestra tarea tiene que ser exactamente la contraria, volver a la pregunta fundamental de las elecciones, al protagonista de estas elecciones, que es Madrid y que es la calidad de vida de la gente en Madrid.

Eso es lo que puede hacer que la campaña vaya en un sentido o en otro. Cuanto más confrontativa, en términos grandilocuentes, sea la campaña, mejor le irá al PP. Ya saben que Ayuso se presentó a las elecciones de 2021 diciendo "comunismo o libertad" y eliminando de esa manera la discusión sobre lo que había pasado en las residencias -que eran dependientes de su Gobierno-, lo que había pasado con la sanidad, etc. Nuestra tarea es la de conseguir que se hable de Madrid, de los problemas y de las soluciones que tenemos.

Almeida ha pasado de ser "el alcalde de España" a encadenar serios problemas de gestión (tráfico, aglomeraciones en Navidad, terrazas, etc). ¿Qué le ha pasado?

Con lo que se las prometía el hombre al principio de la legislatura y ha terminado siendo un mal político y, además, un mal alcalde. Básicamente creo que lo que ha demostrado es un nulo interés por Madrid. No sabemos qué le interesa a Almeida y, desde luego, no ha tenido una gran gestión, a diferencia de otros alcaldes, incluso conservadores, que ha habido en Madrid.

"Almeida tiene un liderazgo interno y externo muy tocado"

La mayor parte del tiempo de su mandato lo ha dedicado a los líos de su partido, que además le han salido fatal. Ha jugado la batalla del PP y la ha perdido estrepitosamente; la perdió contra Ayuso y por eso va ahora mendigando el perdón de los sectores más conservadores del partido. Se asume que no tiene ningún liderazgo dentro de su partido, que las listas se las va a hacer Ayuso. En la mayoría de los temas espera a que Ayuso le marque la posición y luego entra él a confirmar lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es muy rehén de Ayuso.

Tiene un liderazgo interno y externo muy tocado y, en términos de gestión, los problemas se han acumulado: la vivienda no ha hecho más que subir, el precio es inaceptable para la mayor parte de los vecinos y, especialmente, para los jóvenes. No hay ningún tipo de horizonte de transformación de la ciudad. No ha pasado nada relevante en Madrid en estos cuatro años que sea a iniciativa de Almeida y, cuando llegue a la Alcaldía, no va a haber nada en marcha que haya comenzado en la legislatura de Almeida. Son cuatro años perdidos y una oportunidad desperdiciada para abordar los retos importantes que tiene Madrid.

Más Madrid apuesta por una ciudad más sostenible. Han presentado propuestas en este sentido, como una red de buses de alta velocidad o de carriles bici. Esta semana, ha presentado una red de calles naturalizadas. ¿Podría explicarnos este proyecto?

"Lo que queremos, básicamente, es que Madrid deje de ser una ciudad contaminada"

Lo que queremos, básicamente, es que Madrid deje de ser una ciudad contaminada, deje de ser una ciudad donde el coche es el único protagonista y sea una ciudad donde en todos los barrios, y eso es una cosa muy importante que hay que poner encima de la mesa, una pueda caminar, respirar, tener acceso a zonas peatonales, disfrutar con sus hijos, caminar por aceras que no midan exactamente 30 centímetros. Es decir, una modernización de la ciudad de Madrid, que además tiene que llegar a todos los barrios de la ciudad, a los que están en el centro, pero sobre todo a los que están afuera y llevan muchos años esperando una cierta deuda histórica, en el sur y en el este de la ciudad especialmente. Para eso hemos presentado un gran plan, muy ambicioso a ocho años, de 5.500 millones de euros: la idea de 'la ciudad de los 15 minutos', hacer de Madrid una ciudad donde todos podamos acceder a los servicios públicos, al ocio, a la cultura, pero también al trabajo, en 15 minutos.

Creo que esa parte es importante resaltarla porque de lo que queremos hablar cuando hablamos de hacer de Madrid una ciudad más equilibrada no se trata solo de que la calidad de vida o los servicios públicos estén en todos los barrios; se trata también de que no se concentren en el norte las oficinas, las empresas y las oportunidades, y en el sur la gente que trabaja en esas oficinas y en esas empresas, sino que la riqueza y el empleo se repartan por toda la ciudad. Esa es la diferencia fundamental que hace una ciudad igual o desigual o más igual o más desigual, y esa es en la línea en la que tenemos que trabajar. Que cada mañana no haya miles de personas que desde Villaverde o Usera pero también Leganés o Getafe que se muevan al norte de la ciudad, sino que haya trabajo, polos de inversión, polos de industria, empleo y oportunidades en toda la ciudad. Eso es para mí lo más importante de 'la ciudad de los 15 minutos'. Desde luego, es un reto muy grande, pero es el reto fundamental para luchar contra la desigualdad de Madrid.

Tanto usted como Mónica García defienden hablar de las cosas pequeñas y cotidianas. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta filosofía en medio de la polarización política creciente sin caer en el barro?

La idea fundamental con la que nosotros hacemos política, y creo que no es menor tampoco la cuestión de género ahí, es la firmeza en los principios porque eso no está en duda: tenemos un modelo alternativo al del Partido Popular, tenemos valores distintos a los del Partido Popular y luchamos contra ese relato que dice que Madrid es una ciudad o una comunidad dura, un lugar donde uno viene a la jungla, una ciudad como para ganadores y si te va mal en la vida, pues haberlo hecho mejor.

Yo creo que es lo contrario y tenemos, en ese sentido, un modelo completamente alternativo de para qué sirve lo público, de cómo hay que controlar las dinámicas de lo privado y de cómo intervenir desde los gobiernos (desde el Ayuntamiento y la comunidad), precisamente, para trabajar para la gente que más lo necesita. Esta es una ciudad y una comunidad en la que, en este momento, se gobierna pensando en el 1% más rico y hay que darle exactamente la vuelta a la tortilla. Eso es una diferencia de valores y de modelos muy importante, pero en esa defensa de un modelo alternativo sí que creemos que lo que más le importa a la gente, lo que más está necesitando y deseando escuchar de la política, tiene que ver con su realidad concreta.

"Esta es una ciudad y una comunidad que, en este momento, se gobierna pensando en el 1% más rico y hay que darle exactamente la vuelta a la tortilla"

Y su realidad concreta en Madrid es el precio de la vivienda, el transporte público que no funciona y te pasas, sobre todo si vives en algunas zonas, una hora y media para llegar al trabajo cada día; tiene que ver con los servicios públicos, con que pagas 400 o 500 euros por una plaza en una escuela infantil porque no hay plazas públicas... Y combinar esas dos vertientes, con firmeza en los principios y un modelo completamente alternativo al de básicamente gobernar para los ricos, que es lo que hace el Partido Popular en Madrid, con trabajar en las cosas concretas, en las cosas pequeñas y que a nadie se le caigan los anillos por hablar de lo que pasa en una plaza, en un centro de salud, concretamente con tu pediatra, es la fórmula de Más Madrid.

Es una fórmula exitosa en el sentido de que es bien recibida por la gente, pero sobre todo, creo que es la más útil, que es para lo que entiendo que tiene que servir la política.

Si usted fuera elegida alcaldesa, ¿cuál sería la primera medida que adoptaría?

"La primera reforma que pondría en marcha sería eliminar el scalextric del Puente de Vallecas"

No solo por una cuestión material, sino también simbólica, la primera reforma que pondría en marcha sería eliminar el scalextric del Puente de Vallecas, esa enorme autopista urbana que atraviesa un barrio, que le destroza la calidad de vida a las miles de personas que viven en San Diego, en Entrevías y en el Puente de Vallecas. Son los únicos que siguen teniendo una estructura que se ha ido eliminando década a década, pero que casualmente a los de Vallecas les sigue quedando allí.

Como ejemplo también, como señal de los cambios que queremos para la ciudad, que empieza exactamente en los barrios que tienen muchos años de deuda acumulada. Así que lo primero que haríamos sería empezar a desmontar el Scalextric y a darle una vuelta completa al Puente de Vallecas y a la vida de los vecinos de la zona.

En determinados medios se habla sobre la inseguridad en algunos barrios de Madrid y esta se achaca a las personas migrantes. ¿Hay un problema de inseguridad en Madrid?

"Hay un problema de abandono en los barrios de Madrid"

Hay un problema de abandono en los barrios de Madrid y el abandono tiene consecuencias en muchas direcciones. Tiene consecuencias en la convivencia, en la limpieza y, en algunos casos puntuales, también en la seguridad. Hay problemas muy focalizados en algunas zonas. El caso de Villaverde es un ejemplo. Ha pasado recientemente donde ese abandono, esa desidia por parte del Ayuntamiento, genera problemas de convivencia y de inseguridad, aunque desde luego no vinculadas a las personas migrantes, sino vinculadas a las mafias que, básicamente, mueven drogas en la ciudad.

Eso es un problema focalizado, por ejemplo, como digo en Villaverde, donde en este momento hay unos 20 o 25 narcopisos que generan problemas de convivencia, de inseguridad, pero esto hay que abordarlo desde una perspectiva amplia, porque lo que provoca esos problemas de inseguridad es el abandono del barrio, el abandono en términos de servicios públicos, en términos de una menor inversión en educación, en luchar contra el absentismo escolar; en la inversión en el espacio público; en el hecho de que las reformas de las plazas siempre empiezan en el centro y terminan en el centro y muy pocas veces llegan hasta el final; en que hay pocos programas de acompañamiento o hay poca oferta cultural.

Para mí, luchar contra los problemas de convivencia que se generan en los barrios se hace, en algunas ocasiones, con las actuaciones policiales, pero sobre todo se hace con una mirada muchísimo más amplia. Cuando se habla de los problemas de las bandas, este problema empieza en los colegios, cuando no hay programas para luchar contra el absentismo escolar, cuando hay una desinversión en la educación pública que tiene aulas absolutamente llenas de jóvenes y no hay recursos para darles atención a esos jóvenes y, por tanto, se genera ese problema. Entonces, el abordaje va mucho más allá de lo policial: tiene un componente social, de trabajo, de formación, de empleo, de educación y, por tanto, de tomarse el problema desde una mirada mucho más amplia.

Cambiando de tema, ¿cómo valora a los candidatos de PSOE y Podemos-IU? ¿Cree que Reyes Maroto y Roberto Sotomayor, respectivamente, pueden contribuir a fortalecer el bloque progresista que saque a la derecha del Ayuntamiento?

Lo espero. Aunque mantengo la política de intentar no comentar o no entrar demasiado en cuestiones de otros partidos porque considero que desde el respeto se trabaja mejor, estoy convencida de que va a hacer falta un acuerdo para gobernar en la ciudad de Madrid. Desde luego nosotros no solo estamos haciendo una campaña, la vamos a hacer completamente limpia en ese sentido, es necesario para que podamos ponernos de acuerdo más adelante. Creo que hace falta, además de mucho trabajo de los partidos, esa movilización social que es imprescindible para que se produzca un cambio. En Madrid, cuando mejor nos va es cuando, además de formaciones políticas y de propuestas programáticas, hay movilización social, hay una organización o muchas organizaciones que están tensionando la sociedad desde fuera de la cuestión de los partidos.

"Va a hacer falta un acuerdo para para gobernar en la ciudad de Madrid"

Creo que en ese sentido la toma de conciencia tan grande que se está produciendo en Madrid en torno al agujero de la sanidad, al destrozo de la sanidad pública que están haciendo, va a ser un elemento muy importante y diferenciador de, por ejemplo, las últimas elecciones autonómicas de Madrid. En este momento, en Madrid, a diferencia de hace dos años, hay una conciencia muy amplia, muy transversal y muy ciudadana del destrozo que el Partido Popular le está haciendo a los servicios públicos. Y la gran manifestación de noviembre de medio millón de personas fue un momento épico histórico en Madrid. Creo que, además de lo que hagamos los partidos, ese tipo de movilización es imprescindible para ese cambio de gobierno.

En esta ocasión, Más Madrid se ha negado a una candidatura unitaria con el resto de las izquierdas (Podemos, IU). ¿No es un riesgo que los votos de estas formaciones queden sin representación ante el empate técnico que pronostican algunas encuestas?

"Hemos liderado y hemos tirado de esa alternativa al PP"

No se ha planteado la opción, la verdad. No ha estado nunca encima de la mesa. Nosotros hemos trabajado durante cuatro años en un carril muy claro y muy concreto, no hemos aparecido recientemente, sino que hemos estado trabajando todos los días, todos los fines de semana, todas las mañanas y todas las tardes en la ciudad de Madrid y en los otros municipios de la Comunidad de Madrid, a nivel regional también, en esa propuesta alternativa. En ese sentido, creo que hemos hecho un buen trabajo.

También creo que la dinámica de los líos de la izquierda no es particularmente positiva para la ilusión o la esperanza de voto y de cambio en la comunidad y en la ciudad. Como digo, nosotros hemos mantenido esa línea que creo que va a tener un resultado, no para Más Madrid, sino para el conjunto. Hemos liderado y hemos tirado de esa alternativa al PP. Se ha hecho en la comunidad, se ha hecho en el Ayuntamiento y creo que los resultados se van a ver en 2023.

Ha dicho que no se ha planteado esa opción de confluencia. ¿Hay tiempo para que se plantee?



Por lo que creo y por lo que veo alrededor, me da la sensación de que no. Y, repito, la dinámica de los titulares cruzados de las críticas de unos y de otros y de las negociaciones de las siglas no creo que haya dado resultados particularmente exitosos en los últimos tiempos. No quiero mirar a otras regiones de España, pero, desde luego, no ha sido particularmente exitoso. Cada uno tiene el derecho de defender su proyecto, de defender sus ideas, de defender los equipos que las han desarrollado y que, además, en esa pluralidad, como ha sucedido en otras ocasiones, puede dar resultados políticos muy positivos.

Por cierto, ustedes reivindican el legado de Manuela Carmena. ¿Qué le parece su postura sobre que hay que corregir la ley del 'solo sí es sí'?

"Compartimos al cien por cien el espíritu de la ley"

Nosotros lo dijimos desde el principio. Lo dijo Mónica García y lo dije yo también. Primero, compartimos al cien por cien el espíritu de la ley, las razones que explican que haya que poner en marcha una ley y que pone en el centro la protección a las mujeres y a las víctimas, que transforma la forma de abordar esta cuestión en el Código Penal y que pone en el centro el consentimiento y también muchas acciones de prevención fundamentales (además de la parte punitiva, lo fundamental que tenemos que hacer como sociedad es cambiar la mentalidad de que que un hombre pueda pensar que es dueño de la vida de otra persona, especialmente de una mujer). Así que al cien por cien con el espíritu de la ley.

Por otro lado, también dijimos en su momento que si una ley produce efectos indeseados, y creo que es evidente que algunos efectos indeseados se han producido, eso es de un cierto sentido común desde luego también en el ámbito progresista y en el ámbito feminista, pues creo que sin mucha discusión y sin mucho problema hay que abordar esos efectos y hay que intentar corregirlos.

Creo que, tanto en este caso como en otros, lo principal es poner el foco en lo importante y lo más importante que está pasando en España en este momento. Hay un recrudecimiento de la violencia machista (el mes de diciembre ha sido el mes más dramático de los últimos años y van cuatro mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2023), hay un crecimiento de la violencia digital, del acoso sexual especialmente entre los jóvenes, el 20% de los jóvenes menores de 18 años cree que la violencia machista es un constructo ideológico. Ese es el problema fundamental que tiene España y a eso es a lo que tenemos que dedicarnos. Y, para dedicarnos a eso, debemos eliminar las cosas, digamos, más anecdóticas y centrarnos en lo realmente importante.

¿Considera que Yolanda Díaz debería haber dado el paso de presentar su proyecto a las elecciones municipales y autonómicas de mayo?

Al contrario. Creo que cuando una persona tiene la capacidad, y Yolanda la tiene, la legitimidad, y Yolanda la tiene, y hasta la responsabilidad, y también creo que la tiene, de liderar un espacio progresista y una alternativa a los gobiernos a nivel nacional, tiene que tener el espacio y la libertad para construir su proyecto. En ese sentido, creo que lo que ella está haciendo o quiere hacer a nivel estatal tiene que tener su recorrido. Y nosotros, desde luego desde Más Madrid, que también reivindicamos el derecho a tener nuestro propio espacio y nuestra propia autonomía para tomar decisiones, lo mínimo es respetar que eso suceda en otros ámbitos.

"Yolanda Díaz es una referencia fundamental para cualquier persona progresista en España"

Yolanda Díaz es una referencia fundamental para cualquier persona progresista en España, es una ministra que ha hecho un trabajo extraordinario y lo hace en una clave en la que yo me siento muy cercana, que es, como decía antes, en la de abordar los problemas de forma concreta y con firmeza de valores; combinar las dos cosas. Está la reforma laboral, la mejora de las condiciones laborales de los riders, y de los becarios, o el Estatuto del artista con un modelo alternativo claramente diferenciado. Me siento muy cercana y representada por esa forma de hacer y de ver la política también.

Para terminar, ¿trabajará para la campaña de forma conjunta con otras ciudades que fueron del cambio en su momento, como València o Barcelona?

"Será una buena noticia para Yolanda que Colau, Ribó y yo ganemos"

Con ambas hemos trabajado ya bastantes cosas. Joan Ribò estuvo hace poco en unas jornadas que organizamos desde Más Madrid hace un par de meses sobre democracia municipalista y sobre descentralización y modelo de ciudad. También estuvimos visitándole en València Mónica García y yo, un poquito antes del verano. Estuve en Barcelona hace unos meses visitando a los compañeros de Barcelona en Comú, con Ada Colau y con el resto del equipo, no solo compartiendo sino aprendiendo de una importante experiencia que ellos han puesto en marcha. Y es que, junto a la idea de 'los 15 minutos', también nos está inspirando mucho la cuestión de la 'superilla' y de la gran reforma urbana que están haciendo en la ciudad.

Toda la complicidad en términos de proyecto, toda la complicidad también política, y además creo que, en este caso como en otras elecciones, una victoria municipalista de Ribó en Valencia, de Ada en Barcelona o nuestra aquí en Madrid es un paso muy importante de cara al siguiente ciclo electoral nacional. Será una muy buena noticia para Yolanda que Ada Colau gane las elecciones, que Ribó gane las elecciones y que yo las gane en Madrid; que formemos esos gobiernos alternativos, esos gobiernos propositivos que, de alguna forma, también den impulso al proyecto a nivel estatal.