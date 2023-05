Rita Maestre: "Queremos gobernar poniendo el foco en la periferia"

Rita Maestre quiere que el Ayuntamiento de Madrid "vuelva a trabajar para los madrileños" y, para ello, aspira a ganar las próximas elecciones del 28 de mayo, liderando la candidatura de Más Madrid. Con el legado de Manuela Carmena como referencia, Maestre encara la campaña electoral con ilusión y con la esperanza de reavivar la participación ciudadana. Su carrera en política institucional comenzó en Podemos, donde fue responsable del Área de Políticas de Bienestar y del Área de Estrategia y Campañas de Madrid. Entre junio de 2015 y junio de 2019, la candidata fue portavoz del Gobierno de Carmena. Cerrada su etapa con los morados, ocupó el puesto número tres de la lista de Más Madrid en las últimas elecciones municipales.​ Sin embargo, aunque esta formación fue la más votada, no pudo formar gobierno en esta ocasión y Más Madrid pasó a ser líder de la oposición. En esta entrevista con Público , la también politóloga habla de los cambios que aspira a implementar en la ciudad si los números alcanzan, de su programa político y los posibles pactos poselectorales con el resto de formaciones de izquierdas.

Lleva muchos años trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, pero esta es la primera vez que se presenta como candidata. ¿Qué tal lo lleva?

Pues con muchas ganas, con mucha energía y con una gran responsabilidad, que es la de provocar ese cambio de nuevo en el Gobierno de la ciudad de Madrid. Y también con la sensación de haber hecho los deberes durante los últimos cuatro años. Este trabajo de oposición, de definición del proyecto y de oposición al Gobierno del Partido Popular lo hemos hecho durante cuatro años y llegamos ahora, digamos, al sprint final después de esos años de preparación.

¿Qué es lo primero que cambiaría si formaran Gobierno después de las elecciones del 28M?



Pues empezaríamos, en primer lugar y corriendo, por desmontar el scaléxtric del Puente de Vallecas. Empezaríamos por esa gran obra que le va a mejorar muchísimo la calidad de vida a los vecinos de Vallecas y de Retiro y que, además, manda una señal muy clara a toda la ciudad de Madrid; que el próximo gobierno municipal va a gobernar, poniendo el centro en la periferia madrileña, en los barrios que están fuera de la M30, en ese sur y este de Madrid, que está tan abandonado desde hace tantos años, tantas décadas, y que se merece ser el centro de las políticas públicas.

Más Madrid decidió rechazar cualquier negociación para una candidatura de unidad… ¿Cree que la gente a pie de calle entiende que se pida unidad para las generales, pero en Madrid haya candidaturas separadas?

En Madrid lo que tenemos es un escenario electoral que es el mismo desde hace ocho años, donde hay dos buenos partidos, Más Madrid y el Partido Popular, que por muy pocos miles de votos se disputan la Alcaldía. Así fue en 2015 y hace con dos años en 2019. Y ese es el escenario que tenemos también en 2023. ¿Cómo hemos llegado a estar otra vez a punto de disputarle al Gobierno al Partido Popular? Yo creo que hablando de Madrid, hablando de proyectos, hablando de los problemas de Madrid y hablando de las soluciones de Madrid. Creo que cuando la política se centra en las negociaciones, en las listas, en las discusiones de partidos, en las declaraciones entre dirigentes, eso es lo que la gente no entiende, es lo que hace que la gente se sienta lejana de la política. La política tiene que ser hablar de los problemas y hablar de las soluciones. Y cuando nos alejamos de eso, entonces es cuando se genera esa desafección. Así que estoy tranquila con que el proyecto que hemos desarrollado durante estos últimos cuatro años de oposición que recoge lo mejor del Gobierno de 2015 este otra vez en condiciones de disputarle la Alcaldía al PP.

¿Sería posible un acuerdo con Podemos-IU-Alianza Verde y el PSOE si dieran los números para formar Gobierno después de las elecciones?

Por supuesto, al día siguiente de las elecciones, la misma noche de las elecciones, cuando las urnas den lo que estoy segura que va a ser un resultado positivo para todo el bloque progresista en Madrid, vamos a ponernos a hablar con todo el mundo para formar esa coalición. Yo tengo la responsabilidad de liderar ese bloque progresista, como repito, ha sido desde el año 2015 en Madrid y me voy a poner desde primer momento a la cabeza de liderar, por tanto, ese Gobierno de coalición.

¿Madrid es de derechas? ¿Qué cosas se pueden mejorar para que no ocurra lo mismo que en 2019 y evitar que Almeida acabe siendo alcalde otra vez?

Creo que Madrid es una ciudad muy abierta, es una ciudad muy moderna y es una ciudad muy progresista en sus valores y en su forma de vivir y de afrontar la ciudad, que muchos años de inercia de Gobierno del Partido Popular pueden haber generado la sensación de que esto es lo único que puede haber. Pero hay que recordar que en Madrid ya lo hemos hecho una vez. En Madrid, en el año 2015 cambiamos la Alcaldía de la ciudad y en 2019 estuvimos muy cerca de lograrlo otra vez. Así que es perfectamente posible cambiar el Gobierno de la ciudad. Es perfectamente posible echar a Almeida y para eso hace falta tener proyecto, tener equipo, tener mucho trabajo de calle, tener mucha presencia en los barrios de la ciudad de Madrid.

Eso no se consigue en la recta final de unas elecciones. Eso es un trabajo, el verdaderamente político, que no es electoral, que es preelectoral, que es de años de bateo de calles, de plazas, de asociaciones de vecinos, de luchas vecinales, de luchas sociales en las que hay que estar no sólo en las elecciones. Y por eso creo que como ese trabajo se ha hecho y como, además, tenemos en frente a un Partido Popular mucho más preocupado de sus discusiones internas y a un alcalde que tiene muy poco que ofrecer como legado de gestión, creo que es perfectamente posible que, por supuesto, la alcaldía de Madrid se pueda ganar.

Rita Maestre, candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de Madrid. — Chema Molina

¿Dónde va a centrar Más Madrid la campaña electoral?

Vamos a centrarnos en, como decía, la propuesta. En primer lugar, en mejorar la vida a todas las personas que pasan una hora al día yendo al trabajo y volviendo del trabajo. En ese Madrid que quiere tener cerca los servicios públicos, el ocio, el trabajo, que quiere poderse quedar en su barrio, que no se quiere ver expulsado, o por las dinámicas de turistificación o por una subida de los precios de los alquileres que hace muy difícil en este momento que las familias y los jóvenes se puedan quedar. Queremos gobernar, por tanto, poniendo el foco en el sur, en el este de la ciudad, en la periferia de la ciudad de Madrid. En todos los barrios que pagan impuestos como los que más, pero son ciudadanos de segunda. Que son siempre los últimos en ser mirados en las políticas generales. Quiero que el próximo Gobierno municipal esté centrado en ese de Madrid de fuera de la M30 que merece servicios públicos, trabajo de calidad y contención de los precios de los alquileres.

Muchos dicen que su formación no se diferencia del PSOE. ¿Qué les diría a estas personas?

Nosotros hemos gobernado esta ciudad en la legislatura 2015-2019 y hemos liderado la oposición a Martínez-Almeida durante esta última legislatura. Lo hemos hecho con un proyecto claro de ciudad, que es un modelo que le habla mucha gente, que es transversal, que tiene una propuesta, una medida, una idea y una mano tendida para la enorme mayoría de los vecinos de esta ciudad. Es mi proyecto.

Y tenemos también, y creo que eso es un elemento distintivo, además del hecho de que repito, hemos gobernado esta ciudad durante cuatro años y esperamos volver a hacerlo dentro de pocas semanas; tenemos también una fortaleza y una firmeza que creo que demostramos. A mí no me va a temblar el pulso para poner en donde tienen que estar, es decir, en la ilegalidad, a esas 17.000 viviendas turísticas que hoy operan en Madrid fuera de la ley. Tengo claro que hay que reformar la Ley de Capitalidad para que la ciudad Madrid tenga más competencias, que hay que frenar la subida de los alquileres y eso implica regular el mercado de la vivienda. Que hay que hacer políticas de movilidad, políticas de lucha contra la contaminación, políticas de refuerzo de transporte público que sirvan para cambiar realmente las cosas, que sean útiles. Hay que ser valiente. Hay que tener firmeza. Hay que saber hacia dónde vamos y hay que dirigirse con muchas ganas. Estas son, digamos, las credenciales que yo puedo poner por mí misma y por Más Madrid.

¿Qué piensa de la nueva ley de vivienda?

Es una ley que, desde luego, avanza muchísimo en la regulación del mercado de la vivienda en Españ. Es una ley muy positiva, aunque se han dejado algunos flecos. Pero desde luego es una ley muy positiva que yo voy a cumplir de ese primer momento que la ciudad. Madrid tiene será declarada zona tensionada. Toda la ciudad de Madrid cumple los requisitos según la nueva ley y, por lo tanto, esa declaración se tiene que producir. Dentro de esa declaración, tenemos que empezar a ponerle desde ya, desde mayo, desde el 29 de mayo, un coto, un freno, un tope, a esa subida de los alquileres.

El verano llega cada vez antes… La semana pasada incluso se superaron los 30 grados en la capital… ¿Estamos a tiempo de revertir la crisis climática? ¿Qué propone Más Madrid para ponerle freno?

Sólo los negacioncitas tratan de ocultar el problema. Es evidente que el calentamiento global tiene efectos cada vez más duros, especialmente las ciudades. Y ahí hay que hacer varias cosas: hay que poner medidas de medio plazo para revertir esa situación para reducir la temperatura de la ciudad de Madrid. Durante los últimos diez años, la temperatura de la ciudad ha aumentado 1,75 grados, que es lo mismo de lo que había aumentado entre los últimos 30. Es decir, que vamos acelerando ese proceso, se va acelerando el proceso de calentamiento de la ciudad. Eso hay que revertirlo.

Rita Maestre, candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de Madrid. — Chema Molina.

Hay que poner en marcha medidas de reverdecimiento, de reducción de las emisiones, de descarbonización, tanto del parque inmobiliario como del transporte público y privado. Hay que poner en marcha medidas para reducir la temperatura de la ciudad y, mientras tanto, hay que poner en marcha medidas para paliar los efectos de esta subida de las temperaturas. Es decir, hay que poner los objetivos de medio plazo para bajar dos o tres grados la temperatura de Madrid y a la vez hay que hacer cosas muy sencillas. No empecemos achicharrarnos en mayo y dejemos de achicharrarnos en noviembre. Hay que poner toldos en los colegios, en los patios de los colegios, hay que refrigerar los espacios públicos, incluyendo, por supuesto, los centros que siguen sin estar acondicionados. Para ello hay que poner más sombras. Hay que intervenir para que cosas tan sencillas como que las fuentes funcionen o las piscinas están abiertas estén garantizadas al comienzo de cada verano. Hay que trabajar desde el primer momento.

En este sentido, una red de transporte público fuerte y eficaz es fundamental para que los ciudadanos usen menos el coche…



Desde luego, hay que reforzar el metro, que es una de las principales formas de moverse por la ciudad de Madrid. Nosotros hemos propuesto un refuerzo de la EMT y hemos recuperado al que fue el gerente de la EMT durante la legislatura de Manuela Carmena, Álvaro Heredia, que dejó unos números muchísimo mejores de cómo los encontró. Queremos recuperar ese impulso por parte de los autobuses de la EMT ya. Además, hemos presentado un plan completo de la movilidad para la ciudad. Hemos presentado un proyecto para un sistema de transporte de público complementario; se llaman autobuses de alta velocidad, unos autobuses que funcionan básicamente como tranvías, que funcionan por una carril separado al resto del tráfico, que va por tanto, muchísimo más rápido que los autobuses normales circulan a la velocidad del metro. En muchas ciudades de nuestro entorno hay ya sistemas como éste. La más cercana que tenemos es Vitoria, donde se ha puesto en marcha y es un éxito. Y esto, junto a la red de itinerarios peatonales y a la red de movilidad ciclista, que es una asignatura pendiente que tiene la ciudad Madrid. Queremos construir más de 200 kilómetros de carril bici segregado y seguro. Queremos reducir el tráfico en Madrid en una media del 20% en los próximos años.

En Madrid hay barrios que no tienen escuelas infantiles públicas, tampoco colegios o institutos… De hecho, muchas familias se quedan sin plaza y no les queda más remedio que matricular a sus hijos en la concertada o privada. ¿Si gobierna, esto cambiará?

En la ciudad de Madrid el 90% de las familias que se presentan a una plaza en una escuela infantil del Ayuntamiento de Madrid se queda sin ella. Solo el 10% acceden y tenemos que pagar más de 400 euros, cuando no 500 o 600 para una plaza en una escuela infantil privada, que es la única forma de poder trabajar y tener, además una familia, o a la vez una familia. Así que la situación en ese sentido es desesperada. Nuestra apuesta es clara: una escuela infantil en cada barrio, no en cada distrito. Una escuela infantil pública del Ayuntamiento de Madrid en cada barrio de Madrid. Para eso necesitamos inversión, que no es muy elevada para el Ayuntamiento de Madrid. Nos ponemos ocho años para conseguirlo.

Durante la legislatura de Manuela Carmena construimos más de 15 escuelas infantiles en Madrid, así que tenemos la experiencia y la legitimidad, la credibilidad, de poder hacerlo en otros barrios. Faltan colegios y faltan de institutos, y ahí lo que tenemos que hacer es trabajar con la Comunidad de Madrid, por supuesto, trabajando para que el cambio se produzca y para que lleguen a sitios como el Ensanche de Vallecas, Valdebebas, pero también Carabanchel.

Íñigo Errejón fue de los primeros políticos en abrir el melón de la salud mental. ¿Qué se puede hacer a nivel municipal en este ámbito?

Hemos puesto el foco en la salud mental de los jóvenes y los adolescentes que son, desde luego, el colectivo que más dificultades tiene para acceder. La falta de profesionales en el sistema público de la Comunidad Madrid es evidente y desde luego hay que reforzar muchísimo esa presencia. Nosotros hemos propuesto que desde Madrid Salud, que es el, digamos, la agencia de salud de la ciudad de Madrid, podamos complementar esa oferta que da la Comunidad de Madrid y podamos garantizar que cada instituto de la ciudad Madrid haya un psicólogo, una psicóloga, a jornada completa los cinco días. En muchos institutos hay orientadores o psicólogos unas horitas. Eso no puede ser, tiene que ser un profesional que esté a disposición de jóvenes y adolescentes todos los días de la semana. Y eso se puede complementar desde Madrid Salud de ese primer día que lleguemos al Ayuntamiento.