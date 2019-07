Rivera aparta de la Ejecutiva de Cs a voces críticas sin peso interno y pone a sus afines

J osé Manuel Villegas negó que se fueran a producir ceses en la Ejecutiva de Cs hace dos semanas. El secretario general de Ciudadanos anunció que se aprobaría la ampliación y no habría "ninguna otra reforma de calado". "Los ceses no se votan y no son objeto del organismo", aseguró el número dos de Cs. Sin embargo, el presidente del partido, Albert Rivera —el único con potestad para cesar a miembros del órgano de dirección de Cs— ha decido prescindir de voces críticas sin mucho peso.

Horas previas a que diera comienzo el Consejo General de Cs, desde la dirección ya no escondían estos cambios: "Hoy habrá reajustes. Saldrán de la ejecutiva algunos miembros que ahora no tienen relevancia". Poco después, Rivera ha anunciado públicamente que habrá 22 nuevas incorporaciones. La actual Ejecutiva la componen 32 personas, por lo que 5 de ellas abandonarán el órgano de dirección, que se ha fijado en 50 el máximo de personas que lo conforman.

Rivera ha apartado de su Ejecutiva a Fernando Maura, Orlena de Miguel, Antonio Espinosa, Matias Alonso y Raquel Morales. Tras la marcha del secretario de programas, Toni Roldán, Maura votó a favor de revisar la estrategia para negociar una posible abstención para que Pedro Sánchez saliera investido. Una posición compartida por Luis Garicano, Javier Nart y Francisco Igea, mientras que Orlena de Miguel se abstuvo en dicha votación junto a Nacho Prendes y Marta Martín.

👉 Hoy propongo a este Consejo General nuevas incorporaciones para nuestro Comité Ejecutivo.

🍊💪 Un #EquipoCs de 50 personas con experiencia y talento, leales al proyecto de España y que comparten los valores de libertad e unión.



📽️ Lo ha dicho @Albert_Rivera, ¡dentro vídeo! pic.twitter.com/EpXjsbiPWX — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) July 29, 2019

De las 22 nuevas incorporaciones, destacan la de Lorena Roldán —candidata a la Generalitat de Catalunya y recién nombrada portavoz nacional en sustitución de Inés Arrimadas—, Sara Jiménez y Edmundo Bal, fichajes de Rivera para las elecciones generales del 28 de abril. También han accedido al órgano de dirección políticos que hace menos de un año representaban a otros partidos: son Ángel Garrido, expresidente 'popular' de la Comunidad de Madrid, José Ramón Bauzá, expresidente balear y senador del PP y el exsocialista Joan Mesquida.



"Un equipo con gente preparada, con gente leal al proyecto de Ciudadanos y de España, de gente diversa que como un gran río acaba desembocando en el mismo afluente", ha defendido el líder del partido 'naranja', que ha visto como en los últimos meses varios miembros de su núcleo duro han abandonado la formación con críticas a su giro a la derecha y la política de pactos.