Rivera carga contra los críticos: "De la Torre ha utilizado la muerte de su padre para atacar al proyecto político de Cs"

El diputado Francisco de la Torre dejó su acta de diputado este jueves. Alegó "razones personales", pero sus discrepancias con la dirección quedaron patentes en la carta que le escribió al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a finales de junio: "Has decidido quedarte en uno de los extremos lo que, a mi entender, no es hacer política. Y, por supuesto, yo no lo considero propio de un partido centrista", censuró, entre otros reproches. Este argumento coincide con lo expuesto por otros cargos que también abandonaron la formación, como Toni Roldan, el exprimer ministro Manuel Valls o el eurodiputado Javier Nart.

A pesar de que De la Torre anunció su marcha a finales de julio, ha mantenido su acta hasta ahora. El exresponsable deja la formación entre críticas a la cúpula directiva. Asegura que nadie le llamó para darle el pésame por la muerte de su padre a finales de julio y que, a pesar de intentarlo, no ha podido hablar por teléfono ni en persona con Rivera. La formación, por su parte, alega que su presidente sí que mandó un mensaje de pésame después de la muerte de su padre -lo que el propio dirigente ha confirmado en un encuentro con la prensa- y que mandaron una corona de flores. Además, subrayan los 'naranjas' que el exdiputado había pedido ser consejero de la Comunidad de Madrid para quedarse.

En dicho encuentro con la prensa, el primero tras más de un mes de silencio informativo, Rivera ha cargado duramente contra De la Torre, del que ha dicho que "ha utilizado la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Cs" y ha recalcado que "no todo vale": "Hay determinadas líneas rojas que nunca había visto como se sobrepasaban". El catalán ha aprovechado también para críticar que Javier Nart se haya dado de baja del partido pero que continúe como europarlamentario: "Me gustaría que los que se han marchado de Cs no se quedaran ni el esfuerzo ni el trabajo ni el escaño, como ha hecho el señor Nart".



El líder de Ciudadanos ha aprovechado, no obstante, para ratificar su estrategia: "Se han tomado decisiones que nos han llevado de 32 escaños a 57", ha esgrimido el catalán antes de reunirse con el grupo de Cs en el Parlament de Catalunya: "Estamos aquí para liderar un partido de oposición, que es lo que somos, y es lo que nos han pedido los españoles", ha zanjado.

"Desde Tejero, no se había visto un ataque a la democracia española de tal magnitud"

Rivera ha realizado, a posteriori, una declaración institucional, junto a Inés Arrimadas, la portavoz de Cs en el Congreso y la candidata a presidir la Generalitat de Catalunya, Lorena Roldán. El catalán ha provechado para criticar al actual president, Quim Torra, y las acciones de los líderes independentistas, acontecidas dos años antes, en septiembre de 2017: "Desde lo que vimos con Tejero, no se había visto un ataque a la democracia española de tal magnitud, vemos como se pisoteaban los derechos, nadie ha hecho tanto daño como los golpistas separatistas del 6 y 7 de septiembre. Acabarán como probablemente sus compañeros -en referencia a los líderes independentistas en prisión preventiva- si son condenados".

Ha subrayado, además, que su partido "está preparado" si Torra decide convocar elecciones: "Tenemos a la mejor candidata, Lorena Roldán. Tenemos que configurar una mayoría social y parlamentaria por la convivencia (...) El 6 y 7 de septiembre, se construyó un golpe de estado postmoderno: no lo digo yo, lo dicen jueces y fiscales", ha alegado Rivera, a pesar de que la sentencia del juicio del procés todavía no se ha producido.