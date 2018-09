El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha dicho este miércoles, respecto a la posible ruptura del pacto de investidura de su formación con los socialistas en Andalucía, que no pierde la "esperanza de que el PSOE-A rectifique" y cumpla los acuerdos, pues entiende que "los andaluces se merecen respeto y personas de palabra".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Rivera ha afirmado que él quiere "un presidente de Andalucía que cumpla su palabra, como Juan Marín", el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que le ha acompañado, junto al candidato de Cs por Córdoba al Parlamento andaluz, Fran Carrillo, en la visita que ha hecho el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara.

En este escenario, Rivera ha señalado que desde Cs intentarán, "hasta el último minuto, que el PSOE-A rectifique y, si no lo hacen", la formación naranja tomará medidas, aunque entiende que hay tiempo para que el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, cumpla con los compromisos que le demanda Cs, pues es cuestión de tener "voluntad política", como se ha demostrado con la supresión del Impuesto de Sucesiones o la puesta en marcha de la tarifa plana para autónomos.

Por eso, "si en cualquier momento Susana Díaz rectifica" y dice que van a "cumplir el acuerdo" con Cs, no habrá entonces "discusión ni debate" y "se acabará la legislatura, hasta el último día", convocándose "elecciones para la fecha que toque", aunque Rivera teme que al PSOE-A "lo que verdaderamente le preocupa son los ERE, la agenda judicial y, por eso, a lo mejor intentan buscar alguna excusa para no cumplir el acuerdo".

A este respecto, Rivera ha asegurado que la reforma de la Ley Electoral y la supresión de los aforamientos, que reclama Cs como condición para apoyar los presupuestos de la Junta para 2019, contarían con respaldo suficiente en el Parlamento andaluz.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, atiende a los periodistas en Medina Azahara. E.P./Enrique Gómez

El líder de Cs ha explicado que Juan Marín elevará "un informe a la Ejecutiva Nacional" de la formación naranja, "con una propuesta evaluando el pacto" con Susana Díaz y "harán una propuesta".

En base a ello, Rivera ha resaltado que Cs "ya ha cumplido, apoyando la investidura" de Susana Díaz y dando "estabilidad" al Gobierno andaluz, y lo que ahora "hace falta es que la otra parte cumpla", es decir, que el PSOE-A "debe entender que cuando uno llega un acuerdo lo de cumplir", y Juan Marín "lo ha exigido y en eso tiene el apoyo de la Ejecutiva Nacional" y también "de muchos andaluces, que quieren que esta tierra de oportunidades siga creciendo y haga cambios y reformas importantes, también en materia regeneración".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. visita un centro de salud en Garrucha (Almería). E.P.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido en que la fecha para la celebración de las próximas elecciones autonómicas "se va a decidir aquí, no fuera de esta tierra" y ha criticado el "desquicie" del líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, quien pretende "utilizar a Andalucía en sus cuentas electorales y su carrera con Pablo Casado para ver quién está más a la derecha".

"No voy a perder la oportunidad de mejorar la vida de los andaluces, que me merece mucho más la pena que las bullas, los nervios y la precipitación de Rivera", ha dicho Díaz, quien ha matizado que el posible adelanto electoral va a depender de la estabilidad. "Cuando no la haya, hablarán los andaluces, pero de lo que quieran los andaluces, incluida la fecha que se va a decidir aquí y no en otro sitio", ha reiterado.

Ha lamentado que, tras las declaraciones el martes del presidente andaluz de Cs, Juan Marín, resulte "evidente que no quiere estabilidad" y que le guían "otros intereses que solo pueden ser fruto de un cálculo electoral": "Habrán calculado que les merece la pena tirar por la borda lo que han ayudado a construir en estos tres años y medio solo por adelantarse diez minutos a Casado", ha asegurado para admitir que han sido "tres años y medio buenos, en los que han contribuido a la estabilidad" y criticar que "se echen por tierra por el nerviosismo de Rivera".

Díaz ha resaltado en esta línea que se han puesto en marcha "tres buenos presupuestos" y se ha logrado "una estabilidad que en, otros sitios, echaban de menos". "Pero si te dicen que tienes que cambiar antes del 31 de octubre el Estatuto andaluz para hacer los presupuestos, es evidente que no se quiere estabilidad y que se está en la táctica y en la estrategia electoral", ha añadido.