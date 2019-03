El Partido Popular y Ciudadanos llevan enzarzados en los últimos días tras la propuesta que le hizo Albert Rivera a Pablo Casado de formar una coalición tras las elecciones generales del 28 de abril para impedir que Pedro Sánchez repita mandato. Los dardos y pullas han elevado la tensión entre dos partidos que pugnan por el mismo espectro de votos.

El último capítulo lo protagonizó anoche el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que bromeó con la propuesta que ha recibido por parte del líder del PP, Pablo Casado. "Yo le podría ofrecer el Ministerio de Universidades", ha asegurado, después de que el conservador le ofreciese ser ministro de Exteriores si es elegido presidente del Gobierno.

Rivera respondió así a las preguntas de Pablo Motos en El Hormiguero de Antena 3, después del intercambio de mensajes entre su formación y la liderada por Casado. Rivera tendió este martes la mano al PP, al que ofreció un pacto de gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril.

Casado, recogiendo el guante, aseguró que la oferta del partido naranja le parecía "buena idea" aunque llegase tarde. "Rivera sería un buen ministro de Exteriores", ha defendido Casado este mismo miércoles.

"Yo le podría ofrecer el Ministerio de Universidades", ha respondido Rivera haciendo un guiño a la polémica de Casado con su máster en la URJC, provocando las risas del público. "Ahora en serio, nos jugamos mucho. Yo no le tengo miedo al voto. Si quieren que sea yo presidente, votarán a Ciudadanos. Si no, votarán a Casado", ha añadido.

En este sentido, Rivera se ha reafirmado en su intención de tratar de buscar un acuerdo con el PP tras los comicios para lograr "un gobierno de cambio" similar al andaluz. "Le propongo al PP que más allá de ideologías, de listas... si hay un solo escaño más, que formemos gobierno", ha insistido.

Las "ocurrencias" de Vox

Eso sí, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que para impulsar un nuevo Ejecutivo no haría falta contar con Vox. "No tienen por qué estar en el Gobierno", ha aseverado, para después apuntar: "Tendrán que decidir si apoyan a Sánchez o un gobierno de PP y Cs".

Así, Rivera ha querido dejar claro que el partido liderado por Santiago Abascal "tiene ocurrencias" que no comparte. "No necesitamos locos con pistolas o tiroteos en los colegios. Además, yo creo que puede haber familias LGTBI y que no son enfermos", ha explicado.

Por último, el dirigente catalán ha recalcado que "nunca" llegará a un acuerdo con el secretario general del PSOE tras su respuesta ante el problema catalán. "Y la Ejecutiva del partido así lo decidió de forma unánime", ha zanjado.

Arrimadas critica a Casado por su "chulería"

Antes, la líder de Ciudadanos (Cs) en Catalunya, Inés Arrimadas, también reprendió a Casado y aseguró que había actuado con "excusas" y "chulería". Ha criticado que "ya está bien que, con lo que se tiene que aguantar, se tome así una oferta clara, sentada, nítida y necesaria" y, por este motivo, ha asegurado que "a pesar de la chulería", desde Cs "siguen con la mano tendida y, además, "serán los ciudadanos quienes decidan si quieren que lidere España Albert Rivera o Pablo Casado, desde el centro o desde la vieja política del bipartidismo".

En este sentido, ha considerado que el Estado se encuentra en "un momento histórico" porque, a su juicio, "hay dos alternativas, o seguir cuatro años con Sánchez, que pueden ser nefastos, o con un gobierno liderado desde la regeneración y la sensatez, que mire hacia el futuro".