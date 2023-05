Roberto Sotomayor: "Hay dos propuestas encima de la mesa: Almeida o los barrios"

Roberto Sotomayor (Madrid, 1977) quiere devolver a Podemos y a Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid, tras cuatro años de "travesía por el desierto" institucional, después de que en 2019 decidieran no concurrir a las municipales para no competir con Manuela Carmena. El candidato de Podemos-IU-Alianza Verde destaca que el espacio al que representa se diferencia del resto de la izquierda institucional (PSOE y Más Madrid) en que no le "tiemblan las piernas" ante "los lobbys y los poderosos".

La entrada de esta coalición al Consistorio podría restarle opciones al Partido Popular de revalidar el gobierno municipal, aunque las encuestas de momento no lo garantizan. Sotomayor lamenta que la oposición a Almeida y al PP "no ha estado a la altura" en esta legislatura, y no ha actuado con contundencia en asuntos como el caso de las mascarillas, la Operación Chamartín o los denominados Pactos de la Villa: "A mí no me va a llamar Florentino Pérez al Ayuntamiento, va a tener que esperar el mismo turno que tienen que esperar los demás", explica.

En esta entrevista con Público, el candidato de Podemos-IU-Alianza Verde habla de su programa político (medio ambiente, escuelas infantiles, lucha contra la proliferación de las casas de juego y apuestas...), de la izquierda madrileña o de los pactos poselectorales, entre otras cuestiones.

¿Cuál es la medida más urgente en la ciudad de Madrid? ¿Y la más importante?

Acabar con la desigualdad. Llevamos muchos años arrastrando una precariedad y una desigualdad reinante en los barrios y no podemos esperar más tiempo. Yo creo que este es el gran desafío de la ciudad de Madrid, entre otros muchos, la desigualdad que hay en los barrios. Es algo que tenemos que atender urgentemente.

Después de cuatro años sin representación en el Ayuntamiento, porque decidieron no competir contra Carmena en 2019, regresan a la carrera electoral de la mano de IU y Alianza Verde. ¿Cómo ve a la izquierda en Madrid?

Yo creo que fue un error no presentarnos en las anteriores elecciones y todos supimos cuáles fueron las consecuencias de no haberlo hecho. Estos cuatro años han sido complicados porque no hemos tenido representación en el Ayuntamiento y eso ha hecho que hayamos tenido que pasar por un auténtico desierto, a excepción y gracias a los círculos de nuestros militantes que han seguido trabajando muchas veces con las plataformas y colectivos vecinales. Presentarnos a estas elecciones es muy importante porque hemos tenido en estos últimos cuatro años de mandato una oposición que no ha estado a la altura, que no ha sido firme. El caso de las mascarillas millonarias para mí ha sido el claro ejemplo de una oposición de la que se esperaba algo más; qué mínimo que haber presentado una moción de censura por uno de los casos de corrupción más graves que ha habido en la historia del Ayuntamiento de Madrid y que parece que el señor Almeida se va a ir de rositas y que nadie va a tener ningún tipo de responsabilidad.

Esto con Podemos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento no hubiera ocurrido; nosotros hubiésemos trabajado para que hubiesen dado los números para presentar una moción de censura. Ha habido una oposición que ha trabajado para llegar a pactos con la derecha y con la extrema derecha. Los Pactos de la Villa fueron otro ejemplo, nosotros no lo hubiésemos permitido. Y creo que la Operación Chamartín es, sin duda para mí, el ejemplo claro de cómo blanquear un pelotazo urbanístico en la ciudad de Madrid. Nosotros esto nunca lo hubiéramos permitido y ya lo habríamos denunciado. Nosotros queremos liderar ese bloque progresista porque entendemos que si algo nos diferencia del resto de formaciones progresistas es que no nos tiemblan las piernas y por eso nos golpean. A nosotros no nos van a llamar los lobbys, a mí no me va a llamar Florentino Pérez al Ayuntamiento, va a tener que esperar el mismo turno que tienen que esperar los demás.



Para estas elecciones han ampliado la unidad con la incorporación de Alianza Verde en la candidatura. ¿Cuáles son sus principales propuestas en materia de medio ambiente?

Uno de los desafíos enormes que tiene la ciudad de Madrid es lo que tiene que ver con la contaminación. Somos una de las ciudades con más muertes por contaminación; este dato es demoledor y, por lo tanto, el futuro de nuestra ciudad no es que sigan entrando coches, como se está planteando el Partido Popular con esos macro parkings para favorecer y contentar a los especuladores o a Florentino Pérez. Estamos viendo este macro parking de 2.000 plazas al lado del Santiago Bernabéu o las 808 plazas que va a haber en el Hospital del Niño Jesús.

El gran desafío es acabar con esa boina de contaminación que rodea la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento ha sacado un vídeo muy cuqui hablando de que en Madrid se respira aire limpio; no es verdad, en Madrid se respira aire menos sucio, pero la contaminación sigue ahí. Europa nos pide que en 2030 reduzcamos esa contaminación a la mitad y, por tanto, tenemos que empezar a trabajar para reducir la circulación de coches. Hay que fomentar el transporte público, que conecte los barrios, que la gente tenga ganas de cogerlo, y no el coche privado. También hay que trabajar en las zonas verdes: tenemos un alcalde que en los últimos tres años se ha cargado 90.000 árboles, seis veces el Parque del Retiro

Usted ha combatido la ludopatía, uno de los problemas que se da, sobre todo, en los barrios de clase trabajadora. ¿Cuáles son sus propuestas para controlar la proliferación de casas de juego y apuestas?

Madrid es una ciudad que es el foco ahora mismo de los problemas de trastornos por juego en toda Europa, y los datos son los que son. Somos uno de los países que más número de ludópatas por debajo de los 20 años tiene, el juego es ya la tercera causa de suicidio en todo el país, y en Madrid los datos son terribles. Entre 2021 y 2022 han aumentado en casi un 20% el número de personas que han ingresado en el registro de autoprohibidos; tenemos casi 700 locales en toda la región, 400 solamente en la ciudad de Madrid, es decir, más del 50% de los locales se concentran dentro de lo que es la ciudad de Madrid; hay distritos que están auténticamente castigados, con miles de familias que están arruinadas y con miles de chavales que están tirando su vida por la borda porque los locales de apuestas no dejan de proliferar. Y los culpables de esta situación tienen nombres y apellidos: José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, que le han puesto la alfombra roja al lobby de las apuestas.

Es imprescindible que Alejandra Jacinto llegue a la Comunidad Madrid y es urgente que se apruebe una ley del juego, como han hecho otros territorios como Aragón. A nivel municipal tendríamos también medidas; por ejemplo, la prohibición total y absoluta de los locales de apuestas en todos los recintos de titularidad municipal; un plan específico de inspección, de control, de vigilancia de los locales de apuestas por parte de la Policía Municipal de Madrid, que hoy no existe. Es imprescindible que haya un plan de prevención y de tratamiento, también en los centros educativos y en las AMPA, pero es muy importante que ese tratamiento también venga por parte de los servicios sociosanitarios públicos para que todo el mundo tenga acceso a tratamiento. Hay que dejar una cosa clara: todo el mundo puede caer en el trastorno del juego, la diferencia está en que el hijo de clase pudiente sí puede tener dinero para afrontar un tratamiento que el hijo de clase trabajadora no se puede permitir. Por eso los servicios públicos son fundamentales para acabar con esta lacra.



¿Sería posible un acuerdo con Más Madrid y el PSOE después de las elecciones si les dan los números para un gobierno? Rita Maestre ha rechazado cualquier negociación para una candidatura de unidad.

A mí me gusta mucho escuchar a la gente y durante todos estos meses lo que nos está pidiendo la gente es unidad. A mí me hubiese gustado que hubiera habido una candidatura única por parte de la izquierda y que hubiésemos ido todos juntos a estas elecciones porque creo que hubiese sido algo muy positivo para la gente y se habría generado una ola de esperanza y de ilusión, de expectación. Nosotros hemos hecho lo que creo que nos estaba también pidiendo Yolanda Díaz, que era sumar; hemos trabajado por la unidad, hemos llegado a acuerdos con Izquierda Unida y con Alianza Verde, y quisimos un acuerdo con Más Madrid; ellos no quisieron sentarse con nosotras, son soberanos y pueden decidir.

Yo creo que fue un error y ha sido un error, pero, evidentemente, el próximo el día 29 de mayo, si los números dan, tendremos que llegar a un acuerdo. Lo que no sería de recibo es no llegar a un acuerdo cuando la gente nos está pidiendo un cambio que es un clamor. Las manifestaciones de la sanidad son el ejemplo claro de que la gente se ha cansado del modelo del Partido Popular, del modelo privatizador, de un modelo que nos está llevando a la precarización de los servicios públicos, del desmantelamiento de los servicios sociales, que aquí en Madrid es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo en algunos barrios. Las bolsas de pobreza son terribles y esto no se puede permitir más y no nos podemos permitir cuatro años más del Partido Popular.

El candidato de Podemos-IU-AV al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, durante su entrevista con 'Público'. — Chema Molina

¿Pedirá a Yolanda Díaz que haga campaña por su candidatura?

Yo me centro en mi candidatura y me centro en hablar de Madrid. A mí no me vais a ver nunca intentando coger del brazo a una señora para hacerme una foto. Yo me centro en mi candidatura y todas las personas que quieran apoyar mi candidatura progresista, pues bienvenidas sean, como no podía ser de otra manera. Pero yo me centro en la campaña, que es hablar de los problemas de la gente, que es hablar de los problemas concretos. Yo creo que la política municipal se diferencia del resto, de la política estatal, en que nosotros debemos hablarle a los vecinos y vecinas de los problemas concretos que tienen cuando salen a la puerta de su casa y ven que su calle está sumida en la basura. Esto hay que solucionarlo, ¿no? Yo me centro en esto. Quien quiera venir a hacer campaña, pues evidentemente bienvenido sea porque todo lo que sea sumar para sacar al PP del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid será bienvenido.

¿Qué se hizo mal, a su juicio, entre 2015 y 2019 para que en las últimas municipales Madrid apostara por una mayoría de derechas? ¿Es Madrid una ciudad conservadora?

Yo esa premisa intento negarla siempre. Yo no creo que Madrid sea de derechas y de ahí la respuesta en 2015, cuando hubo un movimiento ciudadano y se formó un Gobierno progresista. Es verdad que se hicieron muchísimas cosas muy buenas. La participación ciudadana, que queda siempre en segundo plano pero es importante... La participación ciudadana hoy en Madrid está muerta. De hecho, yo creo que la institución más cercana de los ciudadanos hoy en día son las asociaciones vecinales, no es el Ayuntamiento de Madrid. Y eso es una tragedia. El ayuntamiento de Madrid debería ser un ayuntamiento cercano, eficiente. París yo creo que es un ejemplo claro de eficiencia a la hora de escuchar, tomar decisiones y resolver los problemas y las reivindicaciones de los ciudadanos.

Se hicieron cosas muy buenas, pero hubo un alma en ese Gobierno, en ese mandato, que quizás le temblaron las piernas y cuando llegó el momento se echó atrás. Yo creo que ese alma conservadora probablemente fuera una de las causas que hiciera que en 2019 se perdieran las elecciones. A nosotros no nos van a temblar las piernas. Antes hablaba de los locales de apuestas; a mí no me van a temblar las piernas para cerrar los locales de apuestas en Madrid. Ya está bien de aguantar esta precariedad y esta desigualdad. Hay que acabar con esta tragedia. Mi intención es llegar donde no llegó Manuela Carmena. Yo creo que es lo que piden los ciudadanos, cuando uno deposita un voto, tiene unas expectativas puestas; y si tú fallas, probablemente pagues el peaje en las siguientes elecciones. Yo creo que la política es como el deporte: si te fallan las piernas en la última recta, pues no ganas la carrera. Esto es una carrera de fondo, quedan 100 metros y no te pueden temblar las piernas. Hay que llegar al final, que para eso te han dado la confianza.



Se dice que la clave para que la izquierda pueda tener opciones en Madrid es la movilización de su electorado. ¿Ve usted al votante progresista ilusionado?

Es verdad que después del mandato con Carmena hubo desafección política y es verdad que en algunos barrios fuera de la M30 esa desafección se nota. Esto es verdad, es una realidad y no podemos negarla. Yo creo que hay que afrontar la realidad y coger el toro por los cuernos: hay que motivar a la gente con propuestas claras. A la gente hay que hablarle claro, hay que decir la verdad. Esto es una cosa que aprendí de mis padres y que se me ha quedado ahí clavada. A los vecinos hay que contarles cuáles son nuestras propuestas y cómo vamos a mejorar sus vidas porque en política se está para mejorar la vida de las personas, no se está para otra cosa. Y si no lo consigues, pues te tienes que ir a casa. Yo tengo la conciencia clara: tengo un programa claro y ambicioso, que queremos hacer realidad porque estamos convencidos de que lo vamos a conseguir, que no nos van a temblar las piernas.

A los vecinos hay que explicarles que hay dos propuestas en estos momentos encima de la mesa: Almeida o los barrios. Yo apuesto por los barrios y apuesto por acabar con la desigualdad de la que hablábamos al principio; por que haya planes integrales para que la gente tenga proyectos de vida, que tenga un vivienda accesible en Madrid, que no se tenga que ir a 50 kilómetros, que tenga un trabajo digno en su barrio, ese sí es el Madrid de los 15 minutos del que algunos hablan. Que se pueda potenciar el trabajo de calidad dentro de los distritos. Tenemos polígonos industriales en Madrid que están absolutamente abandonados en Villaverde, en Vallecas, en Vicálvaro... Hay que apostar por un Madrid que de verdad dé oportunidades a la gente. A mí me duele mucho que la gente se esté marchando fuera y por eso me metí en política. Yo creo que Madrid puede ser de otra manera y no este Madrid de blanco y negro que algunos están poniendo encima de la mesa, sin propuestas claras y sin proyecto para el futuro. Nosotros queremos cambiar Madrid.



En unos días termina el periodo de matriculación y se verá cuántos niños se han quedado sin plazas en escuelas infantiles públicas. ¿Cuáles son sus propuestas para terminar con la escasez de oferta en este ámbito?

Una escuela infantil pública en cada barrio. Yo creo que es un drama que haya más de 20.000 personas que se hayan quedado sin una plaza en una escuela infantil. Cuando yo hablo con mis amigos, una de las cosas que me dicen siempre es que se han quedado sin plaza de escuela infantil y se ven muchos obligados a pagar 400 y 500 euros. Madrid tiene recursos más que suficientes para poder afrontar este reto. Una escuela infantil pública en cada barrio me parece muy razonable, muy sensato, y algunos se llevan las manos a la cabeza. Siempre nos dicen que no se puede, que es muy complicado... Pero yo creo que se puede hacer perfectamente, lo que hay que tener es valentía. Creo que es justo y necesario que los barrios tengan escuelas infantiles. Me parece una vergüenza que en Vallecas no haya escuelas infantiles de gestión directa. Esto es una vergüenza, no puede ser.

También en el ámbito educativo nos vamos a encontrar con otro problema ahora que llega el verano y aumentan las temperaturas, que es la nula aclimatación de las aulas. ¿Qué tiene pensado para solucionarlo?

Pues, en primer lugar, la rehabilitación de las viviendas es una cosa que no puede esperar más; el aislamiento de las viviendas que, entre otras cosas, va a generar puestos de trabajo y va a hacer que sean más eficientes. Yo el otro día hice una propuesta que parece ser que a la derecha no le gustó mucho, dijeron que era una cosa inviable, pero está funcionando en Alcorcón, lo ha puesto en marcha Jesús Santos, de Podemos. Tenemos un parque de agua en Madrid Río. Yo apuesto por un parque de agua reciclada con zonas verdes en cada barrio. Yo creo que la crisis climática nos está pasando por encima y hay quien no se ha enterado todavía de esto. Martínez-Almeida se presentó a las elecciones prometiendo retirar Madrid Central, está totalmente fuera de la realidad. Nosotros proponemos paliar las olas de calor. Es algo muy democrático. No solamente puede paliar las olas de calor quien tiene una piscina privada en su casa... Hay mucha gente que no tiene piscina. Bueno, pues instalemos un parque de agua reciclada, que es mucho más eficiente. Un barrio con una playa me parece muy sensato y muy coherente.