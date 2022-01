Rodríguez defiende la salud de la coalición pero evita expresar su apoyo a Garzón ante las mociones del PP contra el ministro

La polémica de las macrogranjas y la disputa en el seno del Gobierno de coalición acerca de las palabras de Alberto Garzón en su entrevista en The Guardian (y el posterior bulo difundido) siguen persiguiendo al Ejecutivo. Este martes ha llegado hasta el Consejo de Ministros y ha logrado marcar gran parte de una rueda de prensa que pretendía servir de presentación al plan normativo# que el Gobierno va a desplegar en 2022 (con casi 370 leyes comprometidas).

La portavoz, Isabel Rodríguez, ha sido preguntada una y otra vez acerca de esta cuestión, de diferentes maneras y desde distintos enfoques. A todas las cuestiones ha respondido prácticamente lo mismo y ha optado por defender la salud de la coalición, poner en valor el plan normativo del 2022 y el trabajo realizado hasta ahora (sobre todo durante los peores meses de la pandemia), y elogiar al sector cárnico español.

Una de las preguntas más repetidas en la rueda de prensa ha sido si el Ejecutivo va a defender al ministro de Consumo ante las mociones que el PP va a desplegar en instituciones autonómicas y municipales, y si Garzón sigue contando con la confianza del Gobierno.

Rodríguez ha evitado responder de forma expresa a estas dos cuestiones, y se ha limitado a criticar la estrategia de oposición del PP y a recordar que, aunque "Garzón puede tener sus ideas, la posición del Gobierno se manifiesta en el Consejo de Ministros". "El PP puede hacer lo que quiera en su estrategia política y emprender cuantas campañas le parezca oportuno, pero este Gobierno lo que hará es trabajar en apoyo del sector ganadero. No vamos a dejar ni un minuto más en este tipo de acciones políticas. Nosotros, a trabajar", ha dicho.

Cuando ha vuelto a ser preguntada sobre si el Ejecutivo (la parte mayoritaria en este caso, la socialista) mantiene su confianza en Garzón (algunos barones del PSOE han pedido su dimisión), la portavoz se ha remitido a unas palabras del presidente del Gobierno en las que "agradecía" el trabajo de todos los ministros, pero en las que también rehusaba dar su apoyo expreso al titular de Consumo.

En todo momento la portavoz ha destacado la "buena salud" de la coalición, después de que Podemos apuntara este lunes a una "deslealtad" del PSOE por darle difusión "a un bulo de la extrema derecha sobre Garzón". "Lo relevante del Gobierno de coalición y del estado de salud del mismo es que el Gobierno y sus acuerdos se traducen en decisiones que se publican en el BOE. Hemos cumplido con los compromisos a mitad de legislatura y ahí me quedo porque el resto de la conversación no contribuye a la puesta en valor del sector ganadero, con el que estamos comprometidos", ha reiterado.

Contactos para la reforma laboral

También se ha preguntado al Gobierno este martes por la negociación acerca de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que mantiene "contactos" abiertos con todos los grupos, y que espera que todas las formaciones del arco parlamentario, desde el bloque de la investidura hasta el PP, apoyen la norma.

En este sentido, Bolaños ha elevado el tono y ha advertido de que "votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la reforma laboral del PP en 2012. Quien vote en contra está votando a favor de una reforma laboral impuesta, que no contó con nadie y absolutamente desequilibrada. Me cuesta creer que haya fuerzas progresistas que hagan esto, al igual que me cuesta creer que lo haga todas las fuerzas políticas que tienen sentido de estado, sentido de la responsabilidad y sentido común".

En todo caso, el ministro de la Presidencia ha manifestado su "apuesta clara por el diálogo", aunque ha avanzado que los contactos con los grupos, "al menos los que yo protagonice", van a ser "discretos".