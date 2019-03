Rodríguez dice que no tiene ninguna oferta concreta de Cs y no aclara su futuro político

La ex secretaria de Estado y ex portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, que el pasado miércoles se dio de baja del PSOE, ha asegurado a Público que no ha tenido ningún “ofrecimiento concreto” de Ciudadanos y que no ha hablado con Albert Rivera.

Rodríguez no quiso adelantar nada sobre si finalmente irá en las listas de este partido naranja, y lo único que hasta ahora ha expresado la ex dirigente socialista es que su vida siempre ha estado vinculada a la política, y que no descarta seguir haciéndolo, pero no quiso aventurar nada sobre su futuro.

Tampoco quiso Soraya Rodríguez contestar a la avalancha de descalificaciones vertidas contra ella por numerosos dirigentes del PSOE por su decisión de abandonar el partido y los motivos que expuso.para hacerlo.

La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, como otros socialistas, apuntaron que su marcha sólo esconde que sabía que no iba a ir en las listas del partido y quiere seguir viviendo de la política, como lleva haciendo casi toda su vida. Calvo contestó a la razones esgrimidas por la diputada, en relación a las vinculaciones del PSOE con los independentistas, citando a Oscar Wilde: "Sólo un tonto no juzgaría por las apariencias".

Más explícito fue el ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que colgó un tuit referido a Rodríguez en el que se leía: “Me siento abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo. Y los principios? Es mejor abrazarse a la derecha que nos dejó como herencia más independentismo, dos referéndums ilegales, una declaración de independencia y una mediación para evitar el 155. En fin…”.

También José Luis Ábalos indicó que Ciudadanos, con su oferta, está “promoviendo el transfuguismo” y dijo que le produce “horror político”, una crítica muy extendida entre otros dirigentes socialistas.

No obstante, el más claro y duro fue el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien afirmó que “Soraya se va porque no puede vivir del PSOE como ha hecho los últimos 25 años”.

Incorporar talento

En Ciudadanos no quieren confirmar la existencia de una oferta formal, pero sí que admiten "conversaciones". El propio líder del partido, Albert Rivera, se ha negado este jueves a aclarar si realmente están tanteando a la ya exdiputada socialista, pero no ha negado que tengan intención de incorporarla a sus filas.

"No lo puedo descartar porque estamos incorporando talento a este proyecto", ha afirmado el presidente de Ciudadanos, que ha elogiado la postura y la carrera de Rodríguez al describirla como "una persona capaz, moderada y que ha defendido inequívocamente la Constitución". A su juicio, el caso de la exdiputada del PSOE tiene que ver con la "radicalización del PSOE".

"Me preocupa que el PSOE se radicalice cada vez más. Hay gente que continúa defendiendo lo mismo, pero Sánchez se ha escorado. Hay personas que están viendo que el lugar para trabajar juntos en un momento tan delicado para España es Ciudadanos", ha defendido Rivera, que en las últimas semanas no solo se ha llevado a su partido a representantes socialistas (como Joan Mesquida), sino que también ha hecho lo propio con dirigentes del PP (Silvia Clemente en Castilla y León o José Ramón Bauzá en las Islas Baleares).

Pero más allá de que la oferta a Rodríguez sea formal o informal, la exdiputada llegaría a un partido que hace apenas un mes ha celebrado unas primarias para configurar su candidatura a las elecciones europeas. Sin embargo, esto no supondría ningún problema, ya que los estatutos de Cs contemplan reglas concretas para este escenario.

En el partido de Rivera, las primarias sirven para escoger a los cabezas de lista de las diferentes circunscripciones en función de cada evento electoral. En el caso de las europeas, la circunscripción es única (todo el territorio nacional), por lo que solo hay un cabeza de lista (Luis Garicano, "gurú" económico de la formación, escogido por los afiliados de Ciudadanos hace un mes). El resto de integrantes de la lista, recogen los estatutos, los decide el Consejo General (máximo órgano político del partido entre asambleas generales) tras consultar "informes" elaborados por los comités autonómicos.

Como la confección electoral de las listas europeas no depende de las comunidades autónomas, la lista la configura el Consejo General, que puede decidir, no solo incluir a Rodríguez, sino situarla en cualquier posición (a excepción de la primera, cuyo miembro lo eligen los afiliados, y que en este caso será Garicano).