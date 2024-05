Un Rolls-Royce por una plaza de funcionario: así operaba la Deputación que Feijóo dejó en manos de los Baltar (I)

En la Deputación de Ourense, dominada durante décadas por la familia Baltar, se podía obtener una plaza de funcionario a cambio de un Rolls-Royce.

Así se desprende de unas grabaciones efectuadas por un ex alto cargo de la institución, a las que ha tenido acceso Público y que desvelarían la corrupción endémica de la red clientelar tejida en torno al organismo. Corrupción que, según la oposición, sigue lastrando el mandato del actual presidente de la Deputación, Luis Menor, nuevo presidente también del PP provincial.

Este diario inicia hoy una serie de entregas con varios audios inéditos que recogen conversaciones telefónicas entre empresarios de la provincia y militantes y altos cargos del partido en las que hablan, entre otras cosas, de supuestos pagos millonarios y regalos de lujo a los Baltar y de dinero para financiar el PP de Galicia, a cambio de empleos en la Deputación para ellos y sus familiares.

El citado ex alto cargo ha pedido a Público que su voz sea distorsionada para que no se le reconozca y que su identidad sea mantenida en el anonimato. Este diario ha intentado obtener la versión de los Baltar, que al cierre de este artículo no habían respondido al ofrecimiento para recogerla.

También ha preguntado al equipo de comunicación de Luis Menor si el presidente está al tanto de esas presuntas irregularidades o si desea valorarlas, pero al cierre de este artículo aún no lo habían hecho.

Feijóo llevaba tres ejercicios como presidente del PP gallego

Los audios fueron grabados en el año 2008, cuando Alberto Núñez Feijóo ya llevaba tres ejercicios como presidente del PP gallego. El líder del partido en Ourense y en la Deputación era entonces, y desde inicios de la década de los 90, Xosé Luis Baltar, quien legó ambos cargos a su hijo Manuel en los años 2010 y 2012, respectivamente.

Público supo de la existencia de las grabaciones y tuvo acceso a su contenido hace más de una década, pero la fuente sólo ha aceptado hacerlas públicas años después de que Baltar padre abandonara la vida política y de que su hijo perdiera el año pasado el poder que detentaba en la Deputación.

Feijóo ha acudido en numerosas ocasiones al auxilio de los Baltar, incluso para convertir en alcalde de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome en 2019 con el objeto de garantizar el apoyo del líder de Democracia Ourensana al PP en la Deputación. O para impedir que su partido desalojara a Pérez Jácome con una moción de censura cuando el regidor perdió el apoyo de varios de sus concejales. O, más recientemente, cuando el año pasado hizo senador a Baltar hijo retrasando así un año su procesamiento por un delito contra la seguridad vial.

El expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, y su sucesor, Luis Menor, en el pleno en el que éste tomó posesión el pasado 17 de julio. — Rosa Veiga / Europa Press

En la primera de las grabaciones, un empresario de la localidad de A Rúa afirma que ha comprado un automóvil Rolls-Royce para el presidente de la Deputación a cambio de una plaza de funcionaria para su hermana, quien, según ha podido constatar este diario, efectivamente la obtuvo.

El precio del vehículo, adquirido en Autos Santa Rita, un concesionario ourensano de compraventa de coches de lujo, era de siete millones de pesetas —los interlocutores se expresan en ocasiones en la extinta moneda—, es decir 42.000 euros.

Esta es la transcripción de la conversación:

"¿Cuánto te costó el Rolls Royce?"

- ¿Qué te iba a decir yo? La plaza de tu hermana, ¿cómo está el tema?

- Me dijo que había unas reuniones de trabajo que tenían el miércoles y que si salía bien pues que la llamaban para la semana o así.

- Pero carallo, joder, lo que llevas tú, carallo... No me jodas, lo que llevas tú dado... ¡Coño! ¡Ya está bien!, ¿eh?

- Eso es verdad, sí.

- Pero hostias, tú... Carallo, ¿cuánto te costó el Rolls-Royce que le pagaste tú al Santa Rita [concesionario de vehículos de lujo en Ourense al que Baltar compraba los coches de la colección que fue engordando durante su mandato]. ¿Seis millones o así?

- Seis... O siete.

- ¿Siete? Yo no sé si le oí a él o a quien fue entonces, que eran seis... Pues mira, siete, siete kilos. Y lo que llevas tú dado.

- Efectivamente.

"Yo pensaba que el Rolls-Royce te había valido seis millones, pero fueron siete, ¿no?"

[...]



- El tema de tu hermana, carallo, Baltar, hostia, joder, tiene que... ¿Me entiendes? Porque ya está bien, ¿me entiendes?.. Pues yo no sabía, yo no sabía que... Yo pensaba que el Rolls-Royce te había valido seis millones, pero fueron siete, ¿no?

- Sí, por ahí debía de andar.

- Joder, ¿cómo le diste siete millones al de Santa Rita? ¡Es un atracador!

- Yo no sé si es un atracador o qué...

- Es un atracador, un gitano, carallo... Eso lo traías tú de otro lado por la mitad del dinero. Te jodió siete kilos y ahora vas al carajo. Bueno...

- Es un gitano.

- Exactamente. Bueno, pues tranquilo, pues a ver cómo...

En la segunda de las grabaciones, otra persona, en este caso un funcionario del servicio de conductores de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, también habla de cómo reclamar una plaza para su hija tras haber pagado cuatro millones de pesetas —24.000 euros—, otro vehículo valorado en cinco millones de pesetas —30.000 euros— y otros tres millones de pesetas —18.000 euros—para el partido.

Según ha podido saber este diario a través de fuentes internas de la Deputación, ella también habría obtenido su plaza. La fuente de Público asegura tener constancia de que el dinero y el coche les fueron entregados a los Baltar, como se desprende de aquella conversación:

"Sin el coche, le di cuatro millones"

- Yo creo que ya están bien, ahora no se puede... Ahora hay que presionar el tema y punto. Se acabó la historia, ¿me entiendes?

- Sí, tengo que ir y decirle: "Mire, esto de ahora no puede pasar".

- Claro, porque, vamos a ver, al Baltar, ¿cuánto le habías dado al principio?

- Pues mira, sin el coche, le di cuatro [millones].

- Cuatro. ¿Y el coche?

- Cinco.

- Y ahora eso, lo que le diste ahora para el partido también, ahora en el congreso. ¡La hostia, una cona!

- Le di tres, también.

- Yo era más por saberlo, y decirle... "Yo creo que no está mal, ¿no?". ¿Me entiendes?

- ¡Claro!

De izquierda a derecha, Manuel Baltar, Luis Menor y Alfonso Rueda, en un mitin en Pereiro de Aguiar en la campaña de las municipales del año pasado. — Agostime / Europa Press

Xosé Luis Baltar acumuló durante sus años al frente de la Deputación una valiosa colección de vehículos clásicos, según desveló el diario El País hace 11 años. En 2014 fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación por haber enchufado a 104 militantes del PP en la Deputación de Ourense pocos meses antes del congreso provincial del PP en el que cedió a su hijo el poder en el partido con el voto de muchos de aquellos compromisarios a los que acababa de contratar.

Entonces, Feijóo evitó condenar la actuación de Baltar padre y se limitó a calificar los hechos como una mera "irregularidad".

Por su parte, Baltar hijo dejó la presidencia de la Deputación y del PP provincial el año pasado tras los escándalos en los que se vio inmerso por las numerosas irregularidades del parque móvil de la institución, así como por las grabaciones publicadas por Público en mayo del año pasado, en las que su hermano admitía que ambos recibían mordidas de los constructores adjudicatorios de obras pagadas por el organismo. La Fiscalía ha abierto una investigación a raíz de esos audios.

Baltar también enfrentó varias polémicas por sus propias multas por exceso de velocidad al volante de uno de los vehículos oficiales —la Deputación de Luis Menor acaba de pagar 1.200 euros por una de ellas—; por las sanciones atribuidas a familiares de su chófer personal que luego obtenían también plazas de funcionario en la Deputación, y por los regalos, cenas y diversos artículos pagados sin justificar por ese conductor con dinero público, entre otras.

Senador por designación autonómica

En la primavera de 2023, Feijóo y su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, pactaron hacer a Baltar senador por designación autonómica. Su padre también había ocupado un escaño en la Cámara Alta entre 1993 y 2000. La semana pasada, el pleno del Senado acordó levantarle la inmunidad para que el Tribunal Supremo pueda juzgarle por un delito contra la seguridad vial por conducir a 215 km/h el Passat de 280 caballos de la Deputación que tenía a su disposición.

Hace un mes, Luis Menor trató de modificar la relación de puestos de trabajo del organismo provincial para premiar al exchófer de Baltar con la jefatura del parque móvil, a pesar de que forma parte de la plantilla de personal laboral y no es funcionario de carrera. El pleno rechazó la modificación con los votos de PSOE, BNG y Democracia Ourensana , que alegaron que la propuesta incumplía las normas reguladoras de la Administración local.