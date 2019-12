Pedro Sánchez no tiene garantizados los apoyos de los partidos regionalistas del Congreso, necesarios para sacar adelante su investidura. Esto es lo que se desprende de los primeros contactos de la ronda de consultas con el rey, que se ha iniciado este martes. Los primeros en acudir al Palacio de la Zarzuela han sido los diputados de Foro Asturias y de Teruel Existe, Isidro Martínez Oblanca y Tomás Guitarte.

Guitarte es uno de los apoyos con los que cuentan desde el PSOE para sacar adelante la investidura de Sánchez, sin embargo el diputado ha avanzado que, de momento, "no hay nada cerrado" y que la decisión sobre su voto "sigue abierta". El representante de Teruel Existe ha vinculado su apoyo al líder socialista a la creación de un grupo regionalista en el Congreso.

Los resultados de las elecciones de noviembre han dejado en la Cámara al Grupo Mixto más grande y complejo de la historia reciente (con más de 20 diputados y una decena de partidos distintos). Ante la previsible ingobernabilidad del grupo, los denominados partidos 'regionalistas' (Coalición Canaria, Navarra Suma, PRC y Teruel Existe) han planteado la posibilidad de formar un grupo propio más operativo y coherente en intereses.

El representante de Teruel Existe, que este martes se ha reunido con Felipe VI en el marco de la ronda de consultas, ha insistido en que "aunque no es la condición determinante", sería un "gesto muy importante" que la Mesa del Congreso, presidida por el PSOE y de mayoría progresista, permitiera la creación de este grupo.

Es el órgano de gobierno de la Cámara el que tiene la última palabra sobre esta cuestión a la hora de formar los grupos parlamentarios. "Nuestra postura está abierta y está siendo determinante el esfuerzo que estamos haciendo para que el Mixto no sea tan grande; estaríamos en las condiciones de formar grupo regionalista. Para nosotros sería un gesto importante de cara a dar los apoyos", ha insistido Guitarte.

Tras Oblanca y el diputado de Teruel Existe ha acudido al Palacio de la Zarzuela el diputado del PRC, José María Mazón, que, aunque no ha condicionado su apoyo a la investidura a esta cuestión, también ha insistido en la necesidad de crear un grupo regionalista que fraccione el Mixto. "Un Grupo Mixto tan grande deforma la representatividad de millones de ciudadanos. Se está preparando una posibilidad, que no está cerrada, de un grupo no soberanista de partidos periféricos", ha dicho Mazón.

El parlamentario cántabro ha adelantado que el voto de su partido a la investidura seguirá siendo positivo, ya que el acuerdo de la legislatura fallida también se llevó a cabo en el Gobierno de Cantabria entre PRC y PSOE y porque, ha insistido, "los acuerdos en infraestructuras se están cumpliendo". Mazón ha afirmado que no le preocupa el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos porque "es de corte social y realista con la situación económica".

Aunque ha avanzado que tampoco le preocupan las negociaciones con ERC, ha advertido que "se puede dialogar de todo, pero no se puede negociar fuera de la ley; ni indultos, ni independencia, ni referéndum. Nosotros no lo apoyaríamos (a Sánchez) si no fuera así, pero creemos que el PSOE no va a hacer ninguna concesión".

