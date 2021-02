El Congreso da este jueves el primer paso formal para acabar con la interinidad del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE, cuyo mandado quedó caducado en 2018 y acabó con la designación en julio de ese año de Rosa María Mateo como administradora única profesional. El Pleno de la Cámara Baja elegirá previsiblemente a seis de los diez vocales del consejo rector. Tras la selección, la renovación pasará al Senado para que designe a otros cuatro. Por último, el Congreso elegirá al presidente de la corporación. Todo ello con el objetivo de que el Consejo quede renovado antes del verano.

La renovación de este órgano ha estado sujeta a las negociaciones que el Gobierno de coalición ha mantenido, especialmente en los últimos días, con el PP con el fin de salvar la elección en primera votación, para la que hace falta una mayoría de dos tercios de ambas cámaras en primer instancia. En este sentido, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, abordaron en la conversación del pasado miércoles la renovación de tres órganos constitucionales —el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo—, así como el Consejo de RTVE.

Asimismo, preguntada por esa cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, celebró el "cambio de actitud" del PP y se mostró convencida de que la renovación de estas instituciones se llevará a cabo a lo largo de esta semana. También, explicó que la negociación sobre esta cuestión se efectuaba "como paquete" para garantizar el mayor consenso posible.

En estos términos, las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el Consejo de RTVE se han acentuado en los últimos días, aunque los partidos de ambas partes han llevado en secreto las negociaciones. Según informan fuentes parlamentarias, los grupos que sostienen el Ejecutivo están ultimando un acuerdo con el grupo popular en la tarde de este miércoles, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, Cs, que se ha mostrado crítico con estas negociaciones, ha anunciado que no participará en la votación de mañana. "No vamos a nombrar vocales para RTVE, ni vamos a participar en el pasteleo del resto de partidos que pretenden repartirse los medios de comunicación públicos como si fueran cromos", señalan desde la formación naranja. Asimismo, insisten en que las negociaciones echan por tierra el trabajo impulsado en 2018 para seleccionar a 20 candidatos "por mérito y capacidad".

En este sentido, cuando la comisión Consultiva de Nombramientos dio su visto bueno a los 87 aspirantes que habían defendido su candidatura en sede parlamentaria, PSOE, Unidas Podemos y Cs apuntaron que la selección se centraba en la lista de los 20 aspirantes que superaron la evaluación del comité de expertos hace tres años y que luego se desechó.

Proceso de selección

Y es que, tras la designación de Rosa María Mateo como administradora única profesional, la renovación de la corporación quedó en manos de un concurso público sujeto a unos requisitos. Después, un comité de expertos designado por los grupos parlamentarios eligió mediante un sistema de puntuación a los 20 aspirantes más idóneos — de los 95 aceptados— para formar parte del Consejo de Administración de RTVE y presidir la corporación pública.

Alicia Gómez Montano, que falleció el año pasado, obtuvo la mejor nota. A la exdirectora de Informe Semanal le siguieron Francisco Javier Montemayor, histórico realizador de TVE; Rafael Camacho, ex director general de RTVA; Manuel Ventero, ex director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE; José Manuel Pérez, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona; Francisco Moreno, ex jefe de los servicios informativos de Canarias; María Eizaguirre, editora del Canal 24horas; Juan Manuel Romero, exdirector de Los Desayunos; Eladio Jareño, exdirector de TVE; y el excorresponsal Vicente Sanclemente.

El resto de la lista lo completaron otros rostros destacados del ente público, como Isabel Raventós Armengol, que participó en la fundación de la Academia de Televisión; Paco Lobatón, presentador del programa de búsqueda de personas desaparecidas Quién sabe dónde; o Roberto Lakidain Zabalza, que actualmente forma parte del Consejo de Informativos de la Corporación.

Sin embargo, la avalancha de recursos presentados a la designación de estos 20 candidatos y las dos convocatorias electorales de 2019 bloquearon el proceso hasta noviembre del año pasado, cuando la comisión mixta que regula este órgano dio salida a más de 30 apelaciones. Una vez resuelta esta situación, la Mesa de la Cámara Baja aceptó por unanimidad la propuesta de su presidenta, Meritxell Batet, de convocar de nuevo a todos los aspirantes para ser examinados ante la comisión Consultiva de Nombramientos.

La propuesta de la presidenta del órgano de gobierno del Congreso seguía el mismo criterio de los letrados. En este sentido, el equipo jurídico avaló volver a citar a todos los candidatos para respetar el requisito legal de la paridad, pues en la lista ofrecida por los expertos sólo había tres mujeres. El proceso de selección reanudó su marcha el 13 de enero con los cinco aspirantes mejor puntuados en 2018 por el comité de expertos, finalizando la evaluación al resto de candidatos el pasado 10 de febrero.

Sistema de votación

Con todo, la votación se realizará este jueves por papeletas a través de la plataforma de voto telemático. Cada diputado podrá escribir en la papeleta hasta un máximo de seis nombres, de entre los 87 considerados idóneos por el órgano parlamentario. Acto seguido se procederá a realizar escrutinio y resultarán elegidos miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE los candidatos que hayan conseguido mayoría de dos tercios en primera votación, es decir, un total de 234 votos.

De no alcanzarse dicha mayoría, se procederá en un plazo no inferior a quince días a una segunda votación, en la que bastará mayoría absoluta, siempre que las candidaturas hubieran sido propuestas por, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios, esto es, cinco grupos.