Rubén Guijarro: "Badalona no puede permitirse un alcalde que, en un año, puede estar en prisión"

Es alcalde de Badalona desde hace año y medio. ¿De qué está más orgulloso?

De que Badalona recupere el orgullo, de competir en la liga de las grandes ciudades, de romper con el pasado. La ciudad ha vuelto a acoger la Copa del Rey de baloncesto, 40 años después; estoy orgulloso de que, por fin, se haya desatascado el proyecto del canal del Gorg; que, por fin, la CACI sea la sede de la Fundación CIM de la UPC y que no tengamos un edificio emblemático vacío desde hace más de 15 años. Badalona debe dejar de estar en el circo mediático por las acciones de sus representantes públicos, de los últimos alcaldes y alcaldesa y que no han puesto a los vecinos y vecinas en el centro de su gestión.

¿Qué le ha faltado por hacer?

Nos quedan retos, que Badalona vuelva a ser un referente, queremos una mejor inversión en espacios públicos y en seguridad y limpieza. Debemos consolidar una ciudad en la que nuestro espacio público esté mejor cuidado y esto se hace trabajando con el vecindario, aplicando recursos y trabajando contra el incivismo.

Usted nunca se había postulado como líder. Es la primera vez que se presenta a unas elecciones. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?

"Acepté el reto histórico de limpiar la ciudad de la sombra de la corrupción"

Ser alcalde de mi ciudad es el mayor orgullo que he tenido en la vida, las cosas vienen como vienen. Acepté el reto histórico de limpiar la ciudad de la sombra de la corrupción. Me llegó la oportunidad tras la implicación del alcalde -García Albiol- en los Papeles de Pandora, fue apoderado en una empresa en un paraíso fiscal, mintió con las declaraciones posteriores y no dimitió como sí lo hizo el jefe del gobierno austríaco. No puso la ciudad por delante de sus intereses personales y en ese momento histórico di un paso adelante.

¿Cuál es su modelo de seguridad para Badalona?

El de trabajar con hechos y realidades y no iluminar problemas sin solución alguna. No puede ser que un representante público sea el peor embajador de su ciudad, los vecinos me lo trasladan y eso va muy ligado a la recuperación del orgullo badalonés para el que trabajo.

Nuestra hoja de ruta está clara: en 18 meses, 41 agentes nuevos, nuevos vehículos y materiales para que los agentes hagan mejor su trabajo, la Unidad Domus para prevenir ocupaciones que ya ha actuado en casi 100 casos. El 30% ha sido para evitar ocupaciones y el resto, asesorando al vecindario. En el mandato de García Albiol, en 2021, Badalona fue la ciudad que encabezaba el ranking de empleos, con 577. Hay que trabajar más y con hechos, no vender humo.

"Badalona fue la ciudad que encabezaba el ranking de empleos, con 577"

El contrato de limpieza está caducado y prorrogado. La situación, en lo que se refiere a la recogida de residuos, es insostenible. ¿Por qué se retrasa tanto el nuevo contrato

Es el ejemplo claro de la confrontación entre el modelo de Albiol y el mío. Al PP se le caducó el contrato y lo ha prorrogado sine die. El contrato viene de 2010 y no incluye los nuevos hábitos de reciclaje. Hemos puesto en marcha un proceso participativo y haremos el mejor contrato que debe tener la ciudad y, sobre todo, aportando recursos. Las cosas cuestan a la administración pública pero lo que hace falta hacer es trabajarlas y perseguirlas. No se puede mirar hacia otro lado.

Otra de las dificultades de la ciudad es la falta de vivienda pública.

Trabajamos para dar posibilidades de vivienda a precio asequible que concuerda con la consolidación de nuestro proyecto, el de poder realizar el ciclo vital en la ciudad: estudiar, trabajar y poder vivir en él. Estamos a punto de licitar 117 viviendas en La Colina, que una década nadie se había puesto a hacerlo. Presentaremos una promoción pública de unas 60 viviendas gracias al fondo Next Generation. Pedro Sánchez ha anunciado que se pondrán a disposición de las comunidades 50.000 pisos de la Sareb, esto es trabajar en realidades. Tuvimos que escuchar a García Albiol como anunciaba un convenio con el banco malo para poner pisos a disposición de la ciudad. Fue sólo humo.

Yo aún no lo he hecho, pero usted no deja de citar a García Albiol... Sigue siendo el líder más votado. En 2019 consiguió más de 37.000 votos en Badalona. ¿Cómo quiere combatirlo?

Es el momento de dar la vuelta precisamente a esto, es el momento de acabar con tiempos oscuros, de escándalos, es eso lo que nos jugamos el 28M. Mi modelo está en las antípodas de todo esto. Trabajamos por la gestión y con ilusión, por una Badalona distinta que quiere volver a ser un referente.

García Albiol irá a juicio por la instalación irregular de unas antenas de telefonía móvil. ¿Debería dimitir?

Yo lo haría en su caso, creo que los representantes públicos debemos ser ejemplares y desde el momento en el que estás procesado, con cita de juicio oral, en un caso de prevaricación y corrupción, debes dimitir. Debemos ser muy cuidadosos y respetuosos con los vecinos y vecinas. Badalona no puede permitirse un alcalde que en un año puede estar en prisión.

¿El objetivo, después del 28M, es que García Albiol no gobierne?

El objetivo es que tengamos la mejor Badalona posible. No es mi talante y no lo haré, no pacto contra nadie, me presento a las elecciones para ganar y expresar mi proyecto. No tengo la premisa del pacto por adelantado. La ciudad se merece políticas positivas, inclusivas y de la mayoría. Es lo que represento y, a partir de ahí, nunca ha habido pacto alguno contra nadie, siempre a favor de Badalona.

Las encuestas apuntan a una subida de ERC que podría conseguir ser la segunda fuerza. Si esto ocurre, ¿investirá a Àlex Montornès?

Yo me presento a las elecciones para ganarlas y no me planteo ningún escenario más que ser la primera fuerza.