Así es Rubén Manso, el gurú económico de Vox: menos impuestos a los ricos y reducción del Estado de bienestar

Vox ya tiene a su gurú económico. Del mismo modo que Ciudadanos tiene a Luis Garicano y el PP a Daniel Lacalle, el partido ultra se ha buscado a Rubén Manso Olivar, un ultraliberal —que además en teniente del Ejército— que apuesta por reducir al mínimo el Estado del bienestar, para coordinar su programa económico, que se centrará en una bajada de impuestos, especialmente a las personas con ingresos más altos.

Al mismo tiempo que una bajada de impuestos Manso aboga claramente por reducir el gasto público y reducir la intervención del Estado. De hecho, Manso cree que el Estado sólo debe encargarse directamente de la Defensa, la seguridad ciudadana y la Justicia, y propone que servicios tan importantes como la Sanidad y la Educación pasen a ser gestionadas por empresas privadas sostenidas con fondos públicos. Es más, Manso ha llegado a decir que "ni educación ni sanidad deben ser competencias del Estado".

Todos los medios se han hecho eco de unas palabras suyas en 2012, pero basta con un repaso a su timeline de Twitter para darse cuenta de su ideario económico. "Yo no quiero que el Estado me solucione la vida, entre otras cosas porque es lo que le da gracia a la vida: solucionarla, no que te la den hecha", escribe ayer, jueves, en Twitter como resumen perfecto de su ideario.

Yo no quiero que el Estado me solucione la vida, entre otras cosas porque es lo que le da gracia a la vida: solucionarla, no que te la den hecha — Rubén Manso Olivar (@rubenmansolivar) 28 de marzo de 2019

Inspector del Banco de España en excedencia desde 2004 y teniente en la reserva, Manso, además de militar, es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ha ejercido como profesor en la Universidad de Alcalá, en el Instituto de Estudios Bursátiles y en la Escuela Militar de Intervención.

Manso también fue perito en el juicio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y también en el caso Bankia, presente en la causa a instancias de la propia entidad financiera

Actualmente preside el despacho profesional de servicios financieros, Mansolivar, fundado en 2004.