Rueda contará con Rajoy en campaña del PP en Galicia pese a las informaciones sobre la 'operación Cataluña'

El Partido Popular se blinda ante las nuevas informaciones sobre la operación Cataluña que señalan directamente a Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, seguirá contando con él como uno de los puntales de su campaña electoral, como ya contó Público. "Lo que se lee no cambia nada de la percepción de los hechos ya conocidos ni añade nada nuevo", apuntan fuentes del equipo del presidente gallego.

Por tanto, su intención de que Rajoy, amigo personal de Rueda, cuente con caravana propia —igual que la tendrá Alberto Núñez Feijóo— permanece intacta pese a los nuevos datos aportados por una investigación periodística conjunta de La Vanguardia y El Diario que ha salido a la luz esta semana y que pone de manifiesto que se enviaron informes a Rajoy sobre cómo desde su Gobierno se amparaban operaciones para atacar al independentismo desde las cloacas del Estado.

La operación Cataluña, como se conoce a la persecución policial al margen de la ley a partidos independentistas comandada por el Ministerio del Interior entre 2011 y 2016, fue destapada por Público en 2016.

Génova no estuvo allí

Frente al respaldo del PP gallego, en Génova se ha impuesto el silencio en un intento de marcar distancia con los hechos. Desde la dirección nacional del partido lo único que se transmite es que en ese momento Feijóo y su equipo estaban trabajando en la Xunta de Galicia y, por tanto, no tienen más información que la publicada por la prensa. Tampoco nada que decir, insisten.

El PSOE trata de exprimir este silencio en el PP de Feijóo para sembrar dudas. "¿Quedan en el PP a día de hoy personas vinculadas a la operación Cataluña? ¿Va a colaborar el Sr. Feijóo en estas investigaciones? ¿Sabe algo que pueda ayudar a conocer toda la verdad? Es el momento de hablar", trasladan a este periódico fuentes socialistas.

Sí se han pronunciado públicamente algunos presidentes autonómicos del PP como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o Fernando López Miras, de la Región de Murcia. "Las cosas salen siempre por alguna cosa en España, no son casualidad. No sé cuál es el interés", dijo la primera este martes; "Hay que preguntar a Rajoy si es verdad o no", apuntó el segundo el lunes.