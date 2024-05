Rueda defiende a Altri tras la multitudinaria manifestación contra la fábrica de celulosa en Palas de Rei

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respondió este lunes a la multitudinaria manifestación del pasado domingo en Palas de Rei (Lugo) contra el proyecto para instalar una fábrica de celulosa en la localidad defendiendo los argumentos de la empresa promotora, la portuguesa Altri, y acusando a las plataformas que se oponen a ella de dar datos falsos sobre la instalación.

"A la manifestación, que merece todos mis respetos porque fue pacífica, fue gente de otros puntos de Galicia. Y algunas de las cosas que se dijeron allí, sinceramente, creo que no son así. De hecho, algunas cuestiones empiezan a ser desmentidas por la empresa", dijo Rueda al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta sin detallar cuáles son las falsedades sobre el proyecto.

Alrededor de 20.000 personas se concentraron el domingo en Palas, una localidad de 3.000 habitantes del interior de Lugo donde la firma portuguesa Altri quiere construir una macrofactoría de pasta de celulosa y lyocell junto al río Ulla.

Quienes se oponen a ella alertan de que contaminará su caudal desde la comarca de A Ulloa hasta su desembocadura más de 100 kilómetros cauce abajo en la ría de Arousa, donde las mariscadoras advierten de que acabará además con los bancos marisqueros del estuario.

"Intencionalidad política"

Rueda aseguró que la manifestación del domingo tenía "intencionalidad política" y acusó al BNG de fomentar una "oposición dura y radical" al proyecto, y al PSOE, de mantenerse en la "ambigüedad" frente al mismo por el supuesto apoyo pero no impulso al mismo del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la Xunta reiteró que la Xunta autorizará la fábrica, que Altri quiere financiar en parte con fondos europeos. si cumple con los requisitos legales. "No podemos dejar pasar oportunidades que otros aprovecharán sin ninguna duda", dijo.

La empresa portuguesa ha negado los supuestos efectos ambientales dañinos de su planta. Quiere invertir en ella más de 800 millones de euros con los que asegura creará 500 puestos de trabajo, a los que se sumarán otros cerca de 1.500 empleos indirectos gracias, según sus cálculos, a su actividad en la comarca.

La plataforma Ulloa Viva, que lidera el movimiento contra la celulosa y cuyas cabezas visibles son sobre todo mujeres, como también sucede con las organizaciones civiles que se oponen a ella en la ría de Arousa, celebró el éxito de la convocatoria y aseguró que su causa "marcará una época".

Efectos nocivos sobre el medio

La plataforma, las mariscadoras y las organizaciones ecologistas y vecinales han advertido de que la factoría extraerá diariamente del Ulla una cantidad de agua equivalente al consumo humano de toda la provincia; que devolverá solo parte de ella tratada pero aún contaminada y una temperatura elevada; que expulsará gases tóxicos a la atmósfera y que fomentará aún más la eucaliptización de Galicia, ya que precisará anualmente 1,2 millones de toneladas de madera de esa especie.

La senadora del BNG, Carme da Silva, registró este lunes en el Senado una moción contra la factoría que será debatida y votada en el pleno. La portavoz nacional de ese partido, Ana Pontón, calificó el proyecto como "una bomba ambiental que el PP quiere colocar en el corazón de Galicia llevándose por delante el medio de vida de miles de personas tanto en tierra como en el mar".

La eurodiputada nacionalista y candidata del BNG en las elecciones europeas del 9 de junio, Ana Miranda, aseguró que la fábrica de Altri "incumple las normativas comunitarias" y que su formación "será la voz que lo denuncie" en el Parlamento Europeo y frente a las instituciones de la UE.

Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este lunes "explicaciones" a Altri por el "cambio" que a su juicio ha experimentado el proyecto desde que la empresa y la Xunta lo anunciaron "a los cuatro vientos" como una supuesta fábrica sostenible de tejidos ecológicos.

Gustos personales

Besteiro añadió que personalmente no le gusta el proyecto, pero advirtió de que frente al mismo no se trata de expresar opiniones personales, sino de conocer con exactitud sus detalles y saber si cumple o no con los requisitos exigidos legalmente.

En ese sentido, reconoció que en la manifestación de Palas "había muchos socialistas", pero les advirtió de que no basta con expresar gustos personales sobre la cuestión. "Si alguien cree que con eso hizo su trabajo, está muy equivocado", concluyó.