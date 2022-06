Rufián advierte ante Sánchez de que si aumentan el gasto en Defensa recortarán el presupuesto en servicios públicos

Gabriel Rufián ha reprochado al Gobierno sus intenciones de subir el presupuesto militar hasta el 2% del PIB. "Si el debate es sobre el aumento en Defensa exigido por Estados Unidos, tenemos un problema. ¿De dónde sale la pasta?", se ha preguntado el portavoz de ERC.

El representante catalán ha asegurado que "no es opinión, es información y es memoria" y ha advertido que el dinero saldrá "de los servicios públicos". "Siempre ha pasado; más soldados, menos enfermeros; más tanques, menos hospitales", ha defendido en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Rufián ha manifestado que quienes "no compramos el relato militarista ni de la OTAN" defienden algo "tan simple como que la paz en Ucrania no puede ser la paz de los cementerios". Por ello, ha recalcado que Europa debe ser "un contrapeso" a la Alianza y a EEUU y "no un vocero más".

"La única bandera que reconocen es su dinero"

"Hay una alternativa a los tanques y a las armas, hay una alternativa para frenar de verdad a los neoliberales oligarcas que gobiernan sobre el nacionalismo más salvaje; y es tocar la única bandera que reconocen..., su dinero. Sea el rublo, la libra, el dólar o el euro", ha apuntado portavoz.

Lo cierto es que dentro del Ejecutivo hay una nueva disputa en torno a este asunto. El ala socialista es partidario de cumplir con las pretensiones de la OTAN e incrementar el presupuesto en Defensa hasta el 2% del PIB. Mientras, en Unidas Podemos se han posicionado en contra de esta medida y han alentado a su socio de Gobierno a destinar ese dinero a Sanidad, la Educación y el resto de servicios públicos.

Será uno de los puntos de confrontación de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. No obstante, al actual escenario marcado por la guerra se suma que los próximos días 28 y 29 de junio se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN.

Desde el PSOE ya han manifestado que "España forma parte" de la organización y, por lo tanto, debe cumplir los compromisos adquiridos. Entre ellos, alcanzar el 2% del PIB en 2030. De hecho, el plan que el Gobierno emitió a Bruselas a finales del pasado mes de abril ya contemplaba el aumento de una décima el gasto militar para el próximo año, por lo que se pasará del 1% del PIB actual al 1,1%.