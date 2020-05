Duro, crítico, pero con varias llamadas al diálogo. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha confirmado este miércoles en el pleno que debate la prórroga del estado de alarma que su grupo votará por primera vez en contra de esta prórroga, la cuarta.

Rufián, que se ha referido a esta jornada como una de las más difíciles de su vida política -por "triste, rabiosa y frustrante"-, ha cargado contra la "irresponsabilidad" del Gobierno al gestionar esta crisis "como si tuviera mayoría absoluta", contra el "chantaje" con el que ha tratado de presionar a sus aliados políticos en la cámara para asegurarse su voto.

"Si tan importante es mantener el estado de alarma, ¿por qué el Gobierno no se quema las cejas negociando?". "Hoy no se constata el no de ERC a la cuarta prórroga; hoy se constata el no del Gobierno a negociar con ERC"

ERC lleva semanas reclamando al Ejecutivo que renuncie a la "recentralización" y delegue más decisiones en los territorios -"Lo razonable es que pueda decidir el territorio, quien más información tiene"-, pero sobre todo que dialogue con las formaciones políticas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

"No votamos en contra de la prórroga del estado de alarma, votamos en contra de su prórroga", incidía.

Así, Rufián ha defendido que hay "alternativa a la recentralización", a la "militarización" y a la "regresión de derechos civiles" que atribuye al Gobierno, pero también que existen alternativas legales para mantener el confinamiento y las medidas sociales, hoy ligadas al estado de alarma.

"Decimos no a la prórroga sine die del estado de alarma, a no tener derechos, hay alternativa".





















