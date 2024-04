Sábado o lunes de 'pescaíto' en la Feria de Abril, un debate entre el retorno a la tradición y la apertura al turismo

En el año 2016, el anterior alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), lanzó una consulta ciudadana para decidir si se cambiaba el modelo de la Feria de Abril y el tradicional lunes de pescaíto que daba el pistoletazo de salida a la celebración se trasladaba al sábado anterior.

Pasó entonces, de este modo, después de que apenas 40.060 personas votaran en aquella consulta, la Feria a ocupar dos fines de semana, de sábado a sábado, en lugar de lunes a domingo. Se alargó así la duración e intensidad de un evento, que tiene un tremendo impacto, económico y social, en la ciudad.

El modelo de sábado a sábado se ha revelado exitoso para el turismo de masas: permite que los hoteles se llenen –o al menos que lo intenten– durante dos fines de semana en lugar de uno solo.

La ampliación de la Feria tensiona a su vez los servicios públicos, lo que también trae de vuelta el debate sobre la tasa turística, que el PP en Andalucía rechaza, de la mano de la patronal.

El cambio en la duración de la Feria supuso también un impacto en la Sevilla eterna y en la no tan eterna, pero muy casetera –la feria se compone fundamentalmente de casetas privadas, en las que el acceso, aunque ciertamente flexible, depende de los socios–.

Durante años habían celebrado en sus casetas en cierta intimidad y sin demasiados barullos –al ser el día siguiente laborable– el lunes de pescaíto. Y además, habían disfrutado de la preferia, cuando las casetas se abrían antes del alumbrao, fundamentalmente solo para sus socios.

"En el siglo XIX eran tres días de Feria. Se fueron ampliando de tres a cinco, de cinco a siete, de siete a ocho. Antes, lo que ocurría en realidad es que la gente más casetera, el domingo antes del pescaíto lo aprovechaban para comer en la caseta. Oficiosamente el domingo era el primer día de feria para mucha gente", afirma el antropólogo Isidoro Moreno.

El debate, por tanto, sobre esta cuestión, se ha mantenido vivo. Y con el cambio en la alcaldía, ahora, una nueva consulta, impulsada por el regidor José Luis Sanz (PP), decidirá qué hacer. Al nuevo alcalde, que necesita de guiños a su electorado más tradicional, la feria como está hoy, según ha manifestado, le parece muy larga. "Esto no hay bolsillo que lo aguante", ha dicho. Un argumento que, ciertamente, está al cabo de la calle.

"Yo me comprometí en la campaña electoral a volver a plantear una consulta y es lo que estamos haciendo, cumpliendo un compromiso electoral", dijo también este lunes en Canal Sur.

El Ayuntamiento explica aquí todos los detalles sobre el formato y modelo de votación: "Se preguntará si se prefiere el modelo tradicional de Feria, esto es, el que comienza el lunes del alumbrado y termina el domingo con los fuegos, o el modelo actual, que comienza un sábado con el alumbrado y termina el sábado siguiente con los fuegos".

"El que quiera cambiar al lunes, que vote a partir del 23. El que quiera seguir igual, que vote también", dejo escrito el alcalde en su cuenta de Twitter. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, malagueño, no ha querido mojarse en un asunto de piel para numerosos sevillanos, que disfrutan con su feria, una invitación al disfrute y al carpe diem, auténtico leit motiv de la celebración.

Para el antropólogo Moreno, estas consultas, empero, no son "serias". "Me parece bien que se consulte a los ciudadanos las cosas, y esta también, pero no exclusivamente sobre esto, sino dentro de una batería de preguntas sobre temas centrales y no secundarios".

Como ejemplo de asuntos que afectan directamente a la vida en Sevilla, Moreno plantea la reapertura de la mina de Aznalcóllar y la tasa turística. "Un plebiscito exclusivamente sobre si la feria dura un día más o un día menos…", remacha el antropólogo.

En efecto, hay quien resume fácil el debate en Sevilla. ¿De la feria de Sevilla, qué piensas? "Que está muy bien, es muy divertida». Otros responden: "No creo que pueda decir nada inteligente sobre este tema". En efecto, tan solo en torno al 10% de los sevillanos con derecho a voto se habían inscrito este martes para participar en una consulta, según los datos que maneja el Ayuntamiento.

Revanchismo y turismo

Quienes sí defienden el modelo implantado en 2016 son los socialistas. El exalcalde Antonio Muñoz, que heredó de Espadas la alcaldía y ahora ejerce como líder de la oposición a Sanz, lo tiene muy claro: "El formato de Feria no debe estar condicionado por criterios de revanchismo político ni por el recurrente criterio de Sanz del me gusta o no me gusta".

"Debemos pensar –añade– cuál modelo es mejor para el interés general de toda Sevilla, que es lo primordial. No estamos ante una cuestión partidista sino ante un debate que merece una reflexión serena, seria, con datos económicos y laborales sobre la mesa, y no con el simplista y frívolo argumento de Sanz de que el actual formato de Feria no hay cuerpo que lo aguante".

Para Muñoz, "el formato actual, de sábado a sábado, es idóneo puesto que beneficia al conjunto de la economía y el empleo de la ciudad de Sevilla; permite que el público, tanto local como foráneo, se distribuya entre más días de Feria y se reduzca el efecto colapso que hay en determinados días; facilita la coordinación de los servicios públicos y la excesiva concentración de personas desde el mismo viernes de preferia, y, por último, permite una mayor agilidad y planificación en el desmontaje por parte de los caseteros y feriantes en la jornada del domingo".

Para Podemos, el asunto tiene también otra vertiente. "Si se amplía la feria para turistas, pero el dispositivo extraordinario de servicios públicos lo pagan exclusivamente los sevillanos. Y ahí nosotros defendemos el tema de la tasa turística de nuevo. Si se amplía la feria para que vengan turistas, los turistas deberían financiar en parte el sobrecoste en servicios públicos", indican fuentes del partido.

Además, el cambio conllevó también eliminar la festividad de San Fernando, patrón de la ciudad, del 30 de mayo para pasar ese día al miércoles de Feria. Hay, entre el rancio abolengo sevillano, indignación con este asunto también. Sanz tiene este tema sobre la mesa también.

"Otro debate", dijo este martes, sería si mantener el festivo local del miércoles de Feria o, en el caso de que la consulta la ganen las tesis, por así llamarlas, tradicionalistas, "adelantar ese festivo al martes en lugar del miércoles, para que un mayor número de sevillanos pudiera disfrutar del lunes de pescaíto, como sí ocurre en este momento con el sábado de pescaíto".