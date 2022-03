"El PSOE no ha cambiado su posición". Es el argumento principal que esgrimen en la dirección socialista para justificar el apoyo mostrado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la autonomía que propone Marruecos para el Sáhara Occidental. La explicación, no exenta de contradicciones al referirse a la vez a que ahora se abre "una nueva etapa" con el país vecino, no convence en todo el partido. Aunque en general los dirigentes socialistas han cerrado filas y usado el argumentario interno, al que ha tenido acceso este medio, algunas voces sí han mostrado mensajes de disconformidad, más o menos directa, con la decisión del Ejecutivo.

Desde la dirección del PSOE, según fuentes consultadas por Público, sí reconocen que es un tema "sensible" para la formación política. Los lazos de afinidad de la causa saharaui son estrechos para muchos cargos socialistas y para la militancia de base. Pero en Ferraz consideran que precisamente por esa "sensibilidad", el partido lo que quiere es "solucionar un conflicto enquistado", para lo que optan por ser "valientes" al mover el tablero político y dar respaldo a un plan de autonomía que rechaza de plano el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui ante la ONU.

Este medio ha comprobado, tras varias fuentes consultadas, que existe un cierto "desconcierto" por este giro, inesperado especialmente para cargos autonómicos o locales. Varias de estas fuentes consideran que hace falta "una explicación y un debate". Según ha podido saber Público, se baraja la posibilidad de que salga adelante un grupo de voces críticas de manera coordinada para mostrar su posicionamiento y pedir algún tipo de reflexión.

Las divergencias más reseñables mostradas hasta el momento han venido de la mano del Govern de las Illes Balears. La presidenta autonómica, Francina Armengol, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que ponía el foco en los derechos humanos y la solidaridad con el pueblo saharaui. "El pueblo saharaui se merece vivir en paz y libertad. Desde mi corazón, todo mi apoyo a las familias y al pueblo saharaui", destacó.

En las Illes Balears, además, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, destacó en rueda de prensa que el Ejecutivo balear siempre ha estado apoyando al pueblo saharaui y sus derechos humanos. "Veremos qué implica exactamente este nuevo posicionamiento para hacer los pronunciamientos", señaló. Otros diputados socialistas en el Parlament balear como Vicenç Thomás (presidente de la cámara) o Beatriz Gamundí, Ares Fernández y Omar Lamin participaron este fin de semana en una concentración de apoyo al Sáhara Occidental en Mallorca, convocada tras el anuncio del Gobierno de Sánchez.

Su presidente, Ángel Víctor Torres, también se ha referido al asunto este lunes, al tiempo que evitaba respaldar la autonomía que sí ha avalado el Ejecutivo central. "Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa tiene que ser aceptada por el reino de Marruecos y el Frente Polisario. Si no hay acuerdo, no hay propuesta", destacó. En todo caso, el presidente canario consideró "una buena noticia" la normalización en las relaciones entre Marruecos y España.



Más claro ha hablado el senador Javier de Lucas, integrante a su vez de la Ejecutiva del PSPV, donde es secretario de Derechos Humanos. "Es evidente que hay una parte de la militancia y de los votantes socialistas en España que viven con enorme contradicción y dolor lo que muchos interpretan como una ruptura con el pueblo saharaui", afirmó.

Odón Elorza, exalcalde de San Sebastián y actual diputado en el Congreso, es una de las voces que más firmemente ha defendido la lucha del pueblo saharaui desde dentro de las filas socialistas. "Siempre pensé que los socialistas podíamos abrazar causas justas como la del Pueblo Saharaui, una pieza diminuta en el tablero mundial. A algunos socialistas nos costará cambiar el paso y aceptar de modo sumiso esta cesión a las pretensiones de Marruecos tras su conocida presión y su juego sucio", escribió en un artículo publicado en Infolibre.

Juventudes Socialistas e Izquierda Socialista

Por su parte, desde las Juventudes Socialistas, según señalan fuentes consultadas por este medio, se está a la espera de realizar un análisis sosegado de las implicaciones que tiene este nuevo posicionamiento. También de ahondar en las explicaciones que se puedan dar desde Moncloa, con una comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prevista para este miércoles.

La vinculación de los jóvenes socialistas con el Sáhara también es evidente. Así lo mostraron públicamente, por ejemplo, desde la federación madrileña. "Seguiremos luchando y apoyando la causa. Reivindicamos el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como ha reconocido la CI en numerosas ocasiones", escribieron en Twitter tras una reunión con organizaciones saharauis.

Para Izquierda socialista, corriente minoritaria dentro del partido, la decisión de Sánchez requiere la convocatoria, "a la mayor urgencia", de un Comité Federal del partido "ante una decisión de este nivel" que modifica las posiciones socialistas "de más de 40 años". Esta corriente considera necesario contar con la "voluntad del pueblo saharaui" para cualquier solución. En este sentido, creen que el propósito del referéndum pendiente de autodeterminación en el Sáhara Occidental, no es decidir entre soberanías compitiendo entre sí, bien marroquí o bien saharaui, sino "encuestar a los saharauis si desean o no retener, modificar o renunciar a su soberanía".



Los vínculos del PSOE con el Sáhara son profundos. Especialmente destacan los lazos creados mediante el programa Vacaciones en Paz, por el cual miles de niños y niñas saharauis viajan en verano a nuestro país y son acogidos por familias españolas. Justo durante estos días, como informó este medio, se prepara ya la vuelta del programa tras dos años de ausencia por la pandemia. Para la realización de este proyecto es necesaria la implicación de todas las administraciones a nivel autonómico, provincial y local. Además, el Frente Polisario forma parte de la Internacional Socialista como partido consultivo, por lo que la relación política también ha sido frecuente.

El giro con el Sahara causó también desconcierto y extrañeza en sectores del partido en Andalucía, según informa Rául Bocanegra. Aunque la dirección, encabezada por Juan Espadas, apuntaló al presidente, el asunto les pareció "raro" a muchos militantes. En Andalucía, hay familias, militantes o simpatizantes socialistas, que tienen vínculos con el Sáhara a través de Vacaciones en Paz. La número dos de Espadas, Ángeles Férriz, manifestó que era "positivo desde el punto de vista de la diplomacia, económico y de la seguridad". Férriz dijo que el asunto era "delicado y complejo" y que tener buenas relaciones con Marruecos es bueno, "sobre todo desde el punto de vista de la seguridad".

Eso sí, Férriz afirmó que los acuerdos "tienen que estar dentro de las resoluciones de Naciones Unidas". Férriz remachó: "en ningún momento hemos abandonado el Sáhara". Sin embargo, las cábalas sobre los por qué de la decisión del Gobierno se sucedieron entre socialistas y las opiniones oscilaron entre el error y el voto de confianza, según las fuentes consultadas por Público.

El argumentario niega cambio de posición

Desde Ferraz se distribuyó un argumentario en el que destacan que no ha habido un cambio de postura. Ha sido la postura de España desde 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno. En las declaraciones de las Reuniones de Alto Nivel España - Marruecos de 2008, 2012 y 2015 se habla expresamente de que "España saluda los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos".

Sin embargo, la declaración de Sánchez, difundida por la Casa Real de Marruecos, va mucho más allá y destaca que ahora el Plan de autonomía propuesto por el reino alauí "es "la opción más seria, realista y creíble". Al tiempo que se han posicionado por primera vez a favor de este plan, desde el PSOE destacan que están comprometidos "con la Carta de Naciones Unidas y con que las partes alcancen, en el seno de las Naciones Unidas, una solución mutuamente aceptable para ambas".

La dirección del PSOE apunta también a que "Francia o Alemania" tienen posiciones muy similares a las mostradas por España. Y recuerdan explícitamente la importancia que tiene este nuevo acuerdo para determinados territorios españoles. "Los ciudadanos han escogido a este gobierno para que defienda sus derechos y sus intereses, y teniendo eso en mente trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez, con determinación, adoptando decisiones para proteger a los canarios y canarias, a los ceutíes, a las ceutíes, a las y los andaluces; en definitiva, a la ciudadanía y a las empresas españolas".