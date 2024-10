Sánchez afirma que nunca se reunió ni habló con Aldama tras publicarse una foto de ambos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que jamás se ha reunido o ha conversado con el empresario Víctor de Aldama, considerado como el conseguidor de la trama Koldo, y señala que la foto publicada en la que ambos aparecen juntos es una de las miles de las que se hace con personas que acuden a actos.

Sánchez ha negado cualquier vinculación con Aldama en una conversación informal con los periodistas que cubren su visita a la India, adonde llegará la noche de este domingo tras una escala técnica en Mascate, capital de Omán, del avión de la Fuerza Aérea en el que viaja encabezando una delegación de la que forman parte su esposa, Begoña Gómez, y los ministros de Transporte, Óscar Puente, e Industria, Jordi Hereu.

El diario 'El Mundo' publica una foto de Sánchez con Aldama

La foto publicada por el diario El Mundo en la que se le ve junto a Aldama se tomó en febrero de 2019, durante la presentación de la precandidatura de Pepu Hernández para las primarias socialistas al ayuntamiento de Madrid.

El jefe del Ejecutivo le ha restado importancia a la instantánea tomada por Koldo García y ha insistido en que él se hace miles de fotos con personas que asisten a sus actos.

"Uno no elige con quién se hace una foto, pero sí elige con quién se va de vacaciones", ha señalado en alusión a las fotos de años atrás del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al narcotraficante Marcial Dorado.

Ha reiterado Sánchez que no ha cruzado jamás ni una palabra con Aldama (actualmente en prisión) y por tanto no ha tenido con él ninguna reunión formal ni informal ni ninguna conversación.

Lo que interpreta a raíz de la publicación de la fotografía es que la derecha política y mediática está muy desesperada e intenta vincularle con una persona con la que no ha tenido relación alguna.

También ha vuelto a negar que tuviera algún conocimiento de los hechos que se están conociendo en el caso Koldo, ni teme que a consecuencia de las investigaciones pueda haber algo que le afecte a él.

Al plantearle si le preocupa que puede surgir algo que afecte a otros departamentos de su Gobierno, ha señalado que si hubiera alguna otra derivada, se actuaría.

Pero ha recalcado que eso es hablar de una suposición, y los hechos son que se ha actuado de forma contundente tras conocerse el caso, a Ábalos se le exigió el acta de diputado pese a poner en riesgo la mayoría parlamentaria para votaciones en el Congreso y se le apartó del partido al tiempo que se colabora con la Justicia.

Sánchez recuerda la corrupción del PP

Ha destacado Sánchez la importancia de la respuesta ante casos de corrupción, ya que está la opción de ampararlos o de actuar claramente ante ellos, como cree que se ha hecho en el caso Koldo de manera drástica y sin ningún tipo de matiz.

Frente a ello ha subrayado que el PP tiene una treintena de causas abiertas por corrupción, que dejó de estar al frente del Gobierno por eso y que ese es su pasado y también su presente que ha de asumir.

En ese contexto, ha considerado que el Partido Popular está haciendo una "defensa suicida" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Gobierno ha vuelto a defender la decisión de rescatar a la aerolínea Air Europa, a recordar que se hizo mediante un préstamo que está siendo devuelto y a hacer hincapié en que la decisión era conveniente para el interés general y ha sido avalada por el Tribunal de Cuentas y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De la misma forma ha reiterado que no hubo una visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, porque al tener conocimiento de que había sobre ella una sanción individual y no podía pisar suelo español, indicó a Ábalos, entonces ministro de Transportes, que no podía permitirse y que la cancelara.