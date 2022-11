Sánchez apela a los hombres para que luchen contra la violencia de género: "Para dejar de ser machista hay que aprender"

Una apelación a los hombres. Es uno de los mensajes principales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido transmitir este viernes 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional contra la violencia de género. "Esto va de nosotros. Y por eso hay que dar un paso al frente en este asunto", ha afirmado el líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE. "Para dejar de ser machista hay que aprender, y dejemos que nos enseñen las mujeres a no serlo", ha enfatizado en un par de ocasiones.

Sánchez ha destacado que en esta sociedad aún prevalecen viejos privilegios de los hombres, de reglas apuntaladas hace siglos en la educación recibida. En definitiva, en un sistema creado por los hombres que crea injusticia y desigualdad. Para el presidente, la violencia contra las mujeres es "una sombra". "A mí me avergüenza como hombre ver cómo se perpetran tantos casos de violencia contra las mujeres. No permitamos que los discursos del odio empañen la realidad. Demos un paso al frente todos", ha destacado en su intervención.

En su mensaje hacia los hombres, Sánchez ha pedido actuar y que dejemos de encubrirnos, de restarle importante, de hacer chiste sobre la lucha de las mujeres o de mirar hacia al otro lado. "No basta con decir o creer que no somos machistas, no basta con guardar silencio o asentir", ha apuntado. La igualdad y derrotar la violencia contra las mujeres es para el presidente "una de las cusas más importantes del socialismo democrático".

El líder socialista se ha referido también a las "polémicas" sobre la Ley de Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí. Y lo ha hecho en la misma línea de sus últimas intervenciones. Ha defendido el objetivo de la ley para reforzar a las víctimas y que nunca una mujer sea cuestionada. Y ha insistido en que es el resultado de un camino larguísimo, desde la sociedad civil a la judicatura. En este punto ha mencionado el pronunciamiento favorable de la Fiscalía, las diferencias de criterio en algunas audiencias provinciales y la necesidad de que sea el Tribunal Supremo quien "unifique toda esa doctrina para que se garantice la protección".



El acto del PSOE se ha celebrado en el Recinto Ferial de IFEMA en Madrid, en el marco del Congreso de la Internacional Socialista que se inaugura también esta jornada y en el que Sánchez se convertirá en presidente. Por ello se ha contado con la presencia de Janet Camilo, nueva presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. Junto a ella también ha intervenido Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE.

Camilo ha alabado el papel del "Gobierno feminista" encabezado por Sánchez. Y ha recordado a las Hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que dieron origen al 25N. "Unas mujeres valientes que decidieron luchar por la democracia. Pagaron con sus vidas", ha afirmado.

Por su parte, Fernández ha recordado el necesario impulso socialista a la lucha contra la violencia de género gracias a una ley integral aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Otra mención especial ha tenido el primer Pacto de Estado contra la violencia de género, firmado con el PP de Mariano Rajoy pero sin financiación. "Con Sánchez recibió 180 millones de euros para conseguir implantarse en toda España", ha afirmado la dirigente socialista.

Fernández también ha hecho mención a los insultos machistas recibidos por la ministra de Igualdad, Irene Montero, por parte de una diputada de la extrema derecha de Vox. "Cuando nos tocan a una nos tocan a todas y a todos. Cuando se intenta expulsar a las feministas de los espacios democráticos se ataca a toda la democracia, no solo a Irene Montero u otra mujer. Es importante que elevemos la mirada", ha señalado.