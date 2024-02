Sánchez apela en Vigo a su remontada del 23J para situar a Besteiro en la presidencia de la Xunta

El PSOE echó mano este sábado en Vigo de la remontada de Pedro Sánchez en las generales del 23J para consolidar a su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, como alternativa al PP de Alfonso Rueda en la presidencia de la Xunta de Galicia.

Los socialistas llenaron el Auditorio do Mar de la ciudad, la más poblada, popular e industriosa de Galicia, en una demostración de fuerza en la que el presidente del Gobierno y su aspirante al Ejecutivo gallego centraron su discurso en desacreditar a Rueda y a su antecesor y presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

"Feijóo gobernó esta tierra durante 15 años y lo único que hizo fue triplicar la deuda gallega. Y en dos años al frente del PP estatal lo único que ha hecho ha sido abrir las puertas a los gobiernos de la ultraderecha con Vox", expuso Sánchez. "Mala gestión y malas compañías", advirtió.

El presidente compareció en Vigo con su habitual vestimenta de mitin de fin de semana: vaqueros gastados a la piedra, jersey oscuro de cuello alto y elegante pero informal chaqueta azulona. Con ese traje consiguió hace siete meses vencer a las encuestas que le auguraban una derrota casi segura en las elecciones generales.

Ahora los sondeos sonríen tímidamente a su partido y atisban posibilidades de que la izquierda logre derrotar al PP en Galicia, aunque sitúan al PSOE como acompañante del BNG, que sería la primera fuerza protagonista del cambio.

Ni Sánchez ni Gómez Besteiro, sin embargo, se refirieron expresamente al Bloque ni a su candidata, Ana Pontón, previsible aliada en un futurible e hipotético Gobierno de coalición a la gallega. Aunque sí advirtieron de que el 18F incluso podría haber "sorpresas" en ese sentido.

El presidente del Gobierno centró su discurso en la política estatal, incidiendo en la estrategia del PSOE gallego de traer a Galicia los debates madrileños para atacar a Rueda y a Feijóo.

Sucede que cuando las campañas de las gallegas se estatalizan, los socialistas suelen salir beneficiados, porque así logran movilizar a esa facción perezosa de su electorado al que le cuesta salir de casa para votar en unas autonómicas.

Sánchez se refirió a las protestas del sector agrario de estos días responsabilizando al PP y a Vox de alentarlas con discursos negacionistas tan idénticos como falsarios en materia ecológica y en política europea. "Feijóo y Abascal dicen lo mismo, mienten lo mismo y votan lo mismo. Ya frenamos su negacionismo una vez y volveremos a hacerlo, porque el Gobierno de España está con el sector del campo y con el sector de la pesca", expuso. Lo segundo, porque estaba en Vigo, el principal puerto pesquero de la comunidad pesquera por excelencia.

Con respecto a Rueda, el presidente del Gobierno afeó su negativa a participar en los debates de campaña al margen del que la televisión pública de Galicia diseñó a su medida el pasado lunes y en el que, aun así, no salió muy bien parado.

El candidato popular se ha negado a ir al de la TVE el próximo miércoles, ha rechazado otro cara a cara con Pontón en la Cadena SER, e incluso ha anunciado que nadie de su formación acudirá a ningún otro encuentro en lo que resta de campaña.

"Cualquier equipo de fútbol que hiciera algo parecido sería eliminado de la competición. La espantada de Rueda y del PP no sólo muestra su falta de argumentos, sino también su falta de respeto hacia los gallegos y las gallegas", apuntó el presidente.

Gómez Besteiro también incidió en la falta de valentía del líder del PP gallego, al que recordó lo que le sucedió a Feijóo hace siete meses recurriendo a una aplaudida metáfora cinéfila: "De los creadores de, no soy presidente porque no quiero, ahora llega, me voy de la Xunta porque no me quieren", dijo el aspirante del PSdeG.

El candidato socialista sostuvo un discurso ocurrente que levantó en varias ocasiones las risas del auditorio, y que cerró con un augurio para iniciar la recta final de su campaña: "Si eres gallega y progresista, el cambio depende de ti. Esta semana empieza la remontada del Partido Socialista".