Sánchez, tras el bloqueo del PP al CGPJ: "El PSOE es un proyecto libre de grupos de presión por poderosos que sean"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no mentó a Alberto Núñez Feijóo en su intervención en el mitin del PSOE en Sevilla, pero sí dejo dos mensajes que se pueden interpretar como evidente referencia al fallido acuerdo con el PP, que se ha negado hasta ahora con diferentes excusas a renovar el Consejo General del Poder Judicial, una anomalía que causa incertidumbre y hastío entre los jueces.

El primer mensaje del presidente fue, en referencia a las presiones que pudo haber recibido Feijóo para no cerrar el pacto, este: "El PSOE es un proyecto de cambio libre de cualquier grupo de presión por muy poderoso que este sea. A esos intereses que están atrapados otros, el PSOE es un proyecto autónomo que siempre va a defender España. Ayer como hoy".

Después, Sánchez abrochó otra reflexión: "Reconocemos el resultado y respetamos el resultado de las elecciones. Si el interés del Estado estaña en juego, cerramos filas en torno a la Constitución, estemos en el gobierno o en la oposición y algunos ejemplos hemos dado. La Constitución debe cumplirse de pe a pa: se esté en el Gobierno o se esté en la oposición. Que se incumpla sin pudor es la derrota de la moderación, el triunfo del extremismo y deteriora la convivencia. La defensa y el cumplimiento íntegro de la Constitución es nuestra elección".

Sánchez contó con el apoyo de Felipe González en este asunto, que manifestó al respecto: "Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla, lo que no tiene derecho es a incumplirla. Es sencillo. Primero la cumples y después propones que se cambie, pero no primero me la salto o la condiciono".