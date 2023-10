Sánchez busca apoyos en Egipto para relanzar el proceso de paz entre Israel y Palestina

Egipto acoge este sábado una cita diplomática clave y prácticamente sin precedentes. El objetivo es buscar una solución a la situación de conflicto en Oriente Medio entre Israel y Palestina. El país árabe ha impulsado una cumbre de urgencia en la que estarán gran parte de los actores internacionales con capacidad de mediación. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acudirá personalmente y jugará un papel activo.

La delegación española también contará con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Tanto él como Sánchez han mantenido contactos directos esta semana con países muy determinantes en la zona como Jordania, Qatar y el propio Egipto. El líder del Ejecutivo llamó por teléfono esta semana al presidente egipcio, Al Sisi. "Agradezco su liderazgo en la búsqueda de una solución y que la ayuda humanitaria pueda llegar a Gaza lo antes posible", destacó.

También ha conversado con el rey de Jordania, Abdalá II, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La agenda internacional de Sánchez también incluyó la participación en el Consejo Europeo extraordinario convocado de forma telemática el martes. Un día antes viajó a Albania para la Cumbre del Proceso de Berlín donde intercambió posiciones con los líderes de la UE.

Desde Moncloa, fuentes consultadas por Público, destacan el papel activo que mantiene Sánchez y la búsqueda de influencias tanto en la región como en la UE y EEUU. El ejemplo es precisamente que ha estado en contacto con los líderes de le región "que pueden mediar para evitar una escalada del conflicto". La "buena relación" que tiene el actual Gobierno con los países árabes es un punto a favor, destacan en el Ejecutivo.

La proyección internacional de Sánchez y su intensa agenda ha tenido algunos hitos importantes. Uno de ellos fue precisamente un viaje oficial a Egipto en diciembre de 2021. Era el primer presidente de un Gobierno español que viajaba allí desde el año 2009. Además, se reunió con otro actor clave en la zona, la Liga Árabe.

Explican en Moncloa que desde el primer momento que surgió la idea por parte de Egipto, Sánchez ha mostrado su apoyo. Los objetivos principales del encuentro son "frenar la actual espiral de violencia", relanzar el proceso de paz entre Israel y Palestina y poner de nuevo sobre la mesa la solución de los dos Estados en reconocimiento mutuo. Confían en que se den pasos importantes este fin de semana.

Son 31 los países y varias organizaciones internacionales (ONU, UE, Unión Africana y Liga Árabe) que estarán presentes. Ya han confirmado su presencia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el responsable de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Rishi Sunak; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel o el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

A la cita acudirá el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, así como los máximos mandatarios de Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak y la Liga Árabe. Habrá representación también de Arabia Saudí, Omán, Sudáfrica, Unión Africana, Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania y Brasil.

EEUU, tras el viaje esta pasada semana de Joe Biden, enviará a su recientemente nombrado enviado especial para Oriente Medio, David Satterfield. China también estará presente con su enviado para la región, Zhai Jun, y se espera al de Rusia.

Sánchez mantendrá "seguro" algún encuentro bilateral en el marco de esta cumbre, según destacan fuentes oficiales de Moncloa. Todavía no han confirmado cuáles serán. El discurso del presidente se espera sobre las 11.00 y atenderá principalmente a la necesidad de diálogo y las posiciones comunes de la UE, como ya adelantó esta semana.

Nuevas críticas de Feijóo

Mientras tanto, desde el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo se ha vuelto a usar un conflicto internacional para atacar al Gobierno. Más allá de las críticas realizadas por las declaraciones de ministros de Unidas Podemos, el presidente de los populares insistió este viernes en una idea que trata de azuzar de vez en cuando: que el papel de Sánchez a nivel internacional es irrelevante.

En una entrevista televisiva criticó que "en política exterior no se cuenta con Sánchez porque no es capaz de organizar su propio Gobierno". Feijóo también considera "que España es un actor irrelevante en materia internacional". Además criticó que no haya ido a visitar Israel todavía.

Desde las filas socialistas destacan que "no hace falta ni contestar" porque, aseguran, a todas luces se ha visto que Sánchez es, de lejos, el presidente que más contactos internacionales tiene. Y no solo eso, sino que, destacan estas fuentes, determinados logros conseguidos a nivel europeo como la reforma del mercado eléctrico, los fondos europeos y en general su presencia activa en todos los foros.