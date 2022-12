Sánchez, sobre Catalunya: "El independentismo como proyecto político va contra los tiempos"

La situación en Catalunya ha sido uno de los principales puntos de interés informativo durante la comparecencia de Pedro Sánchez este martes en Moncloa. El presidente del Gobierno ha insistido en mostrar su rechazo al referéndum de autodeterminación que sigue planteando el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "Son debates del pasado", ha reiterado Sánchez. Además, ha cargado en este sentido contra las posiciones independentistas. "El independentismo como proyecto político va contra los tiempos".

Sánchez ha tenido que contestar varias preguntas de los medios de comunicación referidas a este asunto. En primer lugar, sobre si el 'Procés' ha finalizado, un mensaje que reiterado estos últimos días, pese a las palabras de Aragonès y la postura de ERC. "Recordar que ha acabado no es una afirmación que yo hiciera, lo han hecho los propio líderes independentistas", ha destacado en referencia a Jordi Sánchez.

"Podrán reclamar lo que quieran pero desde luego no se va a producir", ha afirmado de nuevo sobre el referéndum. Para Sánchez, este es un conflicto que "no se generó ayer" sino hace décadas y que no se va resolver de un día para otro. "Desde la moción de censura de 2018, ¿cuántas veces han dicho que se iba a celebrar un referéndum de independencia? He perdido la cuenta", ha ironizado el presidente.

El presidente ha transmitido las mismas ideas que viene repitiendo sobre Catalunya en los últimos tiempos. Por ejemplo, que los conflictos políticos se tienen que sustentar por los políticos y no en los juzgados. El famoso concepto de desjudialización. Esto lo ha comentado en referencia a la reforma del delito de malversación. "No se despenaliza el delito sino que se homologa a otros países", ha insistido Sánchez.

Sobre lo ocurrido en 2017 ha afirmado que fue fruto de "una enorme irresponsabilidad del independentismo" pero a la vez ha cargado contra el PP por su "incapacidad" para abordarlo. Ha recordado además que los referéndums se han hecho con los populares en el poder. "Sería deseable que aquellos que querían que se cumpliera la Constitución se aplicaran el cuento", ha aprovechado para criticar la oposición por su bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Lo que no ha terminado de aclarar Sánchez pese a haber sido preguntado expresamente es si se celebrará en todo caso una nueva reunión de la Mesa de diálogo. Estaba prevista para finales de año y fuentes gubernamentales ya decidieron, como publicó este medio, aplazarla. "En todas las mesas el independentismo ha suscitado este debate y siempre han encontrado la misma respuesta: que no cabe en la Constitución", ha afirmado.



El objetivo de Sánchez es encontrar un punto de equilibrio que garantice esa convivencia en Catalunya. "La labor que tenemos los políticos es apostar por la convivencia. Creo que hoy Catalunya está mucho mejor que en 2017. Todo lo que hago va en favor de no repetir lo de 2017", ha insistido.