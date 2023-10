Sánchez cerrará su ronda para la investidura reuniéndose con Bildu y Junts el próximo viernes

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, retomará a partir del próximo lunes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para lograr la mayoría necesaria para su reelección. A lo largo de la semana se verá con todos los partidos con representación en el Congreso, excepto Vox.

Después del primer encuentro con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, este miércoles, el secretario general del PSOE se reunirá el lunes con los sindicatos, a las 12.00 horas con UGT y media hora después con Comisiones Obreras. Por la tarde lo hará con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tal como adelantaron PP y PSOE este viernes.

El martes por la mañana el presidente en funciones se verá a las 11.30 con el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Más tarde será el turno de Aitor Esteban, representando al PNV, a las 13.00 horas. Ese mismo día por la tarde Sánchez mantendrá un encuentro con agentes del Tercer Sector.



Al día siguiente se citará con representantes del mundo de la cultura a las 9.30 horas y después con UPN a las 11.00 horas, Coalición Canaria una hora después y ERC a las 13.00 horas. Mientras que por la tarde recibirá a los representantes de la patronal CEOE.

El jueves quedará libre de reuniones, al ser fiesta nacional, para ya el viernes cerrar la agenda semanal con los encuentros con los representantes de Bildu a las 9.30 horas y Junts a las 11.00 horas, dos formaciones con las que Sánchez todavía no se ha reunido personalmente. Por último, se sentará con representantes de organizaciones medioambientales a mediodía.

Las reuniones con los grupos parlamentarios serán en el Congreso de los Diputados mientras que con los grupos sectoriales se espera que se lleven a cabo en la sede del partido en Ferraz.

Sánchez recibió el martes el encargo del rey para una investidura, al haber fracasado Feijóo en su intento. Sin embargo, todavía no hay fecha fijada para ese pleno en el Congreso, que, no obstante, tendrá que celebrarse antes del 27 de noviembre, al ser el plazo límite para convocar nuevas elecciones si no hubiera acuerdo.