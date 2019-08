Sánchez cumple medio año alejado del Congreso y con la incertidumbre de unas posibles elecciones de fondo

La última vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestó a las preguntas de los demás diputados fue el 28 de febrero del presente año. Desde entonces, se han sucedido varias cumbres europeas, citas electorales, un intento fallido de investidura y crisis importantes como la gestión del Open Arms. Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha tenido que dar explicaciones ante el Congreso.

La situación, no obstante, parece que se prolongará un poco más. Este martes la Diputación Permanente del Congreso debe votar si Sánchez tiene que dar explicaciones en primera persona por la gestión de la crisis del Open Arms, pero todo apunta a que la petición será finalmente rechazada. Unidas Podemos, clave en la decisión, ha adelantado a Europa Press que su propuesta es que sea Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, quien acuda a rendir cuentas.

Quien sí que tendrá que acudir en breve al Congreso a dar explicaciones es la ministra de Sanidad,María Luisa Carcedo, quien tendrá que explicar la actuación del Gobierno en relación con el brote de listeriosis detectado en Andalucía, comunidad que gobiernan en coalición PP y Ciudadanos. Su comparecencia, de hecho, ha sido solicitada tanto por PP y Cs como por Unidas Podemos, ERC y el Grupo Mixto.

El alejamiento de Pedro Sánchez del Congreso se produce en un momento delicado para la política española. El líder socialista no consiguió reunir los apoyos necesarios para ser investido como presidente del Gobierno en julio y la sombra de unas nuevas elecciones acecha. La relación entre el PSOE y Podemos no atraviesa su mejor momento tras el fracaso de las pasadas negociaciones para un gobierno de investidura y ni PP ni Cs han dado muestras de querer abstenerse en una futura sesión.

Retrasos en la formación de la Diputación Permanente

La razón por la que el presidente del Gobierno ha podido pasar seis meses sin rendir cuentas en el Congreso tiene su origen en la tardía formación de la Diputación Permanente y de las comisiones parlamentarias, que finalmente se constituyeron el último día de julio.

La ley establece que, en periodo ordinario, es el Pleno del Congreso el que se encarga de controlar al Ejecutivo en sus funciones. Sin embargo, desde el mes de julio la Cámara se encuentra en periodo fuera de sesiones, y, por lo tanto, no es el Pleno el que puede forzar la comparecencia del Ejecutivo.

En estos casos es la Diputación Permanente la que requiere al Gobierno que se someta al control parlamentario. Desde el 21 de mayo, fecha de constitución del Congreso, hasta el 23 de julio no se constituyó la citada Diputación Permanente, que este mismo martes debatirá y votará si Sánchez tiene que dar explicaciones en el Congreso o no por su gestión del Open Arms.

Cuando el gobierno de Rajoy no rindió cuentas

El PSOE llevó al Gobierno de Rajoy al Tribunal Constitucional (el presidente del Congreso era entonces Patxi López) por no rendir acudir al Congreso a dar explicaciones. El Gobierno del PP alegó entonces que estaba en funciones y no había obtenido el respaldo de la nueva cámara por lo que no tenía que rendir explicaciones ante ella. El Constitucional tumbó la postura del PP y estableció que había que rendir cuentas. Batet, de hecho, utilizó esta resolución para permitir a los grupos que registraran preguntas escritas al Gobierno, pero el presidente del Gobierno aún no ha comparecido.