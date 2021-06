"No habrá referéndum de autodeterminación salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el Artículo 2 y, posteriormente, los españoles ratifiquen ese cambio mediante referéndum". Así se tajante se ha mostrado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para explicar los indultos concedidos a los nueve líderes catalanes condenados por el procés, una decisión "discrecional" (que "no arbitraria"), basada en la "utilidad pública" y en beneficio de los catalanes y catalanas. "Es la mejor decisión para Catalunya y para España", ha apostillado.

El presidente del Ejecutivo ha comparado en varias ocasiones la concesión de la medida de gracia con el momento en el que España ratificó la Constitución, el 6 de diciembre de 1978. "La concordia no era sólo para una vez, era un propósito duradero que debemos entre todos recuperar", ha sostenido. Por ello, ha motivado su comparecencia a petición propia para "reivindicar el espíritu y la letra" de la Carta Magna.

Ante la actitud de confrontación y los ataques de la derecha y la ultraderecha por esta decisión política, Sánchez ha dedicado varios minutos a explicar qué son los indultos, por qué se conceden y cuántos se han concedido desde su implementación legal: "La facultad del indulto es plenamente constitucional y no supone ninguna excepcionalidad jurídica. Desde 1979 han sido concedidos en nuestro país más de 18.100 indultos. Todos los gobiernos han ejercido esta potestad", ha señalado para después justificar: "Cuando el Gobierno presidido por el señor Aznar concedió 6.200 indultos, no estaba cuestionando la actuación de los jueces. Cuando el Gobierno del señor Rajoy otorgó el indulto a 898 condenados, no estaba cuestionando la actuación de los tribunales. Acertadas o no, estaban tomando decisiones políticas de acuerdo a su criterio y dentro de sus facultades legales".

Con todo, el presidente del Gobierno ha reconocido que no existe una "garantía definitiva" de que los indultos solucionen el conflicto político de Catalunya, pero, desde luego, arroja hechos objetivos: "Hay una gran cantidad de personas [en Catalunya] que, sin identificarse con las ideas independentistas e incluso oponiéndose a ellas, valoran su situación en prisión como un obstáculo para la convivencia y el entendimiento". Por ende, considera que este paso, que inaugura una nueva etapa, "contribuye eficazmente" a allanar el camino hacia esa solución pacífica.

[Habrá ampliación]