Sánchez destaca que el aumento del gasto militar genera "fiabilidad" para España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados este martes en el Consejo de Ministros se vertebran sobre tres ejes: "Estabilidad, protección y fiabilidad". El líder del Ejecutivo ha vuelto a defender la necesidad de aumentar el gasto militar para generar "fiabilidad" de España en el contexto europeo actual y en base a los compromisos adquiridos tanto en la OTAN como en la UE.

Sánchez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en el cierre de la cumbre Hispano-Alemana que se ha celebrado este miércoles en A Coruña. Una de las preguntas que los periodistas le han realizado al presidente ha sido directamente sobre el aumento del gasto en Defensa y el revuelo generado en el seno de Unidas Podemos.

Sánchez no ha querido mencionar la posición de sus socios de coalición. Para el presidente, los PGE aportan esta "fiabilidad" exterior en "un contexto en el que se exige aportar una mayor parte a la seguridad". "El Gobierno cumple con sus compromisos", ha reiterado.

Respecto a otra de las características de las cuentas públicas, el líder del Ejecutivo ha destacado la "estabilidad", también en un "contexto complejo" y lleno de dificultades durante toda la legislatura, desde la pandemia a la guerra en Ucrania. "Es un activo que ofrece el Gobierno al país en un contexto de incertidumbre", ha destacado. Por último, ha mencionado la "protección" que suponen los nuevos Presupuestos para "la mayoría social".



Escudo antimisiles

La cumbre bilateral no ha abordado en ningún momento el proyecto de escudo antimisiles planteado por Alemania. En las horas previas a la cita en A Coruña, varios medios de comunicación publicaron que el Gobierno alemán había propuesto a España formar parte del mismo. Incluso la embajadora alemana en nuestro país confirmaba las conversaciones. Moncloa se afanó enseguida en desmentir que se hubiera ofrecido este asunto no que fuera estar presente en los puntos temáticos a tratar durante este miércoles.

Tanto Scholz como Sánchez han confirmado públicamente que no han hablado de este asunto ni se ha abordado de ninguna manera. "No hemos tratado este tema. No ha sido objeto de discusión ente ambos líderes", ha afirmado Sánchez. Pero eso sí, ha dejado la puerta abierta a tratarlo en algún momento. "Cuando sea objeto de debate lo estudiaremos", ha concluido. "Es un reto de muchos años. Es un debate, me he dado cuenta en el avión cuando venía que también genera debate aquí pero no hemos hablado de eso", ha corroborado el canciller alemán.

Otro de los asuntos domésticos a los que se ha referido Sánchez en rueda de prensa ha sido la previsión del Banco de España, que reduce el crecimiento económico para el año próximo a un 1,4%. Sánchez ha destacado que las previsiones del Gobierno están en la línea con otros organismos internacionales como el FMI, que prevé un 2% o la Comisión Europea, que lo sitúa en un 2,1%, como el Ejecutivo. "Actualizaremos nuestras previsiones en abril del próximo año como muy tarde. Más allá de si es un poco más o menos, lo que queda claro es que España va a continuar creciendo el próximo año. Tiene mucho mérito en un contexto tan incierto", ha afirmado el presidente.