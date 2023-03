Sánchez y Díaz reivindican la paz social en contraste con los conflictos en Francia o contra los gobiernos del PP

Sucedió el pasado sábado. Ferraz acogía el Comité Federal del PSOE. En su discurso de apertura, el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, introdujo por primera vez un concepto: "paz social". "Hemos gobernado usando el diálogo y garantizando la paz social", dijo el líder del Ejecutivo ante sus dirigentes. La mención se refería principalmente a lo sucedido la legislatura de Mariano Rajoy y el PP. Pero también tras una reforma de pensiones en Francia que ha despertado fuerte movilizaciones en la calle.

Sánchez volvió a usar ese concepto durante su intervención en la moción de censura que presentaron la pasada semana Vox y Ramón Tamames. "España cuenta hoy con un Gobierno de coalición, de coalición progresista, que es capaz de sacar adelante las reformas que necesita el país, garantizando algo muy preciado que perdimos durante la crisis financiera y la respuesta neoliberal, que es la paz social", destacó. El concepto lo repitió al menos en una ocasión más en el debate. Y nuevamente el viernes durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas en la que cargó especialmente contra el PP.

El presidente, en aquel Comité Federal, recordó al detalle diferentes manifestaciones producidas en la calle contra Rajoy. El expresidente vivió además dos huelgas generales contra la reforma laboral y otras políticas de recortes. Sánchez, de momento, no ha tenido que enfrentarse a ninguna convocatoria sindical de esta magnitud. Por ello desde Moncloa y Ferraz se saca pecho de manera habitual sobre los resultados de la reforma laboral, pactada además con los sindicatos y la patronal. O sobre la subida del SMI y la reciente reforma de las pensiones, entre otros asuntos.

Tanto Sánchez como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han puesto en valor en numerosas ocasiones la importancia del diálogo social. Se han alcanzado, insisten con frecuencia, hasta 18 acuerdos en este ámbito con los agentes sociales, es decir sindicatos y patronal de empresarios. De ellos, en solo cuatro se han desmarcado desde la CEOE.

De hecho, Díaz había usado antes la referencia a "paz social". Por ejemplo, el pasado mes de diciembre, en Argentina, destacó lo siguiente: "Es evidente que el sindicalismo en el mundo ensancha las democracias y ensancha derechos. Soy una gran defensora del diálogo social, es un factor de paz social. Necesitamos sindicatos fuertes para tener democracias fuertes", señaló entonces.

Esta misma semana, la vicepresidenta ha usado también la referencia para atacar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El nuevo acuerdo de pensiones del gobierno progresista garantiza pensiones dignas e ingresos suficientes para el sistema. Mientras tanto, Feijóo confiesa que apuesta por volver a la etapa de los recortes y romper la paz social", escribió este jueves en Twitter.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a Público que "la mejor forma de combatir la protesta social o los disturbios es sacar adelante propuestas o medidas que son positivas para los trabajadores". ¿Por qué no hay ahora trabajadores en la calle contra la reforma de las pensiones? "Porque sacamos un acuerdo que no implica recortes, sino todo lo contrario", apuntan en el Ministerio. "La mejor forma de trabajar en la paz social es consiguiendo acuerdos, avances laborales y sociales que es lo que ha hecho este Gobierno y específicamente este Ministerio", añaden.



En Ferraz destacan, según las fuentes de la dirección federal consultadas por este medio, que "estamos en un momento en el que la paz social a la hora de lograr acuerdos que garantizan el futuro de millones de trabajadores y pensionistas adquiere una relevancia capital". En las filas socialistas consideran que viendo las protestas en Francia o lo ocurrido con los gobiernos del PP en la pasada década, "debemos alegrarnos por tener un Gobierno progresista que saca adelante sus reformas con acuerdos, muchos de ellos en los que también está la patronal además de los sindicatos".

"Garantizamos el futuro de las pensiones en un contexto de incertidumbre económica que España está superando sin destrozar el Estado del Bienestar como hizo el PP en la anterior crisis", afirman desde el PSOE. En este contexto señalan que el plan de Feijóo pasa por "recortes, subida de la edad de jubilación y otra congelación", en referencia a su opinión sobre la reforma emprendida en Francia, que avaló esta semana. "Poco les importa la paz social. Prefieren la paz con los poderosos, los que no se presentan a las elecciones, pero tienen en el PP y la ultraderecha sus marcas electorales para proteger sus intereses y sus beneficios multimillonarios", apuntan en Ferraz.

¿Cómo lo ven los sindicatos?

Parece evidente que la conflictividad sindical frente a este Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos ha sido menor que en la etapa de Rajoy. Lo que sí apuntan desde la principales centrales sindicales es que los conflictos han sido principalmente contra las empresas en algunos sectores. Así lo ven por ejemplo en CCOO. "Llevamos más de un año en una estrategia movilizadora, es verdad que no contra el Gobierno, pero sí contra las empresas porque están inflando los precios y no lo trasladan a los salarios", afirma a este medio el secretario de juventud del sindicato, Adrià Junyent.

El lema de esta estrategia es "salario o conflicto" y desde CCOO recuerdan movilizaciones importantes como las huelgas del metal de Cádiz o Cantabria. "En Santander salieron a la calle casi 20.000 trabajadores", recuerda el dirigente sindical. La lucha consiguió una subida salarial, al igual que en otros servicios como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Bizkaia. "Se ha movilizado también el sector de la consultoría por primera vez, que tiene un convenio muy precario", añade Junyent.

"Se están movilizando muchos sectores por primera vez, yo no diría en ese sentido que haya sido una legislatura con paz social. Lo que sí es verdad es que no ha habido confrontación contra el Gobierno porque no ha hecho medidas contrarias a la clase trabajadora. Las ha pactado con nosotros. El Gobierno ha llegado a una medidas que sin los sindicatos de clase no habrían sido tan contundentes", destaca el integrante de CCOO.

"Siempre peleamos con contundencia las mejores medidas para la clase trabajadora esté quien esté en el Gobierno. Pero la diferencia es que Rajoy nos ignoró y con este Gobierno las hemos negociado", apunta Junyent. De este modo, junto a UGT, recuerda su papel en los ERTEs, la subida del SMI, la reforma laboral, la 'ley rider' y la reciente reforma de pensiones, entre otras.

Para Fernando Luján, vicesecretario de acción sindical de UGT , la "paz social" es una "consecuencia o un resultado" y no "un medio". "Intentamos mejorar la vida de las personas trabajadoras. Para ello tenemos instrumentos de acción sindical, uno de ellos es el conflicto y la huelga. Esto sí sería un medio. Con este Gobierno hemos tenido acuerdos porque entendíamos que el punto de llegada coincidía con nuestros objetivos", afirma.



Luján pone el foco en la patronal. Considera que durante mucho tiempo sí ha decidido sumarse a acuerdos, incluso con la reforma laboral. "Pero el último año y pico ha empezado a descolgarse de los acuerdos y claro que ha motivado conflicto y probablemente motive un conflicto mayor", afirma.

Se refiere principalmente a la negociación colectiva para las subidas salariales. "Va a originar conflicto si no llegamos a un acuerdo. Las posiciones de la patronal se han demostrado erróneas. No se nos puede pedir moderación salarial con unos beneficios desorbitados", destaca. Desde UGT llaman a los empresarios a recuperar la "mesura y la racionalidad" en la llegada a acuerdos. Si no, insisten, habrá conflictividad sindical.