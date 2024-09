Sánchez espera una posición común en la UE para reconocer a Edmundo González y critica la incoherencia del PP

España busca una posición de unidad en la Unión Europea para el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela. Lo ha vuelto a reiterar este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la ciudad de Kunshan, donde ha finalizado su viaje a China.

El líder del Ejecutivo ha destacado que España ha sido "clara" desde el primer momento en el que se celebraron las elecciones. "Hemos pedido publicación de actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y trabajamos por la unidad de la UE para tener margen de mediación antes de final de año y encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática del pueblo venezolano", ha afirmado. Un posicionamiento que ha defendido como de "puro sentido común".

Sánchez ha diferenciado en el caso de González la dimensión humana de la política. En la primera de ellas se ha preguntado qué tendría que hacer el Gobierno si una persona pide asilo político. "Si nosotros decimos que no, ¿cuál hubiera sido la reacción, justificada en este caso, no solamente de la oposición sino del conjunto de la sociedad española?", ha comentado.

"El asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil y humanitario de la sociedad española y de su Gobierno ante personas que están sufriendo, desgraciadamente, la persecución y represión", ha añadido Sánchez.

Por último, Sánchez ha cargado contra la actitud del PP. "Cuando escucho a la oposición, es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el Gobierno, como sea y donde sea. Si asilamos porque asilamos, si no asilamos porque no. Quedan desnudos en su incongruencia", ha finalizado el líder socialista.

Las palabras de Sánchez se producen en un contexto en el que el Congreso va a aprobar previsiblemente una iniciativa parlamentaria presentada por el PP precisamente para reconocer a González como presidente legítimo de Venezuela. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha logrado sumar a PNV y Coalición Canaria, aparte de a Vox.