El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado aclarar este miércoles si cree que el rey emérito debería dejar de residir en el Palacio de La Zarzuela, y si la Casa Real debería retirarle su título, tras la ristra de informaciones sobre la sombra de corrupción que se cierne sobre Juan Carlos de Borbón.

En rueda de prensa desde Suecia, Sánchez ha defendido que ya ha sido "claro" en sus declaraciones previas sobre esta cuestión, cuando tildó de "inquietantes" y "perturbadoras" las informaciones sobre el padre del actual jefe del Estado, y agradeció a Felipe VI su esfuerzo por desmarcarse de su progenitor. "No tengo nada más que decir".

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo llegan un día después de que la ministra Portavoz, María Jesús Montero, sugiriese al jefe del Estado que tome nuevas medidas para distanciarse de Juan Carlos I. El Gobierno insiste en que, llegados a este punto, corresponde a la Casa Real adoptar nuevas decisiones sobre el emérito, si bien ayer afirmó que celebra las "decisiones pasadas y futuras" que pueda adoptar.

Sánchez ha comparecido este miércoles junto al primer ministro sueco, Stefan Löfven, en el marco de la gira del presidente del Gobierno para entrevistarse con sus homólogos de distintos países, para intentar acercar posturas y tejer apoyos de cara a la cumbre europea del 17 y 18 de julio, en la que espera que se decida el plan de ayudas de la UE a los países más afectados por la pandemia del coronavirus.

El estado de alarma, el as en la manga

En otro orden de cosas, preguntado por los varios rebrotes de la Covid-19 detectados en distintos territorios, Sánchez ha defendido que el sistema de salud es ya "mucho más resiliente", capaz de adelantarse y dar respuesta ante "una nueva propagación del virus". "Que haya rebrotes no tiene porqué ser negativo, demuestra que el sistema está preparado", aseguraba.

Sánchez insiste en que las CCAA tienen herramientas para detectar y atajar los rebrotes, también para decretar confinamientos locales

Además, y tras conversar hace un par de días con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha insistido en que las comunidades cuentan con mecanismos suficientes, tanto para detectar los rebrotes y actuar, como para decretar confinamientos a nivel local.

"Creo que ahora mismo lo que estamos viendo es una respuesta rápida por parte de las comunidades y proporcional a los rebrotes en la dimensión que estamos viendo", incidía.

Y, aunque confiaba en las capacidades de las CCAA, el jefe del Ejecutivo recordaba que, de no bastar estos mecanismos para controlar la evolución del virus, "ahí tenemos la garantía constitucional del artículo 116", esto es, la declaración del estado de alarma. Público informó este martes de que el Gobierno estudia una aplicación distinta de esta herramienta, no con la finalidad de confinar a los ciudadanos en casa -salvo que la situación se agrave por encima de lo previsto-, sino para restringir la movilidad entre territorios.

Sánchez, que afirmaba que no le gustaría "hacer un titular de esto", ha pedido seguir confiando en las capacidades de las comunidades autónomas. Hoy por hoy, el Ejecutivo no planea volver al estado de alarma, salvo que no quede más remedio.