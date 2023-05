Sánchez y Feijóo llegan al último día de campaña con la mirada puesta en UP y Vox

Apenas 24 horas de campaña electoral. Es lo que le queda a los partidos políticos para realizar sus últimos actos de cara a la decisiva cita con las urnas del domingo 28 de mayo. Muchos territorios y ayuntamientos están en el aire. PSOE y PP hacen sus números y el optimismo, como no podía ser de otra manera, es la tónica general. Lo que sí está claro es que tanto para populares como socialistas es clave la fuerza que tengan sus potenciales socios. Especialmente, y de forma general, Unidas Podemos o Vox.

En las filas del PSOE, la caravana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha parado en Madrid. Un lugar muy difícil para los socialistas. El secretario general ha acompañado por primera y única vez en esta campaña a sus candidatos Reyes Maroto y Juan Lobato. El cierre será este viernes en Barcelona.

En Ferraz destacan desde hace tiempo las "dos ligas" en las que se jugarán las elecciones generales. Pero también en muchos territorios este 28 de mayo. Una, obviamente, entre socialistas y populares. El PSOE ya ha normalizado las coaliciones con sus socios de Gobierno. Pero la pugna por los terceros y cuartos puestos en muchos lugares puede ser determinante para inclinar la balanza entre los dos bloques.

En el acto de Madrid, celebrado al aire libre en el Parque Forestal de Entrevías (Vallecas), Sánchez incidió especialmente en una apelación a "todos los votantes progresistas y de izquierdas de la Comunidad de Madrid". "Hagamos lo que tenemos que hacer: concentrar el voto en el PSOE para decirle adiós a Ayuso y Almeida", destacó. Porque una cosa es lo que se dice en los mítines y otra lo que se piensa entre bambalinas y datos electorales.

"La derecha no va a parar de insultar y embarrar la campaña. A pesar de eso a la izquierda y al PSOE no nos van a parar. Vamos a ganar y gobernar Madrid el 28 de mayo", ha proclamado el presidente para iniciar su intervención ante unas 2.500 personas, según las cifras aportadas por la dirección socialista.

Por lo demás, Sánchez ha resaltado, como ha sido la tónica habitual en la campaña, los logros de su Gobierno. Este jueves, en especial la ley de vivienda, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La situación de la sanidad y educación pública ha sido otro de los focos del discurso de Sánchez por el caso particular de Madrid. Las últimas transferencias aprobadas en Consejo de Ministros para la atención primaria o para la salud mental han tenido, en este sentido, su espacio.

En el PSOE están echando el resto en contraponer los dos modelos y la diferente respuesta a las crisis económicas. "Nunca hablaremos de milagro económico, ya sabéis dónde acabaron los del milagro, en la cárcel", ha destacado este jueves Sánchez.



Feijóo en Valéncia y Murcia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido este jueves las ciudades de València y Murcia. El primero de ellos es un territorio clave y el líder del PP se ha volcado con María José Catalá y Carlos Mazón para sacar a las fuerzas progresistas de Ayuntamiento y Generalitat. La Región de Murcia parece más atado para revalidar el Gobierno autonómico con Fernando López Miras y recuperar el Ayuntamiento perdido por una moción de censura presentada por PSOE y Cs.

Por un lado, quiso poner el foco en los diferentes casos de compra de votos conocidos esta semana. Ha cargado contra el PSOE, al que ha reclamado "responsabilidad". Los socialistas también han denunciado al PP en algunas localidades y goteo de noticias ha empañado los últimos días de campaña. Sánchez no mencionó el asunto este jueves.

Feijóo sabe que los números en varios territorios le obligarán a pactar con el partido de la ultraderecha. Vox ya ha avisado de que quiere entrar en los Gobiernos, como ya hizo en Castilla y León, con un Feijóo todavía recién llegado al liderazgo del PP. López Miras, por ejemplo, ha dicho que no quiere gobernar con Vox porque "las coaliciones son un engaño".

Por ello, la estrategia de los últimos días de los populares es apelar al voto útil. El dirigente gallego ha introducido este llamamiento de manera especial en sus últimos actos para evitar estar "secuestrados por las minorías".

Yolanda Díaz completa el equilibrio valenciano y también visita Balears

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha completado su equilibrio de apoyos en el País Valencià. Allí ha compartido un acto no del todo electoral con el alcalde de la capital, Joan Ribó de Compromís, al que ha mostrado su respaldo bajo la mirada de la candidata de UP al Ayuntamiento, Pilar Lima. Por la tarde se ha desplazado a Palma de Mallorca para participar en un acto de campaña junto a Antònia Jover, la candidata de UP en Illes Balears.

Por su parte, en Podemos, Irene Montero ha viajado a Santander para arropar a María Rodero, candidata autonómica, y Charo Quintana, candidata al Ayuntamiento. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha hecho lo mismo en Murcia, junto a María Marín, candidata a la Presidencia de la Región de Murcia y Elvira Medina, candidata a la Alcaldía de Murcia, entre otros. "Si Podemos no está fuerte, el PSOE siempre defrauda", ha destacado Belarra, poniendo en valor la importancia de su fuerza política en un contexto de alianzas.