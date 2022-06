Sánchez, a Feijóo en su primer cara a cara en el Senado: "Responda, ¿derechos sociales o retrocesos sociales?"

"Responda, ¿derechos sociales o retrocesos sociales? Ustedes con la palabra y con los hechos apuestan claramente por el retroceso social". Así ha zanjado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su primer cara a cara con Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición en el Senado.

A las 16.00 horas comenzó la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta con la pregunta del presidente del PP a Pedro Sánchez: "¿Podría usted dejar de estar a la altura de las minorías y ponerse a la altura de las mayorías? ¿Sería capaz?". La pregunta que Feijóo había registrado era distinta: "¿Considera que su Ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas?".

El presidente del PP aprovechó sus primeros siete minutos de intervención para "reivindicar la política útil" y enmendar las formas parlamentarias del PP de Pablo Casado. Feijóo repitió que no ha venido a la política nacional a "insultar" a Sánchez. "Vengo a ayudar", dijo. Enfrente se encontró a un Pedro Sánchez que le recuerda el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "¿Está usted dispuesto o no a cumplir con la Constitución Española y renovar los órganos constitucionales?", le espetó.

Feijóo no respondió porque el PP ha congelado el acuerdo con el PSOE hasta que pasen las elecciones andaluzas y, como era previsible, insistió en el discurso del caos económico con datos falsos. Núñez Feijóo colocó la prima de riesgo en 250 puntos cuando en realidad está en 113.

A Feijóo: "Violencia de género, no intrafamiliar"

Pedro Sánchez no dejó pasar su primer cara a cara con Feijóo para echarle en cara su complacencia con la extrema derecha. "Hable usted alto y claro", le pidió el líder socialista tras reprocharle que solo tildase de "sorprendentes" las declaraciones del vicepresidente de Vox en Castilla y Léon a una diputada discapacitada. "No es algo sorprendente, es algo aberrante", dijo Sánchez. Además, también sacó a relucir los titubeos de Feijóo a la hora de hablar de violencia de género: "Escúcheme bien, violencia de género no violencia intrafamiliar". A nada de esto respondió el líder de los populares.