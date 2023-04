Sánchez insta al PP a cumplir la ley de vivienda "en todas las regiones" y acabar con el "atropello" de Doñana

Los discursos en el Congreso siguen circulando alrededor de un par de asuntos que se colaron en el escenario preelectoral hace dos semanas, con el acuerdo en torno a la ley de vivienda, la primera norma estatal que será aprobada previsiblemente este jueves en el Congreso, y la polémica ley de la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos en Doñana.

Estos asuntos coparon buena parte de las comparecencia de Pedro Sánchez de la semana pasada en la Cámara Baja y la de este martes en el Senado, con varios anuncios en materia de vivienda (en total, la movilización avanzada por el Gobierno en los últimos días asciende a 113.000 inmuebles para el parque público), pero también la sesión de control de este miércoles en el Congreso.

En resumidas cuentas, el líder del Ejecutivo ha advertido al PP de que si la ley de vivienda se aprueba en las Cortes, tal como está previsto, "tiene que cumplirse" en todas las regiones ante el rechazo adelantado por los de Feijóo hacia la norma: "Ya le puede ir diciendo a sus comunidades que cumplan la ley. Y le exijo que cumplan con la ley europea y acaben con el atropello de Doñana", ha instado en respuesta a la portavoz parlamentaria de los conservadores, Cuca Gamarra.

La número dos del PP ha ironizado sobre la credibilidad de los anuncios de vivienda asegurando que en cinco años ha construido "cero" inmuebles. En este sentido, además de denunciar el "caos" dentro del Gobierno en "descomposición", Gamarra ha recriminado a Sánchez que la única política de vivienda que le ha interesado es "seguir residiendo en la Moncloa". "Entre todos derogaremos el Sanchismo", ha señalado.

Así, el líder del Ejecutivo ha contrapuesto su gestión con la del PP en esta cuestión. "¿Qué le molesta, que prohibamos que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitre, que cuando estaban ustedes en el gobierno es lo que se hacía?".

Antes, Sánchez ha afeado la oposición ejercida por el PP a lo largo de la legislatura. "Es bastante curioso la falta de argumentos que ustedes tienen a lo largo de estos cuatro años de oposición. Solamente se basan en la descalificación, en el bulo, la desinformación y el ruido", ha espetado.

En cualquier caso, ha presumido de que esta forma de actuar del PP "no tapan que España es la economía de Europa que más crece": "Su ruido no tapa que España es la principal economía de Europa que más crece este año y el siguiente. Que tenemos una inflación de las más bajas de Europa. Una tasa de creación de empleo como no teníamos desde la crisis financiera."

Por último, un dardo al PP: "Esto nada tiene nada que ver con milagros, esto tiene que ver con que este Gobierno gestiona mejor la economía que ustedes. No pueden soportarlo. "Ya sabemos qué pasó con los milagros económicos cuando estaban ustedes en el Gobierno. Acabaron en la cárcel", ha culminado el presidente su intervención.

ERC impulsará la reprobación de Raquel Sánchez

En el turno de preguntas de ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, ha cuestionado a Sánchez por "lo único que gestiona el PSOE en Catalunya", esto es, la gestión de los rodalies: "Solo el año pasado en un día, 80.000 personas se quedaron tiradas porque no pasó un tren".

Y ha dado más datos sobre este problema. "En Catalunya, la gente aglutinó 350.000 minutos esperando un tren sólo el año pasado. Se ríen porque seguramente no han cogido un cercanías en su vida". "Un montón de gente que lo pasa fatal en los trenes y lo gestionan ustedes", ha rematado para anunciar que su grupo impulsará la reprobación de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por esta gestión.