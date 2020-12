Pedro Sánchez y Pablo Casado Sánchez llama a Casado pero no logra avances para la renovación del CGPJ

La conversación entre ambos líderes duró 45 minutos pero, según el Gobierno, el PP se mantiene en su posición de bloqueo. Casado ha asegurado a Sánchez que no renovará el CGPJ hasta que Podemos no se quede completamente al margen. Desde La Moncloa no se quiere avanzar qué pasos dará ahora el presidente, pero se recuerda que la reforma de modificar la mayoría parlamentaria para la elección de los miembros del Poder Judicial sólo está paralizada.