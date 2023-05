Sánchez llama a sus parlamentarios a dar la batalla frente a la ola reaccionaria: "En España podemos pararla"

"La tarea no es fácil". Es una de las frases que ha pronunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante sus diputados y senadores en el Congreso. El secretario general del PSOE ha reunido a sus parlamentarios tras el impactante adelanto electoral provocado por los resultados del 28 de mayo. Y el mensaje es claro: "España puede parar la ola reaccionaria" de PP y Vox.

Sánchez, en un largo discurso, ha calificado a ambas fuerzas políticas, grandes triunfadoras de las municipales y autonómicas, como "derecha extrema y extrema derecha". Las ha asimilado además de forma muy clara con sus "maestros norteamericanos", en referencia a Donald Trump, así como lo sucedido en otros países como Brasil o Hungría.

Aprovechando su reunión de este martes con la exsecretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, ha recordado cómo allí el trumpismo llegó incluso a difundir una trama conspiranoica llamada "Pizzagate". "No es broma, es muy serio. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros hablarán de que hay que detenerme como responsable. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. No es nuevo, sus maestros norteamericanos lanzaron una turba en el Capitolio para denunciar un falso pucherazo", ha destacado.

Antes eso, Sánchez ha pedido a sus compañeros de partido que se mantengan "tranquilos y determinados" y que respondan a "esa catarata de insultos y de mentiras con argumentos y las falsedades con datos". El líder socialista prevé que las derechas "van a tratar de crispar hasta límites insospechados" para que el PSOE baje los brazos.

"Se va a desatar una campaña aún más feroz de insultos y descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia pontificar e insultar sin derecho a réplica", ha añadido Sánchez.

El líder del Ejecutivo ha mencionado explícitamente a varios dirigentes de PP y Vox para preguntarse si España se parece a ellos y algunas de las cosas que han pronunciado entre los últimos tiempos. Así, ha recordado a Javier Ortega Smith "despreciando a una mujer en silla de ruedas víctima de violencia de género".

O a Isabel Díaz Ayuso diciendo el cambio climático que todo se arregla con plantas, a Alberto Núñez Feijóo premiando con una maleta a los estudiantes gallegos, a Juan García Gallardo diciendo que el CO2 no atenta contra la salud o a Santiago Abascal exigiendo que se elimine el derecho de las mujeres a abortar. "España es mucho mejor que todo eso", ha concluido.

Los españoles decidiremos si España avanza o retrocede.



Si nos movilizamos pararemos esta corriente reaccionaria. España puede.



La Mejor España o la peor derecha #VoxPP. pic.twitter.com/PHJNKq4SFg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 31, 2023

Resultado "injusto"

Sánchez ha vuelto a asumir en primera persona los resultados, como hizo el lunes desde Moncloa. Lo hace, según ha destacado, para arropar a sus presidentes autonómicos y alcaldes que no podrán gobernar. No podía desentenderme de su suerte, no podía seguir como si tal cosa. Tomé la decisión con mi conciencia", ha destacado el presidente.

"Ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan injusto e inmerecido. Me duele perder. Pero cuando más me duele perder es cuando las consecuencias inmediatas recaen en personas a las que admiro. Tenía que dar un paso al frente por ellos, no me costó entenderlo, tenía que asumir los resultaos y el reto al que se enfrenta el país", ha proclamado Sánchez.



En un discurso muy emocional, Sánchez ha querido mirar hacia el futuro. "Por muy poderosos que sean, a la hora de la verdad, vale lo mismo el voto de un conductor de autobús que el de un propietario de un medio de comunicación", ha destacado Sánchez apelando a "su gente" para parar esta ola reaccionaria.

"Por nuestros hijos. Por nuestros mayores. Por los hombres y mujeres que queremos la mejor de la sociedad española, el PSOE debe parar esa corriente reaccionaria. Estoy convencido de que si nos movilizamos vamos a ganar las elecciones", ha proclamado Sánchez entre fuertes aplausos de ánimo de los suyos de cara a la cita electoral del 23 de julio.