Un Sánchez a la ofensiva remueve el tablero político a las puertas de la campaña

Nada que perder pero mucho que ganar. Así llegaban Pedro Sánchez y el PSOE a una precipitada precampaña electoral tras el súbito adelanto de las generales. Los resultados del 28M mostraban una victoria numérica del PP, pero no tan abultada como aparenta el control institucional de las derechas. Las encuestas, salvo alguna sonora excepción, son más contundentes: habrá Gobierno de coalición de derecha y ultraderecha en España.

Sánchez anunciaba el 29 de mayo, con la resaca del recuento electoral, la nueva convocatoria. Hacía falta un golpe de efecto y el socialista no defraudó. Ahora pasa a la ofensiva y se dispone a "pinchar la burbuja del antisanchismo" en la brega de los medios de comunicación. El País, Cadena SER y La Sexta, pero también Onda Cero, El Hormiguero y hasta el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

"Ha decidido estar en todos los medios y tomar la iniciativa de la campaña", comenta a Público Paz Álvarez, directora técnica de Keydata, que añade: "Tiene que movilizar a su electorado, para eso es una buenísima estrategia".

Pablo Simón, politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, comparte el diagnóstico de Álvarez: "Sánchez impone una dinámica de activación del electorado socialista, eso tiene que ver con lograr que haya un reagrupamiento detrás del partido".

El politólogo explica que "hay un electorado que se quedó en casa el 28M porque eran otro perfil de elecciones, en las generales el electorado de izquierdas se reactiva más", pero también porque "ante la conformación de los gobiernos de la derecha, de PP y Vox, se están reagrupando detrás del PSOE".

El protagonismo de los pactos PP y Vox

Paz Álvarez también ve al PP "muy entretenido con los pactos, la iniciativa la lleva Sánchez". "En la campaña de mayo, el PP llevaba la iniciativa y todo le iba saliendo bien; en esta todo es diferente", considera la responsable de Keydata, para quien el riesgo para el PSOE puede estar en que Sánchez "se pase de frenada" en su ofensiva "y acabe asustando a quienes no son sus férreos adeptos". "Tiene que salir fuerte, no puede ir con perfil bajo, necesita que se hable de él, pero no puede parecer agresivo", analiza.

"Es paradógico, Sánchez está intentando ahora darle la vuelta al partido yendo al ataque, a la confrontación y por eso está siguiendo esta agenda frenética", reflexiona Simón, que prosigue: "Ahora mismo lidera los sondeos Feijóo, es él quien no tiene que cometer errores y puede incluso no aparecer, y Sánchez es el aspirante aunque esté en la Moncloa, con toda la proyección mediática que eso supone".

"Desmontando al PP"

En la sala de máquinas de Ferraz tienen buenas vibraciones con los primeros compases de la precampaña (la campaña oficial se iniciará la noche del 7 de julio). "El PP se ha quedado en el marco del antisanchismo y nosotros incluso navegamos por ese marco desmontando al PP: ¿Qué es el sanchismo? Es la subida de las pensiones, la protección de los trabajadores con los ERTE, la reforma laboral, el récord absoluto de personas trabajando en nuestro país, la protección de los derechos LGTBI frente a la caverna... ", explican fuentes del PSOE.

Las encuestas, sin embargo, siguen tozudas otorgando la ventaja al bloque de PP y Vox, pero nadie pone en duda que Sánchez ha tomado la iniciativa y que lidera los debates que están precediendo a la campaña. El líder socialista ha vuelto a bajar al barro, a la confrontación dialéctica y discursiva (aunque sea formalmente): pretende que se repartan de nuevo las cartas de la baraja, las que tenía eran malas.

"Tenemos más gestión y mejor programa, mejor candidato, una organización volcada y una ciudadanía que va a responder votando al PSOE como garantía de progreso", creen los socialistas, que agravan la situación: "No es una campaña más, es la campaña en la que España se juega avanzar o retroceder 20 años o más".

Desde Ferraz, plantean así la campaña: "Decidimos que íbamos a una campaña más audiovisual, con más presencia de radio, televisión, nuevos formatos como los diálogos en Ferraz...". "Haremos menos mítines, pero multiplicaremos el número de personas a las llegaría nuestro mensaje", consideran.

Con esta filosofía, Sánchez ha logrado protagonismo en los últimos días. Y no solo en medios afines, también en los que están más alejados ideológicamente. El PSOE consigue marcar el ritmo de la precampaña. Hoy, en los mentideros políticos sobre todo se habla de la cercana entrevista del periodista con Ana Rosa Quintana. Crece el interés por unas elecciones que parecían decididas de antemano.