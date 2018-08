Sánchez pide a Casado "dar explicaciones a los ciudadanos" sobre el máster

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el líder del PP, Pablo Casado, debería "dar explicaciones a los ciudadanos" sobre su máster ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo lo investigue por presuntas irregularidades.

Así lo ha defendido en rueda de prensa en Palma de Mallorca después de mantener una audiencia con el rey Felipe VI y tras conocer que la juez de Instrucción número 51 de Madrid ha elevado al Tribunal Supremo el caso en el que investiga las presuntas irregularidades en el máster que realizó en el curso 2008/2009 el presidente del PP en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) al apreciar "indicios de criminalidad".

Sánchez ha defendido que, en su papel de presidente del Gobierno, no debe calificar ningún proceso judicial y sólo debe velar para que todos se lleven a cabo "con máximas garantías y la máxima normalidad posible".

Eso sí, ha insistido en que "lo que deben hacer" los actores políticos implicados en este tipo de casos es dar explicaciones a los ciudadanos. "Ahí me quedo", ha dicho sin querer profundizar más en las implicaciones que pueda tener el caso.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho que el líder del PP, Pablo Casado, "no es un representante político digno" para la España, "no representa ni la transparencia, ni la decencia" y no forma parte de una "derecha moderna", en la que los ciudadanos puedan mirarse.

Lastra ha se ha referido a los distintos casos de corrupción en los que se ha visto inmerso el PP y a las investigaciones periodísticas primero y judiciales después que así lo han puesto de manifiesto. Ha pedido que el asunto sobre el máster de Casado "se resuelva cuanto antes" y "que dé explicaciones" y que el PP "se regenere de una vez porque España necesita partidos limpios y transparentes".

La número dos del PSOE ha advertido que la decisión de la juez de hoy implica unos presuntos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio y que Casado acabará siendo imputado, al tiempo que ha recordado que se trata de una persona aforada.

Podemos dice que Casado demuestra que para dirigir el PP, parece que "hay que estar imputado"

Igualmente, la diputada del grupo parlamentario de Unidos Podemos y secretaria de Feministros Interseccional y LGTBI de Podemos, Sofía Castañón, ha declarado, en referencia al caso máster de Casadio, que "parece que para dirigir el Partido Popular (PP) hay que estar, como mínimo, imputado" y ha pedido su dimisión como presidente del PP.

A su juicio, el presidente del PP está cometiendo "una estafa a la ciudadanía". Además, ha explicado que, como a su formación no les han parecido convincentes las explicaciones de Casado, "debería dimitir", aunque también ha reconocido que no tiene fe en que así ocurra: "no lo hará".

Asimismo, Castaño ha indicado que, con esta situación, "la sensación que tiene cualquier familia" que sabe el "esfuerzo" que supone financiar unos estudios de postgrado, es que "hay un total desprecio" hacia la educación y las universidades públicas. "Me parece preocupante esta situación y me parece que hay que tener responsabilidad", ha añadido.

Cambiar la Constitución para acabar con los privilegios

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado que la decisión de la jueza de pedir al Supremo que investigue al presidente del PP por su máster es "prueba" de que hay que cambiar la Constitución para "acabar con los privilegios de los políticos".

En conferencia de prensa en la sede del partido, Villegas ha subrayado que varios compañeros de máster de Casado ya han sido investigados y que si el presidente del PP no fuera aforado "ya habría sido imputado". "Esta es una situación grave", ha subrayado Villegas, para quien "si Casado no estuviera aforado, si no tuviera ese privilegio, ya estaría imputado como sus compañeros de máster".

Por eso, Ciudadanos, va a "seguir peleando" por cambiar el "privilegio del aforamiento" pese a que implica una reforma constitucional para la que no cuenta con votos suficientes en el Congreso de los Diputados. Aún así, el partido ha decidido "reimpulsar la iniciativa" en septiembre con la confianza de que otros partidos compartan su idea de que "los políticos no deben tener este tipo de privilegios".