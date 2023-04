Sánchez pide al PP y Vox desde Doñana abandonar su "soberbia" y cumplir con la legalidad europea

En medio de la fuerte polémica sobre Doñana tras el proyecto de ley impulsado por PP y Vox en Andalucía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido viajar al Parque Nacional. Desde allí, donde se ha reunido con sus trabajadores, ha hecho un llamamiento a la derecha para que abandone sus "posturas soberbias" y emprenda una rectificación para situarse en el camino de "la legalidad europea" y de la ciencia.

La declaración institucional de Sánchez ha llegado pocas horas después de conocerse una nueva carta del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, mostrando su preocupación por el proyecto de ley que pretende legalizar miles de hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. "Ese posicionamiento deja las cosas meridiana y rotundamente claras", ha afirmado el líder del Ejecutivo.

"Si el sentido común y la legislación comunitaria nos dice que no al proyecto de ley, no hay razón ni excusa para no abandonar esa postura soberbia y volver a la legalidad europea", ha insistido Sánchez. El presidente se ha referido a las informaciones que apuntan a que el PP no teme el coste electoral. "Creo que se equivocan. No hay razón, por muy grande que sea, que legitime a un Gobierno que tiene una duración de cuatro años de poner en un punto de no retorno a un parque que tiene siglos de duración", ha afirmado.

Sánchez ha llamado a hacer caso de las advertencias de la ciencia y Bruselas. "No es aceptable que este intento de atropello vaya a tener como resultado final una multa que vamos a tener que pagar todos los españoles. Y además de ese coste económico, el coste inasumible en términos medioambientales y de biodiversidad", ha añadido.

"Mi presencia es para dar testimonio a roda la población de Huelva y de España de la importancia de Doñana, de la gravedad que está viviendo por la emergencia climática", ha destacado también el presidente. En este sentido, ha recordado que es responsabilidad de todas las administraciones públicas y principalmente de la Junta de Andalucía liderada por Juanma Moreno Bonilla de preservar el "tesoro" de Doñana.