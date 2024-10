Sánchez reconoce que tienen que "reaccionar con contundencia" tras las protestas multitudinarias por la vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este lunes que tienen que "reaccionar con contundencia" en políticas de vivienda tras las protestas multitudinarias de este domingo. El líder del Ejecutivo ha destacado que el Gobierno "escucha con atención" las manifestaciones y que "comparte" sus demandas.

"Sé que si no reaccionamos con contundencia, la sociedad acabará dividida en dos clases. No quiero una España con propietarios ricos e inquilinos pobres", ha destacado durante un acto denominado World in progress celebrado en Barcelona.

Sánchez también ha anunciado que este martes se aprobará en Consejo de Ministros una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven. Unas ayudas de 200 millones de euros que se llevan realizando desde el año 2022. Asimismo, ha explicado que habrá un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".

"Vamos a seguir peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos", ha añadido Sánchez. El presidente del Gobierno ha fijado de nuevo como "prioridad absoluta" actuar sobre la vivienda. Y ha destacado que se ha avanzado con "leyes pioneras" con la Ley de Vivienda para topar los alquileres, aunque está siendo boicoteada por las comunidades del PP. También ha alabado el incremento de vivienda pública o por haber logrado acabar "con lacra de los desahucios".

"Pero todo esto no es suficiente, se requieren de medidas contundentes. Tengan la certeza de que mi compromiso es que resolvamos el drama de la vivienda", ha añadido Sánchez.

Por su parte, poco antes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha trasladado este lunes su "comprensión" por la manifestación que recorrió ayer las calles de Madrid.

"Desde el mismo momento que asumí la responsabilidad de esta cartera, yo misma he calificado la situación sin paños calientes de emergencia social. Estamos ante situaciones dramáticas que conocemos bien a las que estamos tratando de dar respuesta desde el Gobierno de España con absoluta determinación. Por tanto, comprensión ante este sentimiento de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza", ha señalado la ministra en una entrevista realizada en TVE.

Por último, la portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Esther Peña, ha comenzado la rueda de prensa celebrada en Ferraz con menciones a este asunto. Y con un mensaje a la gente que salió a las calles. "Este Gobierno no les va a dejar solos, vamos a dar la batalla a los especuladores y fondos buitres", ha apuntado.

Peña ha cargado contra el PP por su complicidad con los grandes propietarios. "Quiero decirles que con este Gobierno los que quieran hacer negocio con la vivienda no lo van a tener fácil. Si hay que intervenir, intervendremos", ha añadido. La portavoz socialista ha insistido en que el PSOE es un "aliado" en la lucha por una vivienda digna.

