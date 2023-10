Sánchez se reunirá este miércoles con Yolanda Díaz como punto de partida para formar Gobierno

"He aceptado del encargo del jefe del Estado como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales. Lo hago con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar estos cuatro años con un Gobierno progresista". Son las primeras palabras del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras ser designado por Felipe VI como candidato a la investidura.

En este sentido, Sánchez no quiere perder el tiempo. Y ha anunciado que este mismo miércoles se reunirá en el Congreso con Yolanda Díaz, líder de Sumar. También lo hará próximamente con el resto de portavoces parlamentarios de todos los grupos políticos. Esto incluye a Junts, ERC, EH Bildu, BNG o PNV, sus potenciales socios. Pero también con el PP de Alberto Núñez Feijóo. Lo hará con todos menos con Vox.

Sobre la reunión con los populares, Sánchez ha dejado claro que no lo hace para recabar su apoyo. Tampoco "para apelar a la peor de las corrupciones". "No voy a pedir tránsfugas del PP", ha defendido. Sí lo hará, ha dicho, "para que cumplan con las leyes". Concretamente para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Otra petición que trasladará el líder del PSOE a Feijóo es "desterrar el insulto y la descalificación de la disputa política".

Será entonces, tras esta ronda de reuniones, cuando Sánchez se pronuncie sobre asuntos como las exigencias de una ley de amnistía por parte de Junts y ERC. Pese a las preguntas de los medios de comunicación concretas sobre este tema, Sánchez no se ha salido del guión de estos últimos días. En resumen, defender el "marco constitucional" de sus medidas que se han demostrado útiles para la convivencia.

En este punto ha destacado que cualquier acuerdo será refrendado por el poder legislativo y en última instancia por el Tribunal Constitucional ante las dudas que pudiera haber. En un mensaje velado hacia las fuerzas independentistas, Sánchez ha defendido la necesidad de conformar un "Gobierno de coalición progresista para completar la superación de discordias pasadas".

El líder socialista ha confirmado que quiere trabajar no solo para articular una investidura sino "una mayoría de legislatura" para conformar un Gobierno estable los próximos años. Aquí entrarían acuerdos también presupuestarios para asegurarse las cuentas públicas con el voto del resto de grupos.

Progreso y convivencia

El líder del Ejecutivo en funciones ha querido resaltar las líneas y ejes principales de su proyecto de país. Por un lado ha hecho hincapié en el "progreso social". Aquí ha mencionado asuntos como el trabajo estable, salarios dignos, pensiones seguras o formación para nuestros jóvenes, así como hacer de la vivienda un derecho, no un bien de lujo.

Por otro lado, la "convivencia entre españoles" y "entre los pueblos de España". Sánchez ha recordado que en 2018 tuvo que hacerse cargo de la "peor crisis institucional de la democracia" en referencia al 'Procés' de Catalunya. "Hemos dado pasos decisivos hacia esa concordia. Las tensiones territoriales han disminuido y España está más unida que en 2018", ha señalado.

El objetivo de Sánchez es "continuar esa hoja de ruta que tiene como norte ese objetivo de la convivencia y concordia". Siempre en el marco de la Constitución. Es decir, un referéndum de autodeterminación no encajaría pese a las exigencias de Junts y ERC. "Queremos seguir avanzando y evitar retrocesos. Estuvimos muy cerca de sufrir ese retroceso el 23 de julio", ha añadido.

Sin fecha pero "cuanto antes"

La incógnita sigue siendo cuándo será el debate de investidura y, por tanto, cuándo habrá Gobierno. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha fijado todavía la fecha. "Me gustaría que fuera cuanto antes. No puedo garantizar la fecha pero sí les garantizo que vamos a trabajar en serio para que haya una investidura real", ha señalado, en contraposición a la "pérdida de tiempo" que ha supuesto la candidatura fallida de Alberto Núñez Feijóo.

Por delante Sánchez tiene como tope para someterse a la investidura hasta el 27 de noviembre. Si no lo ha conseguido antes de esa fecha, automáticamente se convocarán elecciones generales para el 14 de enero de 2024. Una situación que tanto el PSOE como Sumar quieren evitar.

La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, lo expresó antes en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. "Unas nuevas elecciones no es lo que desea el presidente del Gobierno ni la ciudadanía", señaló.

Rodríguez destacó que cuando llegue el momento se formularán con total transparencia los acuerdos a los que llegue Sánchez. También en los "ámbitos internos" del partido. "Es importante un mensaje de tranquilidad, porque lo que ha constatado el presidente del Gobierno es el respeto absoluto a la Constitución Española para garantizar la convivencia. Es la senda a transitar", añadió al respecto.