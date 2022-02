Sánchez vuelve a ofrecer a Casado aislar a Vox, pero antes tiene que "pedir ayuda": "Ahora está entrampado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha enfrentado este miércoles a su primera sesión de control al Ejecutivo de 2022 en el Congreso. Y lo ha hecho tras los comicios en Castilla y León, donde la gobernabilidad de la Junta recae ahora sobre Vox al no haber obtenido el PP una mayoría holgada, lo que supondría la entrada de la ultraderecha en un gobierno por primera vez.

En este sentido, al igual que este martes durante su rendición de cuentas en el Senado, Sánchez ha retado a los populares a romper con la ultraderecha a cambio de la abstención del PSOE en Castilla y León. Pero para eso, ha dado al líder de la oposición, Pablo Casado, varias instrucciones: "Primero, tiene que pedir ayudar. Después, explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos y, por último, decidir si esta ruptura es para todos los días, para siempre y para todos los territorios".

En este contexto, el líder del Ejecutivo ha destacado que Casado "tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha" después de haber creado una "trampa": "Ahora está entrampado, y le gustaría que otros partidos políticos le sacarán a usted", ha criticado en unas palabras que no han tenido respuesta por el jefe dela oposición.

Previamente, y en la línea de sus últimas intervenciones, el presidente del partido conservador ha echado en cara a Sánchez sus "trampas" en la campaña de CyL, con los fondos europeos "a la carta de los gobiernos socialistas" o el CIS, y ha recalcado que de nuevo el PSOE ha perdido los comicios, acumulando ya cuatro derrotas.

Cara a cara con Rufián

Más tarde, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado a Sánchez de que el "lobo", es decir, Vox, no solo "ha mordido ya al PP", sino que "les morderá a ustedes". A colación de esto, ha advertido de que la fuerza independentista sospecha que el presidente del Gobierno "quiere pasar de la mesa de diálogo".

"Quien crea que si la mesa no funciona solo perjudica al independentismo se equivoca. También es un fracaso de la izquierda española. Y cada vez que la izquierda fracasa, a nosotros no nos va mal y acaba gobernando el PP", ha aseverado. A renglón seguido, le ha exigido que ponga sobre la mesa "políticas de izquierdas" y que "afronte el conflicto político con Catalunya porque solo así evitará hacer las maletas en Moncloa".

El presidente del Gobierno ha mostrado su compromiso con la mesa de diálogo, así como con la comisión bilateral Generalitat-Estado, pero también ha afeado a Rufián sus "lecciones" a la izquierda española en el hemiciclo. "No me alegro del auge de la ultraderecha en mi país. Siempre pasa algo con la izquierda soberanista cuando trata de dar lecciones a la izquierda española. A mí nadie me da carné de izquierda, y menos ustedes", ha espetado Pedro Sánchez.