Sandra Heredia (Adelante Sevilla): "Los ciudadanos tienen que tener el ayuntamiento al alcance de su mano"

Sandra Heredia es la candidata de Adelante Andalucía a la alcaldía de Sevilla. Espontánea y empática, tiene un olfato superior para detectar la injusticia. Escucharla es escuchar la voz de la calle, una esencia ciudadana, que un político al uso no tiene. Lleva cuatro años como concejal, ahora no adscrita, porque fue expulsada del grupo que compartía con Podemos e IU, cuando se quebró la unidad de la izquierda en Andalucía.

Heredia ha recuperado la alegría en Adelante, el proyecto que comparte con Teresa Rodríguez, con quien sale en parte de los carteles que han pegado en los muros de Sevilla. Si logra repetir como edil –la ley electoral fija un 5% de los votos para entrar en el consistorio– Heredia tiene claro que va a exigir y que el Ayuntamiento puede hacer muchas más cosas de las que hace en el aspecto social. "Los ciudadanos tienen que tener el ayuntamiento al alcance de su mano", afirma.

Los dos últimos años ha compaginado el consistorio con su trabajo, un proyecto de la Universidad de Sevilla, (J)itana, que busca el empoderamiento de mujeres y niñas. Conoce bien las necesidades y las trabas que se ponen por la falta de medios y la burocracia de unos servicios sociales municipales en buena parte externalizados.

En esta entrevista, defiende la laicidad y lo público y, al mismo tiempo, disfruta con naturalidad de la Semana Santa. Enfrente de la Basílica de la Macarena, entre reunión y reunión, en el tiempo que le deja el trabajo y la campaña, Heredia se toma un café con Público.

¿Por qué quiere ser alcaldesa?

Conozco la realidad de toda Sevilla y veo que Sevilla tiene dos partes muy diferentes, una la de los turistas y otra donde vive gente, como dice la canción de Pata Negra, la del Cayetano. Ya es hora de que Sevilla sea una única sola ciudad y que no sea una ciudad enfocada al turismo, a los grandes eventos, mientras tenemos seis de los barrios más pobres del Estado, que creo que es una cifra que durante años estamos repitiendo... Y que no sea un escándalo en la ciudad ni que se hayan tomado medidas para transformarlas... Esos barrios son muy luchadores y barrios muy obreros de los que hacen también la historia de Sevilla. Sevilla no es simplemente el barrio Santa Cruz, Triana y la Giralda sino que necesitamos que sea una única Sevilla y poner en valor la riqueza real.

El alcalde de Sevilla ha dicho que el Ayuntamiento solo no llega a solucionar el tema de la exclusión de esos barrios. Que problemas extraordinarios requieren esfuerzos extraordinarios y reclama implicación al Gobierno

Está mareando la perdiz. Parece que ha llegado ahora al Gobierno de la ciudad. Desde 2015 el PSOE está gobernando Sevilla. Ocho años de gobierno del PSOE. Cleo que hacen falta inversiones de la Junta y del Estado, pero el Ayuntamiento de Sevilla tiene en su mano la posibilidad de transformar parte de la realidad de estos barrios y no lo ha hecho. Los planes de empleo son un parche. Hacen falta planes reales de empleo, con contratos. Y luego los servicios sociales no existen en muchos barrios. No hay centros cívicos, no hay alternativas de ocio reales para los jóvenes. Hay muchos barrios que se quejan de que no tienen ni un sitio donde poder reunirse. Hay cosas muy básicas en la ciudad como son las fuentes de agua, que parece como una cosa muy pequeña, pero es que en Sevilla con la realidad que tenemos con la emergencia climática, que no haya fuentes de agua pública es fuerte. Y el transporte de la ciudad. ¿Crees que puedes estar una hora para ir del arco de la Macarena a Torreblanca en el autobús o para el Polígono Sur igual o para moverte por ejemplo de Torreblanca a Sevilla Este otra hora? Mientras, te gastas una pasta en ampliar el tranvía de Santa Justa al Prado cuando hay un montón de líneas de autobuses. Antonio Muñoz no puede llegar ahora diciendo que no puede solo. Y hablan de los barrios de la ciudad en campaña, como siempre hacen. Por ejemplo, El Vacie. Llevamos escuchando legislatura tras legislatura, pero El Vacie sigue ahí. No puedes solo, pero si no te remangas, vas a transformar.

¿Qué le dice a una persona que no quiere ir a votar, decepcionada, en esos barrios con grandes bolsas de abstencionistas?

La gente te lo dice, que si todos somos iguales. Yo les digo que nosotras, la candidatura, somos gente de los barrios y que no nos acordamos de ellos cada cuatro años en campaña electoral. Sabemos de lo que hablamos y conocemos la realidad de primera mano.

La estrategia de la derecha de meter en campaña temas nacionales, ¿Cree que llega a la gente en Sevilla, que logra el objetivo de desincentivar a la izquierda?

No creo que sea tanto quitar a la gente de ir a votar, sino que la derecha tiene una estrategia de jugar con el miedo y los instintos más primarios de la gente. Lo utilizan y machacan y meten el mensaje del terrorismo, los asesinatos, en los grandes medios para que cale. Lo que demuestran es que no conocen la realidad de los barrios. Como ocurre con vox, la ultraderecha haga hecho un programa del corta y pega. Piden lo mismo para Sevilla que para Málaga que para Pamplona. Con lo cual, ahí demuestran que no saben dónde están. Y juegan con los instintos primarios.

Si depende de usted quién gobierna en la ciudad, ¿Qué haría?

Lo tenemos claro. Ni por acción u omisión vamos dejar gobernar a la derecha, pero esto no es un cheque en blanco. Además nos conocemos cómo funciona el PSOE. Con una lista de propuestas que las trabajamos con los colectivos sociales y que no parezca una carta a los reyes magos, por decirlo así. Si Antonio Muñoz necesita los votos, no va a ser gratis, habría medidas muy concretas y vigilando que cumpla ese apoyo que le podamos dar con medidas muy puntuales y en cuestiones muy necesarias en la ciudad, como son: la cuestión de la vivienda, el tema de la turistificación, el transporte público. Y erradicar los índices de pobreza en los barrios de Sevilla. Para las próximas elecciones va a haber una papeleta de Adelante Andalucía, un partido de obediencia andaluza, feminista, ecologista. Queremos transformar esta ciudad pero de manera real. Que Sevilla deje de ser un escaparate y que cuando las luces se apagan nada queda: que todas las Sevillas se quede en una, que no sean dos Sevillas.

Siempre se dice que el poder un Ayuntamiento es limitado, pero su experiencia de estos años ¿Le dice que se pueden hacer muchas más cosas?

Se pueden hacer muchas más cosas. El Ayuntamiento es la institución más cercana, pero el de Sevilla no lo es, porque las personas no tienen forma de participar ni de que se les escuche ni a quien acudir cuando tienen algún problema. Nosotras estamos en muchos barrios. Como te conocen y saben que estás ahí, cuando pasa algo, te llaman, pero no tendrían que ser así. Los ciudadanos tienen que tener el ayuntamiento al alcance de su mano. No puede ser que una persona pase meses para recibir cita en los servicios sociales y encima luego llames al 010 y te cueste el dinero. Y el servicio lo han privatizado. Y se crea un tapón cuando se deriva el caso. Y los ciudadanos están cansados de contar las mismas cosas a diferentes personas hasta que llegan a los trabajadores sociales, que están colapsados porque no cubren las vacantes, porque no hay personal suficiente, porque hay personal que trabaja por proyectos y cuando acaba la financiación de esos proyectos se queda el

servicio sin trabajadores. El Ayuntamiento puede cambiar las cosas, ahora tienes que tomártelo en serio y como lo que es. Entonces sí que puedes. Esto no es el escaparate de tus siglas ni sirve para hacerle el juego a Madrid.

¿Qué le aporta compaginar trabajo en su proyecto (J)itanas y a la vez en el Ayuntamiento? ¿Llega a todo?

Me enriquece un montón en el sentido de que no pierdes el pulso real de la ciudad. No lo pierdes porque estás en el día a día y conoces los problemas del día a día. Lo que pasa que hay que ser también realistas. Una concejala sola como yo que tiene que llevar todas las áreas del Ayuntamiento sin apoyo técnico ni personas que trabajen conmigo, se hace un poco carrera de obstáculos. Pero bueno, al final, aprendes mucho más y conoces la realidad. Entonces cuando tú llegas a los planos y das declaraciones, te da una seguridad defender lo que estás hablando porque en el día de antes, lo que dices lo acabas de ver. O la misma mañana, durante el Pleno te van llegando cosas y realidades de lo que se está viviendo. Además yo me muevo en Tussam (la red de buses de Sevilla) y sé cómo funciona desde que me levanto hasta que me recojo en casa por la tarde. Sé como es moverte por esta ciudad y es increíble que seamos la capital de Andalucía y tengamos la deficiencia en transporte público que tenemos.

¿Cómo se encaja un proyecto laico como el suyo con las tradiciones de una ciudad muy mariana como Sevilla, con las procesiones y la Semana Santa? ¿Hay contradicción?

El Estado y las instituciones tiene que ser laicas. Nuestro proyecto es laico. Las instituciones no pueden estar financiando la Iglesia. Pero es verdad que la Semana Santa me gusta. Es un sentimiento popular, forma parte de la idiosincrasia de la cultura popular andaluza. Y de la Semana Santa se disfruta. Me gusta venirme aquí a San Julián a ver salir la Hiniesta, a ver la Macarena. Pero yo la veo en la calle con mis amigas, con mi familia. La ciudad se compone de muchos más proyectos sociales y populares. Ahí está el ejemplo de Jesús Pascual [director de Dolores, Guapa] que hablaba, para explicar lo que sucede aquí, de la cuestión de la Navidad y su resignificación con fondo católico, pero como fenómeno popular y natural, que se conoce desde que somos niñas. Tú puedes disfrutar de lo que es el arte, la cultura y el compartir en la calle sin necesidad de que la institución esté ahí presente.

¿Cuál sería la primera iniciativa que tomaría si pudiera influir en el Gobierno de Sevilla?

Estamos muy preocupadas con el auge de la turistificación. Sevilla no puede soportar más licencias de apartamentos, de hoteles, de hostales, ya da igual el barrio que te muevas: están los balcones y las ventanas llenos de candados de vivienda de fines turísticos. Eso está haciendo que el precio de la vivienda esté por las nubes. No hace falta más que ponerte en un buscador de internet a mirar cómo están los precios del alquiler y quién se puede permitir los precios que hay. Luego no hay una oferta de vivienda pública. Proponemos un plan que se llama respiro turístico, que sea no dar más licencias, porque necesitamos una auditoría, saber qué hay en Sevilla. Estamos perdiendo el comercio local, el poder pasear, disfrutar de los servicios públicos. Nosotras no estamos en contra del turismo. Queremos un turismo sostenible, que respete a los sevillanos y los derechos de los trabajadores. La siguiente medida sería mejorar el transporte urbano de la ciudad, más frecuencia y sombra en las paradas de los autobuses. En Sevilla con el cambio climático y la emergencia climática no se puede soportar cómo se accede al autobús, la gente esperando bajo el sol. Tienes que ver la parada de enfrente del Hospital Macarena, gente que sale enferma y que viene y el sol pega. Esto parece una cosa minúscula, pero son propuestas que hace falta poco (para ponerlas en marcha), para poner los toldos en el centro les falta tiempo, pero los barrios están como están: más vías de tránsito rápido para los buses, más frecuencia y sombra en las paradas de autobuses.