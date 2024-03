La sanidad pública, en estado de "abandono": movilizaciones y protestas sin fin en una comarca de Sevilla

La gente no se rinde en el área sanitaria de Osuna (Sevilla), que atiende a unas 180.000 personas. Las movilizaciones y protestas en defensa de la sanidad pública en una zona en la que ha entrado en barrena se suceden desde hace tiempo y no parecen tener fin. Miles de personas estuvieron en Osuna hace unas semanas y también en Écija este sábado pasado. Y el próximo 7 de abril, más. En las ocho provincias andaluzas.

"Nosotras no paramos. Hay pueblos que siguen con concentraciones semanales. En la gran manifestación de Osuna la gente estaba muy emocionada, Y en Écija, un gran éxito, a pesar de que el hospital esta alejado del casco urbano", asegura a Público Nuria Roig, de la Marea Blanca.

Los problemas que empezaron en la Atención Primaria debido a la falta de médicos, sobre todo, se han extendido. Los dos hospitales del área, el de Écija y el de Osuna, que en enero cumplió 30 años, ya están en apuros. En el primero de ellos, según la Marea Blanca, desde marzo, ya no hay guardias de traumatología y también, denuncian, el servicio de dermatología se ha trasladado a Osuna.

"Te partes una pierna por la tarde y te mandan a otro hospital", lamenta Juan Monedero, portavoz de la Marea Blanca en el área sanitaria de Osuna, en conversación con Público. "El deterioro es ya escalofriante. La sensación es de abandono total", remacha.

"Existe una gran preocupación. Tanto un hospital como el otro vinieron precedidos de grandes movilizaciones en los años 80. El tema sanitario es muy sentido en pueblos alejados de las capitales, siempre se ha considerado un esfuerzo común, de ilusión compartida y más aún hoy con la población más envejecida", agrega Roig.

El área sanitaria de Osuna da servicio a unas 180.000 personas. En ella hay dos hospitales, 8 centros de salud y 22 consultorios, según los datos de la Marea Blanca. En la zona básica de Estepa, la más afectada por la falta de profesionales, que agrupa a nueve pueblos con un centro de salud y once consultorios, "de 41 médicos hay unos 20", afirma Monedero.

"El hospital de Écija es de alta resolución, se integró con el de Osuna en enero del 2022. Es un proceso lento, que está empezando a dar problemas. Osuna atiende a Écija, es el hospital de referencia de siempre, pero también tiene problemas, porque acumula el trabajo que se deja de hacer en otros lugares", asegura Roig.

En el hospital de Osuna trabajan unos 1.400 profesionales, según los datos de la Junta. En 2022, se amplió la UCI, con una inversión de 6 millones de euros. El Gobierno andaluz no ha estado de brazos cruzados con el tema, pero no ha resuelto los problemas y el deterioro prosigue. Tres de los alcaldes de la zona son del PP (Écija, Herrera y Algámitas), a los que les duele la cabeza con este asunto periódicamente.

Así, el equipo de la consejera de Salud, Catalina García (PP), ha mantenido reuniones, ha reorganizado los servicios y ha planteado algunas medidas para atraer médicos a la zona, como una oferta pública extraordinaria y consultas de tarde retribuidas, pero sin apenas efectos, de momento, según la Marea Blanca.

"La mayoría de profesionales vienen de Sevilla. Trabajan aquí y van y vienen y hacen sus kilómetros todos los dais. Si a ti te empiezan a deteriorar tu trabajo, no te da tiempo a respirar, no tienes tiempo para ver bien a los pacientes, y te vas insatisfecho a casa, si estás en esa situación y te ofrecen un puesto en Sevilla, te vas. Eso es lo que está pasando", describe.



El portavoz de la Marea Blanca pone el ejemplo de Pedrera, que se repite por toda la comarca, donde para un cupo de cuatro, dejan uno o dos médicos solo. "Eso es insoportable, ¿Qué hacen los profesionales? Se van. ¿Medidas que toman? Ninguna. La única medida es la reorganización del servicio, lo que en momentos de precariedad supone quitar servicios".

"Recuperar un servicio cuesta mucho. Se van los médicos. Hoy en día los médicos tienen muchos sitios a donde ir. Otros países, la capital, la privada, donde la oferta es más atractiva que en estas zonas alejadas de la capital. No están haciendo una buena política de personal. Los fondos que reciben, los usan para mejorar instalaciones y para desviar a la privada. Si los fondos se van a la privada, no se invierte en la pública", lamenta Roig.

"Hablen con los profesionales"

"En atención primaria han intentado traer profesionales, algunas veces retirándose de otras zonas, pero los que entran por los que salen. Entre jubilaciones y bajas, la cosa no mejora. Mal. La primaria sigue mal especialmente en toda la zona de Estepa", afirma Roig.

Para la Marea Blanca, además, según aseguran, el Gobierno no toma todas las decisiones que podría. "La situación no mejora porque no se toman medidas que la reviertan. Los profesionales huyen por el maltrato laboral que tienen. No pueden hacer bien su trabajo", afirma Monedero.

"La sensación es ya de abandono y de que lo único que les importa son las elecciones"

"Es intencionado. Esto aumenta el negocio privado, ¿Por qué tantos conciertos y derivaciones con el argumentos de las listas de espera? A la privada se le paga una enormidad. Para eso necesitan el deterioro. La sensación es ya de abandono y de que lo único que les importa son las elecciones. Si no tiene coste electoral, les da igual, mientras me voten, que se manifiesten", agrega el portavoz.

"Las plazas están. El dinero está presupuestado, pero a final de año lo cambian y lo mandan a otro lado. Crean deuda en otros conceptos, y a final de año, hacen la modificación presupuestaria. Como no los he contratado, me ha sobrado de personal, lo cambio a otro capítulo. No cubren las plazas", asegura.

"Medidas hay. Por ejemplo –enumera Monedero–, compensaciones por los traslados; poder investigar: reabrir la unidad de investigación en Osuna; en los sueldos, se puede poner complementos, porque si gano lo mismo al lado de casa, pues me quedo al lado de casa; eliminar las guardias de 24 horas, porque hay médicos que hacen hasta 6 ó 7 guardias al mes. Y hay que cubrir las plazas. Nadie puede ser el médico de 4.000 personas. Ninguna de esas medidas las toman".

"Hablen con los profesionales, hablen con los MIR que van a terminar. Médicos que terminan ahora la especialidad en la zona, que llevan cuatro años trabajando aquí. Prácticamente todos dicen que se van. Habla con ellos. Pregunta, ¿Qué necesitas para quedarte? Y si hay demandas razonables, intenta dárselo", remacha.