Los sanitarios se concentran en los hospitales andaluces: "No es de recibo la atención que se da"

Centenares de cuadros sindicales de UGT y CCOO, según manifestaron las propias centrales, pertrechados con banderas y personal sanitario de los hospitales de siete provincias andaluzas se concentraron este jueves para reclamar mejoras ante la "precariedad" y el atasco en las urgencias, lo que implica que no sea "de recibo la atención que se da".

A la puerta del Hospital Virgen Macarena, en Sevilla, hubo pacientes que se quejaron de retrasos de meses en la atención traumatológica y de esperas de horas para ser atendidos. El repunte de las infecciones respiratorias, acompañado del funcionamiento deteriorado de la Atención Primaria es lo que ha causado lo que los sindicatos llaman un "bloqueo".

"No es de recibo esta forma inhumana de trabajar ni tampoco cómo se está atendiendo a miles de usuarios que, ante el bloqueo de la Atención Primaria y el pico de incidencia de gripe y covid, tienen que acudir a los servicios de urgencias hospitalarias y se desesperan ante tanta necesidad de atención y los pocos medios humanos que hay", sostienen los dirigentes sindicales de UGT y CCOO.

Los presupuestos aumentan año tras año, la plantilla general, en número, también ha aumentado respecto a años anteriores, pero no es suficiente. Y el deterioro de la atención sanitaria pública en Andalucía, iniciado en los últimos años de Gobierno socialista, prosigue con los gabinetes de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Las últimas dimisiones en puestos clave, del viceconsejero y del director gerente del Servicio Andaluz de Salud, pusieron de manifiesto las tensiones que se viven en una consejería clave y de alto voltaje político. La sanidad y su deterioro fueron una de las claves fundamentales, junto a otras, como la corrupción, que explican la decadencia del PSOE en Andalucía.

El presidente de la Junta es muy consciente de que la sanidad no se le puede caer, según las fuentes consultadas por Público. Sin embargo, los estudios de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) revelan que se han dado pasos atrás y que la Comunidad es de las que peores indicadores presentan de todo el país.

Voladura controlada del sistema

La oposición y las mareas blancas por la sanidad están convencidas de que detrás de la "falta de gestión" del Gobierno existe una tendencia, una estrategia privatizadora, de ir poco a poco transfiriendo fondos públicos a la privada y que la ciudadanía se acostumbre a pagar –aparte de los impuestos– por servicios sanitarios.

A la concentración de Málaga acudió el coordinador de IU en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero: "Tiene que parar ya su plan de deteriorar la sanidad pública para fortalecer a las clínicas privadas. Es una auténtica voladura controlada".

"Llevamos cinco años en los que necesitamos 10, 12 y 14 días para que nos atienda en nuestro centro de salud, con listas de espera que ponen en riesgo a los pacientes, con profesionales sanitarios que están desconcertados por el caos en la gestión y se están yendo a otras comunidades y países, porque aquí solo ofrecen precariedad. El sistema sanitario es un pilar fundamental del sistema de protección de la clase trabajadora y lo vamos a defender", manifestó Valero.

La diputada autonómica de Adelante Andalucía, Maribel Mora, acudió a la puerta del hospital Macarena y allí manifestó a Público: "Vamos de colapso en colapso en la gestión sanitaria. Los sanitarios no pueden más y la salud de los andaluces avanza hacia el precipicio. Y Moreno Bonilla no cesa a la consejera de Salud por no asumir el error enorme de su incapacidad".