Coalición Canaria, el Partido Popular y una de las dos concejales que tiene Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han llegado a un acuerdo para la presentación de una moción de censura contra la alcaldesa Patricia Hernández, del PSOE.

El PSOE gobierna en el municipio desde las pasadas elecciones junto a Ciudadanos, pero la marcha de uno de los ediles de esta formación y su sustitución por Evelyn Alonso, que el pasado viernes tomó posesión del cargo de concejal, ha permitido el acuerdo para presentar este lunes la moción de censura.

El acuerdo se ha firmó horas después de que Alonso, que ya fue concejal durante el pasado mandato, tomara posesión de su cargo en un pleno en el que votó a favor de una moción presentada por el grupo Nacionalista y contra la que votaron el grupo Socialista y su compañera de formación, Matilde Zambudio.

De hecho Zambudio ha comunicado a la dirección nacional de Ciudadanos lo ocurrido y está a la espera de las decisiones que en materia disciplinaria pueda adoptar esta formación. El acuerdo entre CC, PP y la edil de Cs suman 14 votos frente a los 10 del PSOE y de la otra concejal de Ciudadanos.

La llegada al Ayuntamiento de Alonso levantó especulaciones sobre una posible moción de censura a la alcaldesa aunque, momentos antes de entrar en el salón de plenos para tomar posesión como concejal, declaró que no era el momento de hablar de censuras sino de trabajar para reactivar Santa Cruz.

Cs rechaza la moción de censura

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) ha rechazado el acuerdo y ha señalado que se desmarca de cualquier iniciativa que persiga "erosionar la estabilidad del municipio".

Esta formación muestra en un comunicado su sorpresa ante la decisión de la concejal Evelyn Alonso, quien, agrega, ha incumplido las directrices del partido tras acordar esta tarde una moción de censura cuando esta misma mañana afirmó que no era el momento de presentarla.

La dirección de Cs ha indicado que Alonos ha incumplido las directrices del partido

En la nota, la dirección nacional de Cs también critica la irresponsabilidad del resto de formaciones políticas que han impulsado la moción de censura "que además no han tenido en cuenta ni a los órganos competentes de Cs ni han respetado la decisión manifestada por los mismos". Añade que el comité permanente de la formación tomará en los próximas días una decisión respecto al incumplimiento de Alonso.

La portavoz de Ciudadanos, Matilde Zambudio, afirmó que "no hay ningún relato confesable" que sustente la presentación de una moción de censura, que "tiene que venir motivada por una mala gestión y por cuestiones que en el Consistorio no se han dado, sino más bien todo lo contrario", añadió.



En declaraciones a los medios, Zambudio admitió estar "muy sorprendida" por la decisión que tomó la nueva concejal de Cs Evelyn Alonso "de manera unilateral" y "desoyendo" las instrucciones que se habían dado de manera "clara y concisa" por parte de la dirección nacional del partido.



El PSOE anuncia nuevas denuncias contra CC

Por su parte, el número dos de la alcaldesa de la capital tinerfeña, el socialista José Ángel Martín, anunció este sábado que en los próximos días se sucederán nuevas denuncias contra los nacionalistas que pondrán en evidencia su gestión: "CC parece que se pone muy nerviosa cuando algunos expedientes salen a la luz; parece que no saben vivir sin el oxígeno que les da el poder y la gestión del dinero público que en muchas ocasiones, por su mala gestión, ha acabado en la Fiscalía", expresó. "Les anuncio que, si piensan que van a parar con esto los expedientes que están yendo a ser investigados por la Fiscalía, se están equivocando", añadió, según recoge El día.

"Alguien tendrá que explicar cuáles son las razones inconfesables para que hace unos meses escasos las cosas parecían que estaban cambiando y este viernes se firma una moción de censura", especificó Martín. "Y hablo de razones inconfesables porque, cuando alguien no tiene relato, cuando alguien no tiene una explicación que poder dar, sino esconderse, las razones no responden al interés general", puntualizó.

Hernández, convencida de que la moción pretende evitar que salgan a la luz nuevos expedientes

Hernández también se ha mostrado convencida de que la moción únicamente pretende evitar que salgan a la luz nuevos expedientes que puedan acabar siendo investigados por la Fiscalía. En una entrevista a COPE Canarias, recogida por Europa Press, la alcaldesa ha dicho que las razones que se están dando para justificar la moción de censura "se desmontan en tres frases" y ha asegurado que todo esto se debe a que "no quieren que siga saliendo información a la luz de la mala gestión de dinero público".

Patricia Hernández señaló que fueron los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que le dijeron que había que ir a la Fiscalía por varias contrataciones musicales en los Carnavales de 2018, y asegura que se han encontrado "más cosas" y que Coalición Canaria teme que se emprendan acciones judiciales contra ellos.