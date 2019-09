Santiago Abascal, líder de Vox, ha asegurado en una entrevista que Más País, la nueva formación de Íñigo Errejón, podría perjudicar en escaños a las fuerzas conservadoras que concurren a las urnas el 10-N.

"Una vez que un partido se funda compite con todos, no hay enemigo pequeño. Hay que contrarrestar a todos. No creo que Errejón vaya a quitar votos solo a la izquierda. Igual que Vox no está llamando al votante del PP y Cs, está llamando a todos los españoles", ha declarado en el diario ABC.

En torno a la actualidad política, el líder ultraderechista se ha mostrado muy contundente con Quim Torra: "El presidente de la Generalitat está defendiendo a unos personajes que han encontrado con explosivos y con la intención de atentar. Solo cabe proceder a la detención de Torra", asevera.



Abascal durante la entrevista con el medio conservador critica duramente la gestión de Sánchez, así como su manera de afrontar la exhumación de Franco: "Lo que pretende es la deslegitimación del gran abrazo de la Transición, y la deslegitimación de la Monarquía", declara.

El líder de Vox se muestra contrario al desenterramiento de la momia del dictador y tiene claro que en su partido hay franquistas: "Estoy seguro de que hay gente en Vox crítica con el franquismo, otros que no tienen una posición sobre el franquismo y otros que defienden la obra de Franco. Todos tienen cabida en Vox", comenta.

Abascal también es interpelado sobre las diferencias entre su formación, PP y Ciudadanos: "En memoria histórica, aborto, eutanasia, ideología de género realmente estamos lejos. Es un partido que defiende el estado de las autonomías, y nosotros no lo hacemos. En posición migratoria no defiende lo mismo que nosotros. El PP lo sabe, pero ese abrazo del oso que pretenden con nosotros no es sincero, es propaganda electoral", concluye.