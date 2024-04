Santos Cerdán admite un "contacto más o menos estrecho" con Koldo, pero insiste: "No era nadie en Ferraz"

Las comisiones sobre el caso Koldo continúan en el Congreso y en el Senado. Este martes, Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista (PSOE), ha tenido que dar explicaciones sobre su relación con Koldo García, la piedra angular de la presunta trama de corrupción de compraventa de mascarillas durante la pandemia que ha afectado a la formación. Cerdán ha reconocido que tenía "contacto más o menos estrecho" con él, que era militante socialista en Navarra cuando Cerdán ocupaba el cargo de secretario de organización en dicha comunidad autónoma.

En cualquier caso, el socialista se ha esmerado en aclarar que Koldo García "no era nadie en el organigrama de Ferraz", en referencia a que no tenía ningún papel dentro de la organización del Partido Socialista. En cuanto a la relación de García con Pedro Sánchez, Cerdán ha insistido que no pasó de algunas fotografías en actos del partido.

Cerdán ha asegurado que no ha vuelto a tener contacto con García desde que se enteró por los medios de comunicación de que podía estar implicado en la trama. El secretario de organización, en línea con lo que también dijo Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, ha subrayado que no tenía sospechas sobre Koldo, aunque ha reconocido que, en el caso de que "se acrediten los hechos", no habrá valido la pena traerlo a Madrid.

A Cerdán, que habría sido uno de los valedores de Koldo García dentro del PSOE, también le han preguntado cuándo se desafilió García del partido. Es una información que el secretario de organización remarca que no tiene y que, cuando miró en la base de datos para proceder a su expulsión, García ya no figuraba como militante. Sí que se expulsó a su mujer, Patricia Úriz. El senador de Esquerra Republicana Joan Queralt ha ironizado con que Koldo "parece un ectoplasma", en el sentido, explican desde su formación, de que desaparece como militante sin explicación. Cerdán ha apuntado que pudo deberse a distintos motivos, como al hecho de que dejara de pagar las cuotas.

A quien sí retiró el acta de diputado Santos Cerdán fue a José Luis Ábalos, su antecesor en el cargo de secretario de organización. El partido considera que tiene "responsabilidades políticas". Ábalos comparecerá en la misma comisión el lunes a las 11 horas.